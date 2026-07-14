Mobile Health Disease : मोबाईलचा अतिवापर खराब करतंय तुमचं शरीर; होत आहेत 'हे' 6 आजार, रिपोर्टमधून धक्कादायक खुलासा

आजकाल प्रत्येकाच्या हातात एक स्मार्टफोन चिकटलेला असतो. सकाळपासून रात्रीपर्यंत स्क्रोलिंग, व्हिडिओ, गेम्स...पण हा सोयीचा साथीदार नकळत तुमच्या शरीराला किती हानी पोहोचवतोय, हे जाणून घेतल्यावर तुम्हाला धक्का बसेल.इंडिया टीव्ही न्यूजच्या वृत्तानुसार, एका क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आणि हेल्थ कोच निधी निगम यांनी सांगितले, “आम्ही कॅलरीज मोजतो, हार्मोन्स तपासतो, पण हातातला फोन नकळत मान, डोळे आणि स्नायूंना किती त्रास देतोय, याकडे कुणी लक्ष देत नाही.Posture problems”सर्वात आधी ‘टेक नेक’ची समस्या. फोन खाली धरून मान पुढे वाकवली की, मान आणि खांद्यावर दुप्पट भार पडतो. परिणामी मान दुखणे, खांदे आखडणे, डोकेदुखी आणि पाठीचा कणा वाकडातिकडा होण्याची शक्यता असते.उपाय सोपा: फोन वर धरा, सरळ बसा आणि प्रत्येक २०-२५ मिनिटांनी विश्रांती घ्या..Trending : आता रात्री होणार नाही अंधार! अंतराळात लागणार ६० फुटांचा आरसा; अमेरिकेच्या प्लॅनने वैज्ञानिक चक्रावले, नेमका विषय काय?.Eyestrainदुसरी मोठी समस्या म्हणजे डोळ्यांवर ताण. तेजस्वी स्क्रीनकडे तासनतास टक लावून पाहिल्याने डोळे कोरडे पडणे, खाज सुटणे, अंधूक दिसणे आणि डोकेदुखी होणे सामान्य झाले आहे. लक्ष केंद्रित करणेही कठीण जाते.उपाय: २०-२०-२० नियम वापरुन पाहा. दर २० मिनिटांनी २० फूट दूरच्या वस्तूकडे २० सेकंद पाहा. शक्यतो बाहेर वेळ घालवा..Video : जगातला अनोखा विवाहसोहळा! दोन रोबोट्सनी केलं लग्न; खऱ्या वधू-वराप्रमाणे बांधली सात जन्माची गाठ, व्हिडिओ पाहून नेटकरी हैराण.Your grip gets weaker without you noticingफोनमुळे हातांची पकडही कमकुवत होते. सतत स्क्रोलिंग आणि टॅपिंगमुळे बोटे आखडतात, अंगठा दुखतो आणि करंगळीवर ताण येतो. पूर्वीसारखी मजबूत पकड राहत नाही.उपाय: फोन बाजूला ठेवा, भाज्या चिरा, पेनने लिहा, बॅट फिरवा किंवा हातांना व्यायाम द्या..Fitness dropsदीर्घकाळ एका जागी बसल्याने फिटनेस घसरते. स्नायू कमजोर होतात, लवचिकता कमी होते आणि वजन वाढणे सोपे जाते.उपाय: अधूनमधून उठा, चाला, ताणा आणि फोन सोडून फिरायला जा.Hands and eyes lose coordinationहात आणि डोळ्यांचा समन्वयही बिघडतो. खेळ, चित्रकला, स्वयंपाक यांसारख्या कामांसाठी आवश्यक असलेली नैसर्गिक हालचाल कमी होते.उपाय: खेळ खेळा, काहीतरी हाताने बनवा, मेंदू आणि शरीर दोन्ही सक्रिय ठेवा..iPhone मध्ये लपलेत 'हे' 5 सिक्रेट फीचर्स, 90% भारतीयांना माहितीच नाहीत.Skin issuesअखेरची समस्या म्हणजे त्वचेच्या समस्या. फोन सर्वात अस्वच्छ गॅजेट असतो. त्यामुळे पुरळ, जळजळ किंवा त्वचेची इतर समस्या उद्भवू शकतात.उपाय: फोन नियमित स्वच्छ करा आणि त्वचेला विश्रांती द्या. निधी निगम म्हणतात, “स्क्रीन आपल्याला जगाशी जोडते, पण स्वतःच्या शरीरापासून तोडते."अगदी फोन सोडण्याची गरज नाही, फक्त सवयी बदला. विश्रांती घ्या, हालचाल वाढवा, सरळ बसा आणि बाहेर पडा. छोटे बदल मोठा फरक घडवतील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.