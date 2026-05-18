Second Hand Bike Buying Tips : सेकंड हॅन्ड बाईक खरेदी करताय? मग अजिबात करू नका 'या' 5 चुका, नाहीतर पैसे देऊन फसाल

सेकंड हॅन्ड बाईक किंवा स्कूटी खरेदी करणे हा पैशांची बचत करण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे. मात्र योग्य माहिती नसल्यास अनेकदा ग्राहक घाईघाईत चुकीचा निर्णय घेतात आणि कष्टाचा पैसा वाया जातो. जुनी दुचाकी घेताना कोणत्या ५ मोठ्या चुका टाळल्या पाहिजेत जाणून घेऊया.१. मूळ कागदपत्रांची पडताळणी न करणेजुनी बाईक खरेदी करताना सर्वात मोठी चूक म्हणजे कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष करणे. बाईक घेण्यापूर्वी मूळ नोंदणी प्रमाणपत्र (RC Book), चालू विमा आणि PUC आवर्जून तपासा. RC बुकवरील इंजिन नंबर आणि चेसिस नंबर हा प्रत्यक्ष गाडीवरील नंबरशी जुळतो की नाही याची खात्री करा. जर गाडीवर कोणतेही बँक लोन किंवा ट्रॅफिक चालान पेंडिंग असेल तर ती गाडी ट्रान्सफर करताना कायदेशीर अडचणी येतात..काय आहे Direct-to-Device टेक्नॉलॉजी? ज्यामध्ये विना सिमकार्ड अन् विना टॉवर चालेल मोबाईल; पण Apple-Google ने का व्यक्त केली चिंता?.२. मेकॅनिककडून तपासणी न करून घेणेगाडी बाहेरून कितीही चकचकीत आणि नवीन दिसत असली, तरी तिच्या इंजिनची अंतर्गत स्थिती कशी आहे हे केवळ एक अनुभवी मेकॅनिकच सांगू शकतो. स्वतः गाडीची ट्रायल घेण्यासोबतच एखाद्या विश्वासू मेकॅनिकला सोबत घेऊन जा. इंजिनमधून येणारा असामान्य आवाज, सायलेन्सरचा धूर, ऑइल लिकेज आणि टायरची झिज या गोष्टींकडे बारीक लक्ष द्या. ही चूक टाळल्यास भविष्यात इंजिन दुरुस्तीवर होणारा हजारो रुपयांचा खर्च वाचेल..३. कोल्ड स्टार्ट आणि टेस्ट राईड न घेणेअनेकदा विक्रेते ग्राहका येण्यापूर्वीच गाडी स्टार्ट करून इंजिन गरम करून ठेवतात, जेणेकरून गाडी एका किकमध्ये सुरू होईल. नेहमी गाडी पूर्णपणे थंड असताना स्वतः स्टार्ट करून पहा. यामुळे बॅटरी आणि सेल्फ-स्टार्टची खरी क्षमता समजते. याशिवाय किमान २ ते ३ किलोमीटर वेगवेगळ्या स्पीडने गाडी चालवून पहा, जेणेकरून गिअर शिफ्टिंग, सस्पेन्शन (शॉक अॅब्जॉर्बर्स) आणि ब्रेकिंग सिस्टीममधील दोष कळून येतील..Electric Scooter : फक्त 1 रुपयांत 4 कि.मी. प्रवास; किंमत 45 हजार, 'ही' आहे सगळ्यात स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर.४. योग्य बाजारभावाची तुलना न करणेघाईघाईने गाडी आवडली म्हणून विक्रेत्याने मागितलेली किंमत देणे ही एक मोठी चूक ठरते. बाजारात सध्या त्या मॉडेलची किंमत काय सुरू आहे, याची ऑनलाईन किंवा इतर डीलर्सकडे चौकशी करा. गाडीचे उत्पादन वर्ष, एकूण किलोमीटर धावलेली संख्या आणि तिची सध्याची स्थिती यानुसार योग्य किंमत ठरवा. किंमत ठरवताना आरसी ट्रान्सफर (नाव बदलणे) आणि येणारा संभाव्य दुरुस्ती खर्च लक्षात ठेवूनच अंतिम किंमत निश्चित करा..५. डिजिटल फ्रॉड आणि टोकन अमाउंटची घाईआजकाल ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर (उदा. OLX किंवा फेसबुक मार्केटप्लेस) अनेक फेक ID तयार करून स्वस्तात बाईक विकण्याच्या जाहिराती दिल्या जातात. "मी आर्मीमध्ये आहे, माझी बदली झाली आहे, म्हणून गाडी स्वस्तात देत आहे" असे सांगून आधी टोकन किंवा डिलिव्हरी चार्जेस मागितले जातात. गाडी प्रत्यक्ष न पाहता, मालकाला न भेटता आणि कागदपत्रे हातात न घेता कधीही ऑनलाईन पैशांचे व्यवहार किंवा अॅडव्हान्स पेमेंट करू नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.