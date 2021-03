वारंवार येणाऱ्या नोटीफिकेशनचा कंटाळा आलाय? मग स्मार्टफोनमधील 'हे' फिचर्स बघा अन् करा सुटका

नागपूर : आपला दिवसातील जास्तीत जास्त वेळ हा स्मार्टफोनवरच जात असतो. कारण ऑफीसचे काम असतील तरी त्यामध्येही स्मार्टफोनची गरज असते. मात्र, हा फोन वापरताना आपल्याला अनेक एडव्हान्स टेन्कॉलॉजी माहिती नसतात. त्या वापरून आपण आणखी आपलं जगण सरल करू शकतो. आज आम्ही स्मार्टफोनच्या अशाच काही हटके फिचर्सबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत. Call Logs करा कंट्रोल -

आपले नातेवाईक किंवा मित्र आपल्या फोनवरून कोणत्याही क्रमांकावर फोन करत असतात. तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या फोनवरून कुणीही कॉल करू नये, तर त्यासाठी आम्ही सांगतो ती भन्नाट ट्रीक फॉलो करा. कॉल लॉग्सला ब्लॉक करायचा असेल तर *#31# डायल करावे लागेल. हे केल्यानंतर तुमच्या फोनवरून कोणालाही कॉल लागणार नाही. ही सर्विस डिसेबल करायची असेल तर #31# डायल करा. हेही वाचा - नवनीत राणा यांचा २५ श्रेष्ठ खासदारांमध्ये समावेश; आशिया पोस्ट फेम इंडियाचा सर्व्हे नको असलेल्या नोटीफिकेशनपासून करा सुटका -

आपल्या फोनमध्ये वारंवार नोटीफिकेशन येत असतात. अनेकदा आपल्याला त्याचा त्रास होतो. तुम्हालाही अशा नोटीफिकेशनपासून सुटका हवी असेल तर एक साधी प्रोसेस पार पाडावी लागेल. यासाठी सेंटिग्समध्ये जाऊन नोटीफिकेशनमध्ये जा. त्याठिकाणी ज्या अॅप्लीकेशनच्या नोटीफिकेशन तुम्हाला बंद करायच्या असतील त्या अॅपला सिलेक्ट करा आणि कोल्ज नोटीफिकेशन करा. Test Mode -

आपल्या स्मार्टफोनमध्ये Test Mode देखील असतो. त्यामध्ये तुम्ही फोनचा डिस्प्ले, सेंसर्स, माइक आदी गोष्टी व्यवस्थित काम करत आहेत की नाही हे तपासून शकता. एका गुप्त कोडद्वारे तुम्ही Test Mode ओपन करू शकता. त्यासाठी *#0*# डायल करा. हा कोड टाकताच Test Mode ओपन होईल. त्यामध्ये अनेक ऑप्शन्स दिसतील. तुम्हाला ज्याबद्दल जाणून घ्यायचे आहे त्यावर क्लिक करा. त्याबाबत तुम्हाला माहिती मिळेल. जेव्हा तुम्ही एखादा सेकंड हँड फोन खरेदी करता त्यावेळी हे फिचर्स नक्कीच कामात येईल.

Web Title: three features of smartphone like call log control notifications and test mode nagpur news