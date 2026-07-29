Home Cleaning Robot: 3000 रुपयांत घर चमकवायला आला AI रोबोट! केर काढणे, फरशी पुसणे ते भांडी धुण्यापर्यंत, 'या' कंपनीने सुरू केली सर्विस

घर स्वच्छ करणे ही रोजची डोकेदुखी आता संपणार आहे. अमेरिकन स्टार्टअप 'Tau Robotics' ने एक अनोखी सेवा सुरू केली आहे, ज्यात माणसांसारखे दिसणारे ह्युमनॉइड रोबोट तुमच्या घरी येऊन केर काढतील, फरशी पुसतील आणि भांडीही धुतील..किती खर्च येईल?या सेवेचा खर्च प्रति तास ३००० रुपये (३० डॉलर) आहे. कंपनीचे CEO अलेक्झांडर कोच यांनी X वर एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यात रोबोट व्हॅनमधून उतरून अवघ्या २१ सेकंदात कामाला लागतो..Paper Leaks : परीक्षेतील पेपरफुटी रोखण्यासाठी नवे तंत्रज्ञान ठरणार उपयोगी; AI अन् एन्क्रिप्टेड प्रश्नपत्रिका किती प्रभावी?.३ वेगवेगळे रोबोटकंपनीने तीन विशेष रोबोट तयार केले आहेतChelsea - स्वयंपाकघर आणि बाथरूम स्वच्छ करण्यासाठी.Elon - नियमित साफसफाईसाठी, वस्तूंची जागा शिकून ठेवतो.Tony - खोल आणि अरुंद जागा स्वच्छ करण्यासाठी..कसे नियंत्रित होतात हे रोबोट?हे रोबोट पूर्णपणे स्वयंचलित नाहीत. AI आणि मानवी ऑपरेटर यांच्या संयुक्त नियंत्रणात काम करतात. रोबोट्स व्हॅक्यूम क्लीनर चालवू शकतात, कचरा बाहेर टाकू शकतात आणि भांडी धुवू शकतात..PM Modi Video Meta Apology : गलतीसे मिस्टेक! PM मोदींचा व्हिडिओ भारतात ब्लॉक, मेटाने चूक कबूल करत मागितली माफी.सध्या कुठे उपलब्ध?ही सेवा सध्या अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को येथे सुरू झाली आहे. आमंत्रण आणि प्रतीक्षा यादीवर आधारित आहे. लवकरच इतर शहरांमध्ये विस्तार होण्याची शक्यता आहे..गोपनीयतेचा प्रश्नरोबोट्स घरात काम करत असल्याने गोपनीयतेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. कंपनीने डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी उपाय योजल्याचे सांगितले आहे, पण याबाबत अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे.Tau Robotics ची ही सेवा घरगुती कामांचा भार कमी करण्यासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. भविष्यात असे रोबोट्स आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग होतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.