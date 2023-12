Lookback 2023 : भारतीयांनी यावर्षी गुगलवर काय-काय केलं सर्च? प्रसिद्ध व्यक्तींपासून इव्हेंटपर्यंत पाहा टॉप-10 यादी

सर्वाधिक सर्च केले गेलेले प्रश्न

यामध्ये दोन प्रकारच्या प्रश्नांची यादी देण्यात आली आहे. 'What is' आणि 'How to' अशा प्रकारचे प्रश्न लोक गुगलवर सर्च करत असतात.

'What is'