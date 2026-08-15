विज्ञान-तंत्र

TV Advertising Rules: टीव्हीवर आता जास्त जाहिराती दिसणार? केंद्र सरकारने २० वर्षांचा नियम हटवला; दर्शकांवर काय परिणाम होणार?

TV Advertising Gets Major Rule Change: केंद्र सरकारने टीव्ही जाहिरातींवरील दोन दशके जुनी १२ मिनिटांची मर्यादा रद्द केली आहे जी केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स नियम, १९९४ अंतर्गत २००६ मध्ये लागू करण्यात आली होती.
TV Channels Get More Freedom as Government Removes 12-Minute Ad Limit

TV Channels Get More Freedom as Government Removes 12-Minute Ad Limit

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

टीव्ही प्रेक्षकांसाठी एक मोठा बदल होणार आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने टीव्ही चॅनेलवरील जाहिरातींचा कालावधी प्रति तास १२ मिनिटांपर्यंत मर्यादित ठेवणारा सुमारे २० वर्षे जुना नियम रद्द केला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, टीव्ही प्रसारण क्षेत्रात लक्षणीय बदल झाले असून आता पूर्वीपेक्षा अधिक चॅनेल आणि प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आहेत. या निर्णयामुळे टीव्ही चॅनेलना जाहिराती दाखवण्यामध्ये अधिक स्वातंत्र्य मिळू शकते.

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