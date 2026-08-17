Ramp AI Index: नामांकित कंपन्यांमध्ये AI चा अतिवापर? ६ महिन्यांत खर्च तिप्पट; एका कर्मचाऱ्यामागे मोजावे लागतात ७ लाख?

Ramp's AI Index: जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञान आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर झपाट्याने वाढत आहे. बहुतांश कंपन्या कर्मचाऱ्यांना एआय टूल्स वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. पण, या टूल्सच्या वाढत्या वापरामुळे कंपन्यांचा खर्चही प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. ताज्या अहवालानुसार, आघाडीवर असणाऱ्या टॉप १ टक्के कंपन्या आता प्रति कर्मचारी तब्बल ७ लाख रुपये ($७,४००) एआयवर खर्च करत आहेत..रॅम्म्पच्या 'एआय इंडेक्स' (Ramp's AI Index) अहवालानुसार, ही आकडेवारी अलिकडच्या काही महिन्यांत वेगाने वाढली आहे. याच वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच जानेवारी महिन्यात टॉप १ टक्के कंपन्यांचा हा खर्च प्रति कर्मचारी सुमारे २ लाख ४७ हजार ५०० रुपये ($२,५९०) होता, जो आता तिप्पटीने वाढला आहे..पुढील ५ वर्षांत अब्जावधी लोकांकडे असेल स्वतःचा AI एजंट; मार्क झुकरबर्गचा मोठा दावा! .खर्च वाढण्यामागे 'टोकन मॉडेल' कारणअँथ्रॉपिक (Anthropic) आणि ओपनएआय (OpenAI) सारख्या प्रमुख एआय लॅब्सने 'पर-टोकन' (Per-Token) बिलिंग मॉडेल स्वीकारले आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, कर्मचारी जितके जास्त काम एआय टूल्सद्वारे करतील, तितके जास्त टोकन्स वापरले जातात आणि त्याच प्रमाणात कंपनीचे बिल वाढते.खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी आता उबेर, ॲमेझॉन आणि वॉलमार्टसारख्या दिग्गज कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या टोकन वापरावर मर्यादा (Caps) घालण्यास सुरुवात केली आहे..कॉर्पोरेट जगतात मोठी दरीकंपन्यांमधील एआयच्या वापरावरून होणाऱ्या खर्चात मोठी भिन्नता दिसून येत आहे-टॉप १% कंपन्या: प्रति कर्मचारी ७ लाख रुपये ($७,४००) खर्च करत आहेत.टॉप १०% कंपन्या: प्रति कर्मचारी सुमारे ६२,००० रुपये ($६५०) खर्च करत आहेत.एकूण सरासरी (Median): सर्व कंपन्यांची सरासरी केवळ १,१४० रुपये ($११.९५) प्रति कर्मचारी एवढीच आहे.यावरून एआय तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणाऱ्या अन् अत्यंत कमी वापर करणाऱ्या कंपन्यांमधील दरी अधिक रुंदावत असल्याचे दिसते..बाजारात कोणाचा वरचष्मा?अमेरिकेतील व्यवसाय क्षेत्रात एआय वापरामध्ये अँथ्रॉपिक ४३.५ टक्के शेअरसह पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर ओपनएआय ३९.७ टक्के शेअरसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. एलॉन मस्क यांच्या स्पेसएक्स एआयचा (SpaceXAI) वाटा ४ टक्के आहे.त्याच वेळी, ओपन-सोर्स एआय मॉडेल्सचा वापरही जुलै महिन्यात वाढून ६.१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. कंपन्या बजेट नियंत्रित ठेवण्यासाठी महागड्या टूल्ससोबतच स्वस्त ओपन-सोर्स पर्यायांचाही मिलाफ करत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..Samsung 5G Smartphone: 50 MP कॅमेरा अन् Exynos प्रोसेसर; सॅमसंगचा फ्लॅगशिप 'Galaxy S26 FE' लवकरच बाजारात!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.