तुमचा स्मार्टफोन स्लो झालाय का? मग हे उपाय नक्की करून बघा

नागपूर : स्मार्टफोनमध्ये (Smartphone) पुरेशी जागा असूनही अनेकदा स्लो होतो. स्मार्टफोन स्लो झाल्यामुळे आपण नवीन स्मार्टफोन विकत घेण्याचा विचार करत असाल तर थांबा! आज आम्ही तुमच्यासाठी 5 आश्चर्यकारक टिप्स आणि युक्त्या घेऊन आलो आहोत, ज्यामुळे तुमचा जुना स्मार्टफोन सुपरफास्ट होईल.(tips and tricks for making superfast your smartphone)

सेटिंग पर्यायाच्या सामान्य बटणावर क्लिक करून आपण सॉफ्टवेअर अपडेट शोधू शकता. सॉफ्टवेअर अपडेटसह, आपला स्मार्टफोन पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित आणि वेगवान बनतो. यासह, वापरकर्त्यांना काही आश्चर्यकारक नवीन वैशिष्ट्ये देखील मिळतात.

प्रभाव पाहणे व्हिज्युअल आणि अ‍ॅनिमेशन चांगले आहेत. परंतु यामुळे आपला स्मार्टफोन मंद होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत वापरकर्त्यांनी व्हिज्युअल आणि अ‍ॅनिमेशन पर्याय थांबवावा. यासाठी वापरकर्त्यांना अ‍ॅक्सेसीबीलिटी ऑफ सेटींग्ज पर्यायाच्या मोशन पर्यायावर क्लिक करावे लागेल, जिथून मोशन कमी करता येईल. यानंतर आपल्याला पारदर्शकता प्रभाव कमी करावा लागेल. यासाठी Settings-Accessibility Display & Text Size चालू करून पारदर्शकता कमी केली जाते.

अॅप्स आपल्या फोनवर ट्रेस सोडतात, जी वेळोवेळी रॅम हँग करू शकते. यामुळे आपला स्मार्टफोन धीमा होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत फोनची कॅशे फाईल वेळोवेळी हटविली पाहिजे. यासाठी वापरकर्त्यांना सेटिंग्ज-स्टोरेज-कॅशेला भेट द्यावी लागेल.

आपण बर्‍याच काळासाठी काही अ‍ॅप्स वापरले नसल्यास अशा अ‍ॅप्स डिलीट केल्या पाहिजेत. हे आपल्या स्मार्टफोनची गती वाढवू शकते. फोनची 10 टक्के जागा रिक्त ठेवली पाहिजे.

अँड्रॉइड ब्रँड Android स्मार्टफोनमध्ये आपला ROM इन्स्टॉल करतो. परंतु जर तुम्ही कमी रॉममुळे आपला स्मार्टफोन कमी केला असेल तर वापरकर्त्यांनी सानुकूल रॉम वापरावे. हे आपल्या स्मार्टफोनची गती वाढवेल.

