Cooking In Space: चिनी अंतराळवीरांनी अंतराळात शिजविले अन्न; अवकाश स्थानकात ताजे जेवण बनविण्याचा प्रयोग यशस्वी

बीजिंग : अंतराळात अन्न शिजवून खाणे हे शक्य आहे का? याचे उत्तर चीनने शोधले आहे. चिनी अंतराळवीरांनी त्यांचे अंतराळ स्थानक ‘तिआनगॉँग’वर अन्न शिजविण्याचा प्रयोग यशस्वी केला आहे. अंतराळात ताजे अन्न शिजवूनबार्बेक्यूचा आनंद घेणारे ते पहिले मानव ठरले आहेत..‘ॲस्ट्रोनट सेंटर ऑफ चायना’ (एसीसी) या संस्थेने नुकत्यात प्रसारित केलेल्या व्हिडिओत ‘शेंझेऊ २०’ आणि ‘शेंझेऊ २१’ या मोहिमेतील अंतराळवीरांनी अंतराळ स्थानकात नव्याने पाठविण्यात आलेल्या ओव्हनचा वापर करून अन्य शिजविले..ही माहिती ‘स्पेस डॉट कॉम’ने दिली आहे. अंतराळ स्थानकात सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणाशी सुसंगत ओव्हन ठेवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणात अन्न तयार करणे हे अत्यंत आव्हानात्मक आणि अशक्य वाटणारी प्रक्रिया आहे. अशा वातावरणात चिनी अंतराळवीरांनी ‘तिआनगाँग’वर चिकन विंग्स २८ मिनिटांत भाजले..चिनी सरकारी माध्यमांनुसार, हे ओव्हन अंतराळ स्थानकाच्या ऊर्जा व्यवस्थेवर कोणताही ताण न देता चालते आणि धूरविरहित स्थितीत भाजण्याच्या प्रक्रियेसाठी ते खास तयार केले आहे. अंतराळ स्थानकातील भिंतीत तयार केलेल्या खणात हे ओव्हन बसविलेले आहे. त्यात विशेष पद्धतीने तयार केलेल्या लहान ग्रीलवर अंतराळवीरांनी चिकनचे तुकडे ठेवल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे. ओव्हनचे कमाल तापमान देखील १०० सेल्सिअस वरून १९० सेल्सिअसपर्यंत वाढवण्यात आले. यामुळे अंतराळवीरांना फक्त पॅकबंद जेवण गरम करण्याऐवजी भाजणे शक्य झाले..‘‘पृथ्वीवर ओव्हनमध्ये हवेमुळे उष्णता फिरते आणि ‘संवहन’ (कन्व्हेक्शन) ही प्रक्रिया घडते; परंतु अवकाशात अशी प्रक्रिया होत नाही. त्यामुळे अन्न गरम करण्यासाठी आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या धुराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अभियंत्यांना एक अनोखा मार्ग शोधण्याची अवश्यकता होती. त्याचबरोबर अंतराळवीरांच्या सुरक्षेची काळजी घेणेही महत्त्वाचे होते,’’ असे ‘एरोस्पेस नॉलेज’ मासिकाचे मुख्य संपादक वांग यान यांनी सांगितल्याचे ‘चायना डेली’ने म्हटले आहे..नेक्टजेन उद्योगात परंपरा, तंत्रज्ञान अन् नवकल्पनेचा संगम.चिनी अंतराळवीरांच्या आधी ‘आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानका’वर (आयएसएस) २०२० मध्ये अशाच प्रकारच्या पहिल्याच प्रयोगात ‘नॅनोरॅक्स’ आणि ‘झिरो जी किचन’ यांनी बनवलेल्या ओव्हनच्या प्रारूपाची चाचणी घेतली होती. त्यावेळी पृथ्वीच्या कक्षेत पाच चॉकलेट चिप कुकीज भाजण्यात आल्या होत्या. अंतराळात तयार केलेले तो पहिला पदार्थ होता. पाचपैकी तीन कुकीज नंतर स्पेसएक्स ड्रॅगन अंतराळयानातून पृथ्वीवर परत आणल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.