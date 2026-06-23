भारतीयांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. ज्या टेलिग्रामची प्रतीक्षा करत लाखो भारतीय प्रतीक्षा करत होते, ते आता पुन्हा उपलब्ध झाले आहे. गूगल प्ले स्टोअर आणि अॅपल अॅप स्टोअरवर टेलिग्राम पुन्हा दिसू लागले आहे. अनेक वापरकर्त्यांना मेसेजिंग पूर्णपणे सुरळीत झाल्याचे समाधान व्यक्त करत आहेत..एक आठवड्याची अनिश्चितता संपली१६ जून ते २२ जून या काळात सरकारने टेलिग्रामवर तात्पुरता बंदी घातली होती. ही बंदी NEET-UG पुन्हा परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आली. परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका लिक रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.दूरसंचार कंपन्यांनी अॅक्सेस बंद केला आणि अॅप स्टोर्सवरूनही टेलिग्राम गायब झाले होते. आता बंदी हटवल्याने अनेकांना सुटकेचा नि:श्वास मिळाला आहे. मात्र सर्वत्र एकसारखी परिस्थिती नाही..Root Server ICANN : भारताच्या हातात येणार इंटरनेटची मुख्य चावी! नेमकं काय आहे रूट सर्व्हर? जाणून घ्या तुम्हाला कसा फायदा होणार.जियो-एअरटेल वापरकर्त्यांना अजूनही त्रासकाही जियो आणि एअरटेल वापरकर्त्यांना अजूनही अडचणी येत आहेत. लॉगिन करणे कठीण होत आहे, चॅट उघडत नाहीत किंवा कनेक्शन अचानक खंडित होत आहे. अनेक जण सोशल मीडियावर याबाबत तक्रारी करत आहेत. काही ठिकाणी सर्व काही सुरळीत असताना काही भागांत अजूनही समस्या कायम आहेत..Zero Watt Bulb Myth : झिरो वॅट बल्बने खरंच लाईट बिल कमी येतं का? पैसे वाचवायचे असतील तर हे नक्की वाचा.समस्या सोडवण्यासाठी काय कराल?अॅपचे नवीनतम व्हर्जन अपडेट कराअॅप रीस्टार्ट कराकॅशे क्लिअर करानेटवर्क सेटिंग्ज तपासाकिंवा थोडा वेळ थांबा, कारण सेवा हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे..का लावला होता ब्लॉक?सरकारने सांगितले की, टेलिग्रामवर अनामिक युजरनेम्स आणि चॅनेल्समुळे परीक्षेच्या लिकचे मटेरियल सहज व्हायरल होत होते. बंद केलेले चॅनेल्स पुन्हा उघडत असल्याने ही अडचण निर्माण झाली. टेलिग्राम हा एकमेव प्रमुख अॅप होता ज्यावर ही कारवाई झाली..Fathers Day Offers : फादर्स डे निमित्त भन्नाट ऑफर! फक्त 6 रुपये खर्चात 330 दिवस चालणारा रिचार्ज प्लॅन; 10GB बोनस डेटा.कोर्टाने सरकारला दिले समर्थनटेलिग्रामने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती, मात्र कोर्टाने सरकारच्या निर्णयाला योग्य ठरवले. राष्ट्रीय परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर ही मर्यादा गरजेची होती, असे कोर्टाचे मत होते..टेलिग्राम कंपनीने सांगितले की, त्यांनी ९०० हून अधिक लिंक्स आधीच काढून टाकल्या होत्या. संस्थापक पावेल दुरोव यांनी बंदीला टीका केली. सामान्य वापरकर्त्यांना त्रास होतो तर गुन्हेगार इतर प्लॅटफॉर्मवर जातात असा त्यांचा युक्तिवाद होता. सध्या सेवा हळूहळू पूर्ववत होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.