विज्ञान-तंत्र

Tik Tok: अमेरिकेत ‘टिक टॉक’ सुरू राहणार; ट्रम्प यांचा आदेश सुरक्षा कायदा बंधनकारक, चीनची मालकी जाणार

Donald Trump: अमेरिकेत टिक टॉक सुरू राहणार असून, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले. ओरॅकल आणि सिल्व्हर लेक पार्टनर्सच्या संयुक्त मालकीत टिक टॉकचे अमेरिकन संचालन होईल.
Tik Tok

Tik Tok

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वॉशिंग्टन : अमेरिकेत ‘टिक टॉक’ सुरू राहील. परंतु त्यांना अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक कायद्यातील अटींचे पालन करावेच लागेल, असा आदेश अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे. त्यांनी या नव्या आदेशावर स्वाक्षरी करून तो जाहीर केला.

Loading content, please wait...
Social Media
Donald Trump
america
US
Security

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com