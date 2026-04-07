TV New Rules : सरकारची करडी नजर तुमच्या टीव्हीवर! मोफत टीव्ही पाहणे पडेल महागात? TRAIचे नवीन नियम जाणून घ्या

आता तुमच्या घरातील स्मार्ट टीव्हीवर मोफत चॅनेल दाखवणाऱ्या अॅप्सना सरकारचे कडक नियम लागू होणार आहेत. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने फ्री अॅड सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टीव्ही (FAST) सेवांवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन नियमांची चौकट तयार केली आहे. यामुळे मनमानी चालणाऱ्या मोफत वाहिन्यांवर आता बंदी येणार आहे..सध्या सॅमसंग, LG, शाओमी सारख्या स्मार्ट टीव्हीमध्ये अनेक मोफत अॅप्स आधीच बसवलेले असतात. यातून लोक बिनपैशाचे चॅनेल, मालिका, चित्रपट आणि बातम्या सहज पाहतात. परंतु या सर्व अॅप्सवर कोणतेही कठोर नियम नव्हते. केबल किंवा DTHवाल्यांना परवाना, दर्जा, जाहिरात नियम आणि तक्रार निवारण यंत्रणा बंधनकारक आहे तर हे मोफत अॅप्स मात्र पूर्ण स्वतंत्रपणे चालत होते. यामुळे बाजारात मोठा असमतोल निर्माण झाला होता..ट्रायने आता 'अॅप्लिकेशन आधारित लिनियर टीव्ही डिस्ट्रीब्यूशन' (ALTD) सेवांसाठी नवीन आराखडा तयार करण्यासाठी सर्व पक्षांकडून मतं मागितली आहेत. यात फास्ट प्लॅटफॉर्म्सना केबल आणि DTHप्रमाणे परवाना घेणे, कंटेंट नियमन, जाहिरात नियम आणि ग्राहक तक्रारींचे त्वरित निवारण करणे बंधनकारक होणार आहे. याशिवाय वापरकर्त्यांच्या पाहण्याच्या डेटाबाबतही पारदर्शकता आणली जाणार आहे..केबल आणि DTH कंपन्यांनी बराच काळ तक्रार केली होती की फास्ट अॅप्स वेगाने वाढत आहेत पण त्यांना कोणतेही नियम पाळावे लागत नाहीत. ट्रायनेही हे मान्य केले आहे. आता सर्व प्लॅटफॉर्म्सना एकसमान नियम लागू करून बाजारातील स्पर्धा न्याय्य आणि संतुलित ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. भारतात फास्ट सेवांची लोकप्रियता खूप वेगाने वाढत आहे. स्वस्त इंटरनेट आणि स्मार्ट टीव्हीच्या वापरामुळे लाखो लोक पारंपरिक टीव्ही सोडून मोफत स्ट्रीमिंगकडे वळले आहेत. उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी फास्ट बाजारपेठ बनली आहे..ट्रायचे हे पाऊल ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि अनियमित सामग्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे. यामुळे आता मोफत चॅनेल पाहताना देखील दर्जा, सुरक्षितता आणि जबाबदारी निश्चित होईल. सूचना देण्याची अंतिम तारीख ४ मे आहे. त्यानंतर ट्राय अंतिम धोरण जाहीर करेल. या नवीन नियमांमुळे स्मार्ट टीव्ही वापरणाऱ्या सामान्य प्रेक्षकांना अधिक सुरक्षित आणि चांगला अनुभव मिळण्याची आशा आहे.