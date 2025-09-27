Tik Tok: अमेरिकेत ‘टिक टॉक’ सुरू राहणार; ट्रम्प यांचा आदेश सुरक्षा कायदा बंधनकारक, चीनची मालकी जाणार

वॉशिंग्टन : अमेरिकेत ‘टिक टॉक’ सुरू राहील. परंतु त्यांना अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक कायद्यातील अटींचे पालन करावेच लागेल, असा आदेश अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे. त्यांनी या नव्या आदेशावर स्वाक्षरी करून तो जाहीर केला..ज्यो बायडेन यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात गेल्या वर्षी कायदा करून चीनच्या बाईटडान्स कंपनीला ‘टिक टॉक’ची मालमत्ता अमेरिकन कंपनीला विकावी अथवा देशव्यापी बंदीला सामोरे जावे, असा आदेश दिला होता. मात्र, ट्रम्प यांनी वेळवेळी आदेश जारी करून ‘टिक टॉक’ अमेरिकेत सुरू ठेवले. कारण त्यांचे प्रशासन या सोशल मीडिया कंपनीच्या विक्रीसंदर्भात करार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. .या अंतिम कराराच्या तपशीलाबाबत अजूनही बरीच माहिती गुलदस्त्यात आहे. पण ट्रम्प यांनी गुरुवारी सांगितले, की चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी या कराराला मान्यता दिली आहे.‘प्यु रिसर्च सेंटर’च्या गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार अमेरिकेत तीस वर्षाखालील तब्बल ४३ टक्के नागरिक नियमित ‘टिक टॉक’ वापरतात. ही टक्केवारी यू ट्यूब, फेसबुक आणि ‘सह इतर कोणत्याही ‘सोशल मीडिया अॅप’पेक्षा जास्त आहे..व्हाईट हाऊस’ने जाहीर केलेल्या कराराच्या अटींनुसार, ‘टिक टॉक’ला एका नव्या अमेरिकन संयुक्त उद्यमात रूपांतरित केले जाणार आहे, ज्याची मालक ‘ओरॅकल’ आणि गुंतवणूकदार कंपनी ‘सिल्व्हर लेक पार्टनर्स’ यांच्याकडे संयुक्तपणे असेल. नव्या प्लॅटफॉर्मचा कारभार अमेरिकन गुंतवणूकदारांच्या नियंत्रणाखाली असेल. ‘बाईट डान्स’चा एक प्रतिनिधी संचालक मंडळावर असेल पण त्याला सुरक्षा समितीत घेतले जाणार नाही..लाखो जणांना लघु चित्रफितींची भुरळ घालणारा ‘टिक टॉक’चा ‘अल्गोरिदम’ अमेरिकेत सुरक्षाविषयक वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. पूर्वी हा ‘अल्गोरिदम’ कायद्याने चीनी नियंत्रणाखाली राहिला पाहिजे, असा चीनचा आग्रह होता. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी पूर्वी इशारा देताना नमूद केले होते, की ‘अल्गोरिदम’ चीनच्या नियंत्रणात राहिल्यास चीनी अधिकाऱ्यांकडून त्यातील संदेशांवर नियंत्रण आणले जाऊ शकते. अन् ते ओळखणे अवघड ठरू शकते. मात्र, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी चीनने असे कधी प्रयत्न केले असल्याचे ठोस पुरावे कधीच सादर केलेले नाहीत..Premium| India space program: अवकाशावर सामर्थ्य सिद्ध करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. भारत या शर्यतीत वेगाने पुढे जात आहे.नव्या मालकांचे ट्रम्प यांच्याशी संबंध‘टिक टॉक’चे नवे मालक ट्रम्प यांच्याशी व्यावसायिक व राजकीय संबंध असलेले अनेक उद्योगपती असतील. ‘ओरॅकल’चे सहसंस्थापक लॅरी एलिसन आणि रुपर्ट मर्डोक यांच्याकडे संयुक्त मालकी असेल. त्यामुळे या ‘प्लॅटफॉर्म’वर राजकीय प्रभाव पडेल का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ८१ वर्षीय एलिसन यांनी ‘ओरॅकल’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरून दशकभरापूर्वी पायउतार केले असले तरी ते अद्याप ‘ओरॅकल’चे अध्यक्ष आणि मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी आहेत. आता एलिसन माध्यम क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा व्यक्ती ठरू शकतात. ‘डेल’चे संस्थापक मायकेल डेलही नव्या उद्यमात गुंतवणूकदार असतील, असेही ट्रम्प यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.