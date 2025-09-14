Tecno Pova Slim : सेम टू सेम आयफोन! चक्क 20 हजारात iPhone Air? नेमकी काय आहे ऑफर, पाहा एका क्लिकवर

टेक्नोने नुकताच Tecno Pova Slim 5G लाँच करून स्मार्टफोन मार्केटमध्ये धमाका केला आहे. हा फोन नुकत्याच लाँच झालेल्या आयफोन एअरशी डिझाइनच्या बाबतीत साम्य असलेला आहे, पण त्याची किंमत आयफोन एअरपेक्षा तब्बल 1 लाख रुपये कमी आहे. फक्त 19,999 रुपयांत उपलब्ध असलेला हा फोन स्टायलिश डिझाइन आणि दमदार फीचर्ससह येतो ज्यामुळे तो तरुणाईसह सर्व वयोगटांसाठी आकर्षक पर्याय ठरतोय..टेक्नो पोवा स्लिम 5G हा फोन केवळ 5.95 मिमी जाडी आणि 156 ग्रॅम वजनासह अत्यंत हलका आणि स्लिम आहे. यात 6.78 इंचाचा 1.5K 3D वक्र AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 144Hz रिफ्रेश रेटसह अतिशय स्मूथ अनुभव देतो. स्क्रीनवर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i चे संरक्षण आहे ज्यामुळे टिकाऊपणा वाढतो. हा फोन MIL STD 810H सर्टिफिकेशनसह येतो ज्यामुळे तो मजबूत आणि विश्वासार्ह आहे..Mobile Charging Tips : तुमच्या मोबाईलचं चार्जिंग लवकर संपतय? मग आत्ताच बंद करा 'ही' 1 सेटिंग.कॅमेऱ्यातही हा फोन मागे नाही. यात 50 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आणि 2 मेगापिक्सेलचा सेकंडरी कॅमेरा आहे तर सेल्फीप्रेमींसाठी 13 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6400 प्रोसेसर, 8 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेजसह हा फोन गेमिंग आणि मल्टिटास्किंगसाठी बेस्ट आहे. यात 5160 एमएएचची दमदार बॅटरी आहे जी 45 वॅट फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. हा फोन अँड्रॉइड 15 आधारित HiOS 15 वर काम करतो..Samsung Galaxy S24 Ultra मोबाईलवर चक्क 70 हजारचा डिस्काउंट; प्रीमियम ऑफर पाहा एका क्लिकवर.दुसरीकडे आयफोन एअर 6.5 इंचाच्या सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्लेसह येतो जो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि A19 Pro प्रोसेसरने सुसज्ज आहे. यात 48 मेगापिक्सेलचा रियर आणि 18 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. मात्र त्याच्या 256 जीबी व्हेरिएंटची किंमत 1,19,900 रुपये आहे.टेक्नो पोवा स्लिम 5G फ्लिपकार्टवर उपलब्ध आहे. कमी किमतीत प्रीमियम डिझाइन आणि फीचर्स हवे असतील तर हा फोन तुमच्यासाठी नक्कीच बेस्ट आहे.FAQs What is the price of Tecno Pova Slim 5G?टेक्नो पोवा स्लिम 5G ची किंमत किती आहे?टेक्नो पोवा स्लिम 5G ची किंमत 19,999 रुपये आहे (8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज).How does the design of Tecno Pova Slim 5G compare to iPhone Air?टेक्नो पोवा स्लिम 5G ची डिझाइन आयफोन एअरशी कशी तुलना करते?टेक्नो पोवा स्लिम 5G ची डिझाइन आयफोन एअरसारखी स्लिम आणि स्टायलिश आहे, फक्त 5.95 मिमी जाडी आणि 156 ग्रॅम वजनासह.What are the key features of Tecno Pova Slim 5G?टेक्नो पोवा स्लिम 5G ची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?यात 6.78 इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 50 MP कॅमेरा, 5160 mAh बॅटरी आणि मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6400 प्रोसेसर आहे.Where can I buy the Tecno Pova Slim 5G?टेक्नो पोवा स्लिम 5G कुठे खरेदी करू शकतो?हा फोन फ्लिपकार्टवर उपलब्ध आहे.How does the battery performance of Tecno Pova Slim 5G compare to iPhone Air?टेक्नो पोवा स्लिम 5G ची बॅटरी कामगिरी आयफोन एअरशी कशी तुलना करते?टेक्नो पोवा स्लिम 5G मध्ये 5160 mAh बॅटरी आणि 45W फास्ट चार्जिंग आहे, जी आयफोन एअरपेक्षा जास्त क्षमता देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.