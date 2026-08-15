TV Advertising Rules: टीव्हीवर आता जास्त जाहिराती दिसणार? केंद्र सरकारने २० वर्षांचा नियम हटवला; दर्शकांवर काय परिणाम होणार?

टीव्ही प्रेक्षकांसाठी एक मोठा बदल होणार आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने टीव्ही चॅनेलवरील जाहिरातींचा कालावधी प्रति तास १२ मिनिटांपर्यंत मर्यादित ठेवणारा सुमारे २० वर्षे जुना नियम रद्द केला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, टीव्ही प्रसारण क्षेत्रात लक्षणीय बदल झाले असून आता पूर्वीपेक्षा अधिक चॅनेल आणि प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आहेत. या निर्णयामुळे टीव्ही चॅनेलना जाहिराती दाखवण्यामध्ये अधिक स्वातंत्र्य मिळू शकते..माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने टीव्ही जाहिरातींचा कालावधी प्रति तास १२ मिनिटांपर्यंत मर्यादित ठेवणारा नियम रद्द केला आहे. ही मर्यादा 'केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स रूल्स, १९९४' अंतर्गत २००६ मध्ये लागू करण्यात आली होती. मंत्रालयाच्या मते, गेल्या दोन दशकांत टीव्ही प्रसारण क्षेत्रात लक्षणीय बदल झाले आहेत. २००६ मध्ये देशात केवळ ६२ टीव्ही चॅनेल्स होते, तर आता त्यांची संख्या ९०० पेक्षा जास्त झाली आहे. .BSNL ग्राहकांना स्वातंत्र्य दिनाची 'डिजिटल भेट', एक रुपयात मोबाइल सेवा; २५ हून अधिक ओटीटी प्लॅटफॉर्म .मंत्रालयाने म्हटले आहे की, केबल टीव्हीचे पूर्णपणे डिजिटायझेशन झाले आहे आणि डीटीएच, केबल टीव्ही, हिट्स आणि आयपीटीव्ही सारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे प्रेक्षकांसाठी पर्याय वाढले आहेत. टीव्ही प्रसारण क्षेत्रात आता मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे आणि ग्राहकांना पूर्वीच्या तुलनेत शेकडो चॅनेल उपलब्ध आहेत. शिवाय, सशुल्क असोत वा विनामूल्य, टीव्ही चॅनेल मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातींवर अवलंबून असतात. .सरकारच्या मते, १२ मिनिटांच्या मर्यादेमुळे पारंपरिक टीव्ही आणि डिजिटल मीडिया यांच्यात समान संधी निर्माण होत नव्हती, कारण डिजिटल मीडियामध्ये जाहिरातींच्या कालावधीची अशी कोणतीही मर्यादा नाही. त्यामुळे व्यवसाय सुलभता आणि स्पर्धा सुधारण्यासाठी सरकारने हा जुना नियम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १२ मिनिटांची मर्यादा हटवण्याचा निर्णय, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स नियम, १९९४ मधील सुधारणा राजपत्रात अधिसूचित झाल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. टीव्ही जाहिरातींवरील मर्यादेवरून सुरू असलेल्या दीर्घकालीन कायदेशीर वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. .Maruti Suzuki Offer: ऑगस्टमध्ये कार खरेदीची मोठी संधी! तब्बल 1.85 लाखांपर्यंत फायदा; Grand Vitara, Balenoसह कोणत्या कारवर किती ऑफर?.दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दूरसंचार नियामक ट्रायच्या सेवा गुणवत्ता नियमांना मान्यता दिली, ज्यानुसार जाहिरातींवर प्रति तास कमाल १२ मिनिटांची मर्यादा होती; यामध्ये व्यावसायिक जाहिरातींसाठी १० मिनिटे आणि चॅनलच्या स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी २ मिनिटांचा समावेश होता. या विषयावरील याचिका जवळपास १३ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत आणि प्रसारक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार करत आहेत. सरकारच्या या नवीन निर्णयाचा ट्रायच्या संबंधित सेवा गुणवत्ता नियमांवर काय परिणाम होईल, हे अद्याप निश्चित व्हायचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.