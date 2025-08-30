Smartphone Purchase: ऑनलाइन असो वा ऑफलाइन! फोन खरेदी करण्यासाठी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात

Best tips for buying a phone in 2025: आजकाल नवीन स्मार्टफोन खरेदी करणे हे केवळ स्पेसिफिकेशन निवडण्यापुरते मर्यादित नाही, तर फोन ऑनलाइन खरेदी करायचा की ऑफलाइन हे ठरवणे देखील महत्त्वाचे झाले आहे. एकीकडे, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म मोठ्या सवलती आणि जलद डिलिव्हरीचे आश्वासन देतात, तर ऑफलाइन स्टोअर्समध्ये फोन तपासून खरेदी करता येतो. चला जाणून घेऊया फोन खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत..ऑनलाइन शॉपिंगऑनलाइन शॉपिंगमुळे मोबाईल मार्केटचा संपूर्ण खेळच बदलून गेला आहे. फेस्टिव्ह सेल, बँक ऑफर्स आणि एक्सचेंज डीलच्या मदतीने फोनची किंमत हजारो रुपयांनी कमी होते. तुम्ही वेगवेगळ्या मॉडेल्सची तुलना करू शकता, पुनरावलोकने वाचू शकता आणि काही मिनिटांत तुमच्या घरी बसून ऑर्डर करू शकता. डिलिव्हरी देखील अनेकदा १-२ दिवसांत केली जाते.पण इथेही काही समस्या आहेत. मोठ्या ऑफर्स बहुतेकदा काही कार्ड किंवा पेमेंट अॅप्सपुरत्या मर्यादित असतात. विक्री दरम्यान स्टॉक खूप लवकर संपतो. तसेच, जोपर्यंत तुम्ही फोन हातात घेत नाही तोपर्यंत तुम्हाला तो कसा वाटेल हे कळत नाही. जर तुम्हाला बटणांचे वजन, लूक किंवा प्लेसमेंट आवडत नसेल, तर तुम्ही तो सहज परत करू शकत नाही. जर तुम्हाला दोषपूर्ण युनिट मिळाले तर तुम्हाला ते बदलता येते, परंतु फक्त तुमचा विचार बदलण्यासाठी परतफेड मिळवणे नेहमीच सोपे नसते..ऑफलाइन खरेदीरिटेल स्टोअरमधून फोन खरेदी करण्याचे स्वतःचे फायदे आहेत. तुम्ही फोन हातात धरून डिस्प्लेची ब्राइटनेस, कॅमेरा क्वालिटी आणि हाताळणी तपासू शकता. कधीकधी फोनचा खरा अनुभव तुमचा निर्णय बदलतो. तसेच, दुकानदार अनेकदा सेटअप, कव्हर किंवा स्क्रीन गार्डमध्ये मोफत मदत करतात. काही प्रकरणांमध्ये, सौदेबाजी केल्याने त्वरित सूट देखील मिळू शकते. स्थानिक दुकाने जुन्या ग्राहकांसाठी लवचिक किंमत देखील देतात. ऑफलाइन किंमत सहसा ऑनलाइनइतकी आकर्षक नसते. तसेच, परतावा आणि विनिमय धोरणे दुकानानुसार बदलतात आणि बहुतेकदा ऑनलाइनइतक्या ग्राहक-अनुकूल नसतात..विशेष मॉडेल्सची समस्याआजकाल अनेक कंपन्या त्यांचे काही फोन फक्त ऑनलाइन किंवा फक्त ऑफलाइन उपलब्ध करून देतात. अशावेळी जर तुमचे आवडते मॉडेल ऑनलाइन-एक्सक्लुझिव्ह असेल, तर तुम्हाला ते चाचणी न करता खरेदी करावे लागेल. दुसरीकडे, जर फोन फक्त ऑफलाइन-असेल तर किंमत जास्त असू शकते आणि तुम्हाला ऑनलाइनसारखे मोठे सूट मिळणार नाही..वॉरंटी आणि फॅक्ट चेकसाधारणपणे, जर तुम्ही अधिकृत विक्रेत्याकडून फोन खरेदी केला तर त्याची वॉरंटी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही ठिकाणी सारखीच असते. परंतु कधीकधी ऑनलाइन मार्केटप्लेसमध्ये काही ग्रे-मार्केट विक्रेते देखील आढळतात. जे वास्तविक वॉरंटीशिवाय खूप कमी किमतीत फोन विकतात. असे फोन नंतर समस्या निर्माण करू शकतात. ऑफलाइन खरेदीमध्ये हा धोका कमी असतो. कारण तुम्ही थेट अधिकृत दुकानदाराशी व्यवहार करता..पेमेंट आणि ईएमआय पर्यायऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर तुम्हाला बँक ऑफर्स, कॅशबॅक आणि नो-कॉस्ट ईएमआयचे अधिक पर्याय मिळतात. जर तुमच्याकडे योग्य कार्ड असेल तर तुम्ही खूप पैसे वाचवू शकता. दुसरीकडे, ऑफलाइन स्टोअर्स स्थानिक वित्त कंपन्यांकडून ईएमआय देतात, जे क्रेडिट कार्ड नसलेल्या ग्राहकांसाठी चांगले आहे..फोन खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी प्रथम तपासाव्यात? उत्तर: बजेट, फोनचे फीचर्स, बॅटरी आयुष्य, प्रोसेसर, कॅमेरा आणि स्टोरेज क्षमता तपासावी..ऑनलाइन फोन खरेदी करणे सुरक्षित आहे का? उत्तर: होय, जर तुम्ही Amazon, Flipkart सारख्या विश्वासार्ह वेबसाइटवरून खरेदी केली आणि रिव्ह्यूज तपासले तर सुरक्षित आहे..ऑफलाइन फोन खरेदी करताना काय खबरदारी घ्यावी? उत्तर: दुकानाची विश्वासार्हता, वॉरंटी, बिल आणि फोनची मूळ पॅकेजिंग तपासावी..नवीन फोन खरेदी करताना जुना फोन एक्सचेंज करणे फायदेशीर आहे का?उत्तर: होय, जर तुमच्या जुन्या फोनची कंडिशन चांगली असेल तर एक्सचेंज ऑफरमुळे किंमत कमी होऊ शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.