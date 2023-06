Tech Tips And Tricks : फेसबुकवरील Reel आणि Post कसे Hide करावेत?

Tech Tips And Tricks : फेसबुक सेटिंग जर तुम्ही रील्स देखील बनवत असाल परंतु तुम्हाला फक्त काही लोकांनीच तुमचे रील्स पहावेत असे वाटत असेल तर आम्ही तुम्हाला Facebook च्या नवीन गोपनीयता वैशिष्ट्यांबद्दल सांगू. याद्वारे तुम्ही तुमच्या सोशल मीडियाच्या प्रेक्षकांवरही नियंत्रण ठेवू शकता.

आजच्या काळात प्रत्येकजण सोशल मीडिया वापरतो. फेसबुक हे अतिशय लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे. नवीन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म बनल्यानंतरही फेसबुकची क्रेझ लोकांमध्ये कायम आहे. फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची मूळ कंपनी मेटा येत्या काही दिवसांत युजर्ससाठी अनेक फीचर्स घेऊन येत आहे. सध्या मेटा वापरकर्त्यांना अनेक गोपनीयता वैशिष्ट्ये ऑफर करत आहे.

या फीचरमध्ये तुम्हाला कोणती सुविधा मिळेल ते आम्हाला कळवा. बरेच लोक प्रसिद्ध होण्यासाठी फेसबुक वापरतात, त्यामुळे अनेकांना त्यात गोपनीयता हवी असते जेणेकरून प्रत्येकजण त्यांचे सोशल मीडिया तपशील पाहू शकत नाही.

अशा परिस्थितीत आता तुम्ही तुमची स्टोरी, पोस्ट आणि रील तुम्हाला हव्या त्या कोणाला दाखवू शकता याचा अर्थ आता तुम्ही रीलसाठी प्रेक्षक निवडू शकता. यासोबतच तुम्ही तुमचे फेसबुक अकाउंटही चांगले नियंत्रित करू शकता.

तुम्ही हे सेटिंग चालू केल्यास, तुम्ही ज्यांना परवानगी दिली आहे तेच तुमचे Facebook रील्स पाहतील. यामध्ये, रीलसह, तुम्ही फेसबुक पोस्ट्स, स्टोरीजसाठी डिफॉल्ट ऑडियन्स देखील सेट करू शकता. ही सेटिंग कशी चालू केली जाते ते आम्हाला कळवा.

Facebook सिक्रेट सेटिंग्ज चालू कसे करावे

तुम्ही Facebook चे प्रायव्हसी सेटिंग खालील प्रकारे बदलू शकता. ब्राउझरमध्ये जाऊन फेसबुक ओपन करून तुम्ही सेटिंग बदलू शकता. याशिवाय फेसबुक अॅपद्वारे तुम्ही सेटिंग बदलू शकता.

रील कसे सेट करावे

सर्वप्रथम तुम्हाला तुमच्या फोनवर फेसबुक उघडावे लागेल. त्यानंतर प्रोफाइल आयकॉनवर क्लिक करा.

आता सेटिंग आयकॉनवर क्लिक करा.

त्यानंतर तुम्ही खाली स्क्रोल करा आणि खाली या. येथे तुम्हाला प्रेक्षक आणि दृश्यमानता निवडावी लागेल.

यामध्ये तुम्हाला Reels च्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल, येथे तुम्हाला Allow others to share your reels to their story हा पर्याय निवडावा लागेल.

तुम्ही अपलोड करत असलेल्या रील्स कोणीही शेअर करू नयेत. असे तुम्हाला वाटत असेल तर No वर क्लिक करा.

यानंतर, तुम्हाला खालील रील डीफॉल्ट प्रेक्षक विभागात वगळता सार्वजनिक, मित्र, मित्र यापैकी कोणताही एक पर्याय निवडावा लागेल.

पोस्टसाठी ही पद्धत फॉलो करा

Reels प्रमाणे, प्रेक्षक आणि दृश्यमानता विभागात देखील एक पोस्ट पर्याय आहे. त्यावर क्लिक करावे लागेल. येथे तुम्हाला दोन पर्याय मिळतील- तुमची भविष्यातील पोस्ट कोण पाहू शकते आणि तुमची शेवटची पोस्ट कोण पाहू शकते याची मर्यादा, पर्यायांपैकी एक निवडा.

तुम्हाला भविष्यातील पोस्टसाठी सेटिंग्ज सेट करायची असल्यास पहिला पर्याय निवडा. दुसरीकडे, जर तुम्हाला जुनी पोस्ट देखील सेट करायची असेल, तर तुम्ही दुसरा पर्याय निवडा.

Stories साठी ही सेटिंग करा

Audience आणि Display मध्ये Storyचा ऑप्शन देखील दिलेला असतो. यावर क्लिक केल्यावर तुम्हाला स्टोरी प्रायव्हसी, शेअरिंग ऑप्शन, स्टोरी आर्काइव्ह आणि स्टोरी म्युझ असे अनेक पर्याय दिसतील. तुम्ही बदलू इच्छित असलेल्या सेटिंगवर क्लिक करा.