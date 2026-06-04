किती रुपयांत बुक करू शकता नवी कोरी Tata Tiago EV फेसलिफ्ट? जाणून घ्या बूकिंगची साधी सोपी प्रोसेस

नवीन फिचर्स, आकर्षक लूक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेली Tata Motors ची नवी कोरी Tiago EV फेसलिफ्ट सध्या ऑटोमोबाईल मार्केटमध्ये चांगलीच धुमाकूळ घालत आहे. मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला परवडणारी आणि पर्यावरणपूरक प्रवास देणारी ही कार खरेदी करण्याचे स्वप्न अनेक जण पाहत आहेत. जर तुम्हीही ही नवी इलेक्ट्रिक कार घरी आणण्याचा विचार करत असाल तर तिचे बुकिंग नेमके कसे करायचे आणि त्यासाठी सुरुवातीला किती रक्कम मोजावी लागेल याविषयी टप्प्याटप्प्याने जाणून घया.नवीन प्रवासाची सुरुवात करण्यापूर्वी या गाडीच्या बजेटबद्दल जाणून घेणे रंजक ठरेल. टाटाने ही फेसलिफ्ट कार खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना दोन भन्नाट पर्याय दिले आहेत. जर तुम्ही 'बॅटरी-ॲज-अ-सर्व्हिस' (BaaS) हा नवीन प्लॅन निवडला तर ही कार अवघ्या ४.६९ लाखांपासून (एक्स शोरूम) उपलब्ध होते.ज्यामध्ये तुम्हाला बॅटरीसाठी प्रति किलोमीटर २.६० रुपयांच्या दराने भाडे द्यावे लागते. तर दुसरीकडे संपूर्ण कार स्वतःच्या मालकीची खरेदी करायची असल्यास तिची किंमत ६.९९ लाखांपासून सुरू होऊन टॉप मॉडेलसाठी ९.९९ लाखांपर्यंत जाते..Whatsapp Update : व्हॉट्सॲपमध्ये येतय नवीन ‘स्कॅम अलर्ट’ फीचर; फसव्या मेसेजचा लगेच मिळणार अलर्ट, पाहा कसं वापरायचं?.बुकिंगसाठी किती टोकन अमाऊंट लागेल?आता वळूयात तुमच्या मुख्य प्रश्नाकडे, की ही कार बुक करण्यासाठी नेमके किती रुपये द्यावे लागतील? तर या नव्या कोऱ्या Tata Tiago EV फेसलिफ्टचे बुकिंग तुम्ही अवघ्या ११,००० रुपयांच्या टोकन रकमेत करू शकता. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही रक्कम पूर्णपणे रिफंडेबल असते. ही छोटीशी रक्कम भरून तुम्ही या इलेक्ट्रिक कारच्या वेटिंग लिस्टमध्ये तुमचे नाव निश्चित करू शकता..Lowest Price Electric Scooter : 50 हजारपेक्षा कमी किंमतीत इलेक्ट्रिक स्कूटर; सगळ्यात स्वस्त आहेत 'या' 3 गाड्या, दमदार रेंज.ऑनलाईन बुकिंगची साधी सोपी प्रोसेसघरी बसून अवघ्या काही मिनिटांत कार बुक करण्यासाठी टाटाने एक सोपी डिजिटल पद्धत दिली आहे:सर्वप्रथम टाटा इव्हिजच्या (Tata EV) अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.तिथे दिलेल्या 'Book Now' या बटणावर क्लिक करा, जे तुम्हाला थेट कार कॉन्फिग्रेटर पेजवर घेऊन जाईल.तिथे तुमच्या आवडीचा बॅटरी पॅक (19.2kWh किंवा 24kWh) आणि व्हेरिएंट (Smart, Pure Plus किंवा Creative Plus) निवडा.त्यानंतर गाडीचा रंग आणि चार्जरचा पर्याय निवडून तुमचे नाव, मोबाईल नंबर यांसारखी वैयक्तिक माहिती भरा.शेवटी, तुमच्या आवडीच्या शहरातील टाटा डीलरशिप निवडून ११,००0 रुपयांचे ऑनलाईन पेमेंट करा आणि बुकिंग पूर्ण करा..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.शोरूममध्ये जाऊन ऑफलाईन बुकिंगचा पर्यायजर तुम्हाला ऑनलाईन प्रक्रियेत रस नसेल, तर काळजी करण्याचे कारण नाही. तुम्ही तुमच्या जवळच्या कोणत्याही अधिकृत टाटा मोटर्स शोरूमला थेट भेट देऊनही ही कार बुक करू शकता. शोरूममधील सेल्स प्रतिनिधी तुम्हाला गाडीचे सर्व फिचर्स, जसे की नवीन १०.२५ इंचाची टचस्क्रीन आणि ६ एअरबॅग्ज याबद्दल सविस्तर माहिती देतील. तिथे तुमची कागदपत्रे आणि व्हेरिएंट निश्चित केल्यानंतर तुम्ही ११,००० रुपयांची रोख किंवा कार्डद्वारे पेमेंट करून तुमच्या गाडीची पावती मिळवू शकता. जून २०२६ च्या उत्तरार्धापासून या कारची डिलिव्हरी सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.