विज्ञान-तंत्र

किती रुपयांत बुक करू शकता नवी कोरी Tata Tiago EV फेसलिफ्ट? जाणून घ्या बूकिंगची साधी सोपी प्रोसेस

Tata Tiago EV फेसलिफ्ट कारचे बुकिंग सुरू झाले आहे. सोपी बुकिंग प्रोसेस समजून घ्या
How to Book Tata Tiago EV Facelift Online with ₹11,000 Token

How to Book Tata Tiago EV Facelift Online with ₹11,000 Token

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

नवीन फिचर्स, आकर्षक लूक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेली Tata Motors ची नवी कोरी Tiago EV फेसलिफ्ट सध्या ऑटोमोबाईल मार्केटमध्ये चांगलीच धुमाकूळ घालत आहे.

मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला परवडणारी आणि पर्यावरणपूरक प्रवास देणारी ही कार खरेदी करण्याचे स्वप्न अनेक जण पाहत आहेत.

जर तुम्हीही ही नवी इलेक्ट्रिक कार घरी आणण्याचा विचार करत असाल तर तिचे बुकिंग नेमके कसे करायचे आणि त्यासाठी सुरुवातीला किती रक्कम मोजावी लागेल याविषयी टप्प्याटप्प्याने जाणून घया

Loading content, please wait...
car
Online Booking
Price
Tata Motors Company
Tata Motors
Automobile
Automobile industry
Tata Motors Group
Car Launch