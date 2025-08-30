विज्ञान-तंत्र

Smartphone Purchase: ऑनलाइन असो वा ऑफलाइन! फोन खरेदी करण्यासाठी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात

Things to check before buying a phone online: फोन खरेदी करताना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पर्यायांचा विचार करा
Things to check before buying a phone online
Things to check before buying a phone online Sakal
पुजा बोनकिले
Updated on

Best tips for buying a phone in 2025: आजकाल नवीन स्मार्टफोन खरेदी करणे हे केवळ स्पेसिफिकेशन निवडण्यापुरते मर्यादित नाही, तर फोन ऑनलाइन खरेदी करायचा की ऑफलाइन हे ठरवणे देखील महत्त्वाचे झाले आहे. एकीकडे, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म मोठ्या सवलती आणि जलद डिलिव्हरीचे आश्वासन देतात, तर ऑफलाइन स्टोअर्समध्ये फोन तपासून खरेदी करता येतो. चला जाणून घेऊया फोन खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.

