अलिकडे स्मार्टफोनमध्येच अनेकजन वेब ब्राउझिंग Web Browsing करत असतात. वेब ब्राउझिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात स्मार्टफोनमध्ये गुगुल क्रोमचा वापर केला जातो. वेब ब्राउझिंगमध्ये गुगल क्रोम सध्या नंबर १ वर आहे. Technology News Social Media Marathi Know about this app to maintain privacy

कोणत्याही स्मार्टफोन Smartphone किंवा डिव्हाइसमध्ये क्रोम स्मूद चालतं. मात्र गुगल क्रोमचा एक तोटा म्हणजे तुमचा डेटा गुगलकडे स्टोअर राहतो. प्रायव्हसीच्या बाबतीत गुगल सर्च आणि क्रोम मात्र काहीसं मागे आहे.

गुगलची कमाई ही जाहिरातींवर अवलंबून असल्याने गुगल वापरकर्त्यांचा डेटा सेव्ह करत असते. तुम्ही कोणत्या वेब साइट्सना भेट देता काय सर्च करता हे सर्च इंजिनमध्ये Search Engine स्टोअर राहतं.

जर तुम्ही क्रोम ब्राउझिंगला Browsing कंटाळला असाल किंवा तुम्हाला प्रायव्हसीची चिंता वाटत असेल तसंच तुम्हाला काही प्रायव्हेट माहिती सर्च करायची असेल तर चिंता करण्याची आवश्यकता नाही कारण आम्ही तुम्हाला एका एक असा पर्याय सांगणार आहोत जे तुम्ही तुमच्या फोनमध्ये फ्रिमध्ये आणि सहज डाऊनलोड करू शकता.

DuckDuckGo प्रायव्हसी ब्राउझर

DuckDuckGo हे एका प्रकारचं ब्राउझिंग अॅप आहे. हे अॅप तुम्ही स्मार्टफोनमध्ये सहज डाउनलोड करू शकता. या ब्राउझरमध्ये मिनिमल इंटरफेल मिळत असून तुम्ही सहजपणे सर्च डेटा डिलिट करू शकता. या अॅपची खासियत म्हणजे या ब्राउझरचा वापर करत असताना कोणत्याही अॅड ट्रॅकरला तुमच्या अॅक्टिव्हिटी फॉलो करता येत नाहीत.

DuckDuckGoमध्ये वेब सर्च करत असताना तुमचा डेटा स्टोर केला जात नाही. डेटा स्टोअर होत नसल्याने गुगुलप्रमाणे सर्च करत असताना तुम्हाला इथं पर्सनलाइज्ड सजेशन मिळत नाही. तुम्ही काहीही सर्च करत असताना ब्राउजर तुम्हाला स्वत:हून कोणतेही सजेशन देत नाही जसे गुगल किंवा गुगल क्रोममध्ये दिले जातात.

खासगी माहिती राहील सुरक्षित

DuckDuckGo हे इतर सर्च इंजिनहून वेगळे आहे. हे कोणत्याही युजरला एखाद्या सर्च टर्मसाठी सारखेच रिझल्ट दाखवतात. शिवाय या ब्राउझिंग अॅपमध्ये इतरही अनेक सिक्युरिटी आणि प्रायव्हसी फिचर्स आहेत. यामध्ये इन बिल्ट पासवर्ड मॅनेजर आणि Ad ब्लॉकर दिलं जातं. तसचं यात एक नेटिव्ह व्हिडीओ प्लेयर दिला जातो ज्यात ट्रॅकिंग कुकिज ब्लाॅक केल्या जातात.

हे ऍप २००८ सालामध्ये लॉन्च झालं असलं तरी सुरुवातील या अॅपचा वापर जास्त युजर्स करत नव्हते. मात्र हळूहळू युजर्सचे आकडे वाढू लागले. इंडोनेशिया, कॅनडा, न्यूझिलँड, सिंगापूर आणि युके या देशांमध्ये या ब्राउझरचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.

अशा प्रकारे सुरक्षित ब्राउझिंग करण्यासाठी तुम्ही या नव्या सर्च इंजिनचा उपयोग करू शकता.