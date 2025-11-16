विज्ञान-तंत्र

Cooking In Space: चिनी अंतराळवीरांनी अंतराळात शिजविले अन्न; अवकाश स्थानकात ताजे जेवण बनविण्याचा प्रयोग यशस्वी

China Space Station: चिनी अंतराळवीरांनी ‘तिआनगॉँग’वर ओव्हन वापरून अंतराळात अन्न शिजवण्याचा प्रयोग यशस्वी केला. अंतराळात ताजे भाजलेले चिकन विंग्स खाण्यात आले.अंतराळात ताजे अन्न शिजवूनबार्बेक्यूचा आनंद घेणारे ते पहिले मानव ठरले आहेत.
बीजिंग : अंतराळात अन्न शिजवून खाणे हे शक्य आहे का? याचे उत्तर चीनने शोधले आहे. चिनी अंतराळवीरांनी त्यांचे अंतराळ स्थानक ‘तिआनगॉँग’वर अन्न शिजविण्याचा प्रयोग यशस्वी केला आहे. अंतराळात ताजे अन्न शिजवूनबार्बेक्यूचा आनंद घेणारे ते पहिले मानव ठरले आहेत.

