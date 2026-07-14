विज्ञान-तंत्र

Mobile Health Disease : मोबाईलचा अतिवापर खराब करतंय तुमचं शरीर; होत आहेत 'हे' 6 आजार, रिपोर्टमधून धक्कादायक खुलासा

Easy Tips to Reduce Smartphone Health Risks Naturally : तुमचा स्मार्टफोन तुमच्या शरीराचा शत्रू बनतोय का? स्क्रीन टाईममुळे होणाऱ्या ६ गंभीर आरोग्य समस्याबद्दल जाणून घ्या
Simple remedies to protect your body from daily mobile overuse.

Simple remedies to protect your body from daily mobile overuse.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आजकाल प्रत्येकाच्या हातात एक स्मार्टफोन चिकटलेला असतो. सकाळपासून रात्रीपर्यंत स्क्रोलिंग, व्हिडिओ, गेम्स...पण हा सोयीचा साथीदार नकळत तुमच्या शरीराला किती हानी पोहोचवतोय, हे जाणून घेतल्यावर तुम्हाला धक्का बसेल

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