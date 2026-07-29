विज्ञान-तंत्र

Home Cleaning Robot: 3000 रुपयांत घर चमकवायला आला AI रोबोट! केर काढणे, फरशी पुसणे ते भांडी धुण्यापर्यंत, 'या' कंपनीने सुरू केली सर्विस

How Tau Robotics Humanoid Robots Work : रोबोट आता भांडी धुवेल आणि फरशी पुसेल. ते ही फक्त ३,००० रुपयात, नव्या सेवेबद्दल जाणून घ्या
AI robot home cleaning service India

Tau Robotics home assistant AI robot for cleaning folding clothes and daily chores

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

घर स्वच्छ करणे ही रोजची डोकेदुखी आता संपणार आहे. अमेरिकन स्टार्टअप 'Tau Robotics' ने एक अनोखी सेवा सुरू केली आहे, ज्यात माणसांसारखे दिसणारे ह्युमनॉइड रोबोट तुमच्या घरी येऊन केर काढतील, फरशी पुसतील आणि भांडीही धुतील.

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