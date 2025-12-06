Year Ender 2025 : 15 हजारपेक्षा कमी किंमतीचे 2025 मधील Top 5 Best 5G Smartphones

Mobile launch in 2025 Year End : लवकरच नवीन वर्ष सुरू होणार आहे.. तोवर बजेट स्मार्टफोनच्या मार्केटमध्ये जोरदार स्पर्धा रंगली आहे. जर तुमचे बजेट फक्त 15,000 रुपये असेल आणि तरीही तुम्हाला 5G स्पीड, मोठी बॅटरी, चांगला कॅमेरा आणि स्मूथ परफॉर्मन्स हवा असेल, तर 2025 मधील ही टॉप 5 यादी तुमच्यासाठीच आहे. Redmi, Vivo, Oppo, iQOO आणि Infinix या पाच ब्रँड्सनी बजेट सेगमेंट गाजवला आहे. सध्याच्या सेल आणि बँक ऑफर्सनंतर हे सर्व फोन 15,000 पेक्षा कमी किंमतीत मिळत आहेत..Infinix Note 50x 5Gसध्याची सर्वात स्वस्त 5G ऑफर आहे. 6 GB रॅम + 128 GB स्टोरेज व्हेरिएंट फ्लिपकार्टवर फक्त 12,499 रुपयांना मिळतोय. 8 GB व्हेरिएंटही अवघ्या 13,999 ला उपलब्ध आहे. 5000 mAh बॅटरी, 18 वॉट फास्ट चार्जिंग आणि 120 Hz डिस्प्ले यामुळे गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी उत्तम आहे..Babasaheb Ambedkar Video : आपल्या भीमाचा दरारा! डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे ३ अस्सल दुर्मिळ व्हिडिओ, एकदा बघाच.Oppo K13x 5Gसध्या बजेट किंग 4 GB+ 128 GB व्हेरिएंटची किंमत फक्त 12,499 रुपये, तर 6 GB व्हेरिएंट 13,999 रुपयांना मिळतो. मिलिटरी ग्रेड बिल्ड क्वालिटी, 45 वॉट फास्ट चार्जिंग आणि IP54 रेटिंग यामुळे हा फोन रोजच्या रफ अँड टफ वापरासाठी परफेक्ट आहे ..Numerology : डिसेंबरमध्ये जन्मलेल्या लोकांमध्ये असतात 3 सर्वोत्तम गुण; पण एका कमतरतेमुळे आयुष्यभर जवळच्या लोकांना ठेवतात दुःखी.Redmi Note 14 SE 5Gफ्लिपकार्टवर धमाकेदार डिस्काउंट मिळतोय. 6 GB + 128 GBव्हेरिएंटची किंमत आता फक्त 13,499 रुपये आहे. MIUI ची स्मूथ ऑप्टिमायझेशन, 108 मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरा आणि मोठा 5110 mAh बॅटरी यामुळे फोटोग्राफी प्रेमींसाठी बेस्ट पर्याय ठरेल..Vivo T4x 5Gआतापर्यंतचा सर्वाधिक विकला जाणारा बजेट 5G फोन आहे. 6 GB+ 128 GB व्हेरिएंट सध्या 13,999 ते 14,999 या रेंजमध्ये मिळतो. 6000 mAh ची बॅटरी, 44 वॉट फ्लॅश चार्ज आणि Funtouch OS ची स्थिरता यामुळे दोन दिवस आरामात चालणारा फोन आहे..iQOO Z10x 5Gगेमिंगसाठी बजेट बीस्ट आहे. 6 GB+ 128 GBव्हेरिएंट आता 14,999 रुपयांना उपलब्ध झाला आहे. 120 Hz डिस्प्ले, 5000 mAh बॅटरी + 44 वॉट चार्जिंग आणि Snapdragon चा दमदार प्रोसेसर यामुळे PUBG, BGMI खेळणाऱ्यांसाठी नंबर वन पर्याय आहे..या पाचही फोनमध्ये 5G सपोर्ट, किमान 5000 mAh बॅटरी आणि 2025 च्या ट्रेंडनुसार 90 Hz किंवा त्याहून जास्त रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आहे. सध्याच्या फेस्टिव्ह सेलमध्ये बँक डिस्काउंट आणि एक्सचेंज ऑफरमुळे हे फोन आणखी स्वस्त होतील. म्हणूनच जर तुम्ही 15,000 रुपयांत 2025 चा बेस्ट स्मार्टफोन शोधत असाल, तर वाट पाहू नका आजच फ्लिपकार्ट किंवा अॅमेझॉनवर जाऊन तुमचा आवडता फोन खरेदी करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.