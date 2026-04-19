OpenAI मध्ये सर्वोच्च पद, कोट्यवधी रुपयांचं पॅकेज...तरीही का सगळं सोडून भारतात परतत आहेत श्रीनिवास नारायणन?

टेक वर्ल्डमध्ये खळबळ उडवणारी बातमी आहे. जगप्रसिद्ध कंपनी ओपनएआय (ChatGPT ची मालक) जी एआयच्या भविष्याची दिशा ठरवत आहे, तिथल्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने एक धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. कंपनीचे B2B ॲप्लिकेशन्सचे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी (CTO) श्रीनिवास नारायणन यांनी तीन वर्षांनंतर राजीनामा दिला आहे. ते पुढच्या आठवड्याच्या शेवटी कंपनी सोडणार आहेत..अमेरिकेत लाखो-कोट्यवधी डॉलर्सचे आकर्षक पॅकेज, जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या उत्पादनांवर काम करण्याची संधी आणि एआय क्रांतीचा भाग होण्याची मोठी जबाबदारी... हे सर्व सोडून श्रीनिवास भारतात परत येत आहेत. कारण? त्यांचे वृद्ध आई-वडील.. त्यांनी स्वतः सांगितले की, "तीन अविश्वसनीय वर्षे एका दशकासारखी होती. आता मला माझ्या वृद्ध आई-वडिलांसोबत भारतात थोडा वेळ घालवायचा आहे, त्यानंतरच पुढचे पाऊल ठरवेन.".Tech Updates : 'डिलीट' बटन दाबलं तरी पुरावे अन् हिस्ट्री होत नाही नष्ट; पोलिस कशी काढतात तुमची सोशल मीडिया कुंडली? पाहा.श्रीनिवास नारायणन यांचा प्रवास खूप प्रेरणादायी आहे. ते चेन्नईतील आहेत. IIT मद्रासमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर अमेरिकेत गेले. विस्कॉन्सिन विद्यापीठातून संगणक शास्त्रात पदव्युत्तर पदवी मिळवली. १९९७ पासूनIBM मध्ये सुरू झालेल्या करिअरमध्ये त्यांनी टॅव्हेंट, स्वतःची कंपनी व्हायरालायझर आणि मेटा (फेसबुक) मध्ये १३ वर्षे काम केले. फेसबुकला आधुनिक स्वरूप देण्यात त्यांची मोठी भूमिका होती.२०२३ मध्ये ते ओपनएआयमध्ये सामील झाले. प्रथम उपाध्यक्ष म्हणून आणि नंतर CTO म्हणून त्यांनी ChatGPT आणि डेव्हलपर प्लॅटफॉर्मला वेग दिला. कंपनीत त्यांच्या नेतृत्वाखाली टीम मोठी झाली आणि अनेक यशस्वी प्रॉडक्ट्स लाँच झाले..iPhone 17e ची भारतात धमाकेदार एन्ट्री! मिळतायत Pro वाले फीचर्स; किंमत एवढी कमी, एकदा पाहाच.काल रात्री श्रीनिवास यांच्यासह केविन वेल आणि बिल पीबल्स या दोन अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही राजीनामा दिल्याने ओपनएआयमध्ये खळबळ उडाली आहे. तरीही श्रीनिवास यांचा निर्णय वेगळा आहे. तो व्यावसायिक नाही, तर कौटुंबिक आहे.भारतात परत येऊन ते आई-वडिलांसोबत आनंदाने दिवस घालवणार आहेत. हे पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटत आहे. यश, पैसा आणि प्रसिद्धी मिळवूनही माणूस आपल्या मुळांकडे, कुटुंबाकडे वळतो, हे दाखवणारी ही सुंदर कहाणी आहे.श्रीनिवास यांचा हा निर्णय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तरुणांना एक संदेश देतो करिअर महत्त्वाचे, पण कुटुंब सर्वात महत्त्वाचे..आता सर्वांच्या नजरा त्यांच्या पुढच्या पावलांकडे लागल्या आहेत..