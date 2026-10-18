Tecno Spark 50S 5G लाँच; 6,500mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेरा! Amazon वर होणार सेल सुरू; किंमत फक्त...

Tecno Spark 50S 5G India Launch: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Tecno ने भारतीय बाजारात आपल्या लोकप्रिय Spark 50 सीरीजचा विस्तार करत एक नवीन बजेट डिव्हाइस लाँच केले आहे. कंपनीने Tecno Spark 50S 5G हा नवीन फोन बाजारात आणला आहे. उत्तम फीचर्स आणि दमदार बॅटरी बॅकअप शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा फोन एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. विशेष म्हणजे, 20,000 रुपयांच्या बजेटमध्ये येणाऱ्या या स्मार्टफोनची पहिली सेल येत्या 20 ऑक्टोबरला ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म Amazon वर सुरू होणार आहे..किंमत आणि सेलची तारीख (Price & Availability)6GB RAM + 128GB स्टोरेज (बेस व्हेरियंट): 19,999 रुपये8GB RAM + 128GB स्टोरेज (टॉप व्हेरियंट): 22,999 रुपयेपहिला सेल: 20 ऑक्टोबरपासून ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म Amazon वर खरेदीसाठी उपलब्ध.कलर ऑप्शन्स: बरगंडी रेड (Burgundy Red) आणि ब्रीज ब्लू (Breeze Blue)..Samsung Smartphone: 6,000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेऱ्यासह Galaxy M08 आणि Galaxy F08 लाँच! पाहा काय आहेत फीचर्स... .डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्स (Display and Performance)हा ड्युअल-सिम स्मार्टफोन लेटेस्ट Android 16 वर काम करतो. फोनमध्ये 6.78-इंच लांबीचा LCD टचस्क्रीन डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो HD+ (720 x 1,600 पिक्सल) रेजोल्यूशन आणि 120Hz रिफ्रेश रेट ऑफर करतो. यात 260 ppi पिक्सल डेन्सिटी मिळते. प्रोसेसरबद्दल बोलायचे तर, या डिव्हाइसमध्ये ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट देण्यात आला आहे, जो 6nm प्रोसेसवर तयार केला गेला आहे..कॅमेरा आणि पॉवरफुल बॅटरी (Camera and Battery)फोटोग्राफीसाठी Tecno Spark 50S 5G च्या पाठीमागे LED फ्लैश युनिटसह 50-मेगापिक्सलचा सिंगल रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. तसेच, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी फोनच्या फ्रंटला 8-मेगापिक्सलचा कॅमेरा मिळतो. या स्मार्टफोनचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे त्याची मोठी 6,500mAh बॅटरी, जी 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. एकदा चार्ज केल्यानंतर हा फोन दीर्घकाळ टिकू शकतो असा कंपनीचा दावा आहे..ड्युरॅबिलिटी आणि कनेक्टिव्हिटी (Durability and Connectivity)हा फोन मिलिट्री-ग्रेड MIL-STD-810H ड्युरॅबिलिटी सर्टिफिकेशनसह येतो, ज्यामुळे हा 1.5 मीटर पर्यंत ड्रॉप रेजिस्टेंस ऑफर करतो. याशिवाय, धूळ आणि पाण्याच्या थेंबांपासून सुरक्षेसाठी फोनला IP64-रेटेड बिल्ड मिळाले आहे. कनेक्टिव्हिटीसाठी यात 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3.5mm ऑडिओ ज्याक आणि USB Type-C पोर्टचे सपोर्ट मिळतात. या फोनचे डायमेंशन 168 x 79 x 8mm असून त्याचे वजन अंदाजे 210 ग्रॅम आहे..Vivo Smartphone: 10,000mAh बॅटरी आणि 1.5K AMOLED डिस्प्लेसह येतोय Vivo S2 FE 5G; पाहा दमदार फीचर्स अन् किंमत... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.