अस्सल डिझाइन, दमदार इंजिन... Yezdi आणि BSA चा धमाकेदार कमबॅक; २ जबरदस्त स्क्रॅम्बलर बाईक्स लॉन्च, पाहा वैशिष्ट्ये आणि किंम्मत

भारतातील आधुनिक रायडरसाठी येझदी आणि BSA पहिल्यांदाच एकत्र येत दोन वेगवेगळ्या स्क्रॅम्बलर बाईक्स प्रस्तुत करत आहेत. अशा रायडरसाठी ज्याला शहरात चालवायला सोपी, कच्च्या रस्त्यांवर आत्मविश्वासाने धावणारी आणि हायवेवर आरामदायी वाटणारी मोटारसायकल हवी आहे. स्क्रॅम्बलरचा अस्सल वारसा असलेले हे दोन ब्रँड्स प्रीमियम मोटारसायकल मार्केटच्या दोन्ही स्तरांना अधिक मजबूत करत आहेत. येझदी स्क्रॅम्बलर 350 आणि BSA स्क्रॅम्बलर 650 मध्ये खास तयार केलेले इंजिन आणि मजबूत, अस्सल डिझाइन देण्यात आले आहे. .भारतातील सर्वात हलकी 350cc स्क्रॅम्बलर, अगदी नवीन आणि न थांबणारी येझदी स्क्रॅम्बलर ही शहरातल्या रस्त्यांसाठी आणि उत्साही रायडर्सच्या विकेंड ट्रिप्ससाठी खास तयार केली आहे. याचे नवीन लिक्विड-कूल्ड इंजिन, ज्याचे नाव 'कतार' (उच्चार 'क-तार') आहे, हा या मोटारसायकलचा मुख्य आधार आहे. वजनाच्या तुलनेत जबरदस्त टॉर्क असल्यामुळे, ही स्क्रॅम्बलर सुरुवातीपासूनच वेगवान प्रतिसाद देते, ज्यामुळे येझदीचा मूळ स्वभाव दिसून येतो: थेट, हाताळायला सोपी आणि नेहमी धावण्यासाठी तयार. याची सुरुवातीची किंमत Rs 1,99,950 लाख आहे..या सेगमेंटमधील भारतातील एकमेव 650cc सिंगल-सिलेंडर इंजिन असलेली BSA स्क्रॅम्बलर, केवळ आपल्या नैसर्गिक आवडीवर आधारित राइडिंगचा वारसा पुढे नेते. ब्रिटिश इंजिनिअरिंगचे कौशल्य आणि शोध घेण्याची जिद्द यासाठी प्रसिद्ध असलेली स्क्रॅम्बलर 650, गोल्ड स्टार कॅटालिना, A10 स्पिटफायर आणि A65 फायरबर्ड यांसारख्या प्रसिद्ध गाड्यांपासून प्रेरणा घेऊन तयार केली आहे. यात अस्सल जुन्या डिझाइनसह प्रीमियम आणि आधुनिक टच देण्यात आला आहे. क्लासिक लीजेंड्सचे सह-संस्थापक अनुपम थरेजा म्हणाले, "मी नेहमीच असा विश्वास ठेवला आहे की, ज्याप्रमाणे SUV मुळे कारचे मार्केट बदलले, त्याचप्रमाणे स्क्रॅम्बलर्स भारतीय राइडिंग संस्कृतीला एक नवीन ओळख देतील. या मोटारसायकल विश्वातील SUV आहेत. स्क्रॅम्बलर्स शहरात आत्मविश्वासाने चालवण्यासाठी तयार केल्या आहेत. पण त्याचसोबत, त्या इतक्या चपळ आणि मजबूत आहेत की, तुम्हाला विकेंडला रस्त्यांच्या पलीकडे जाऊन नवीन भाग शोधण्याची प्रेरणा देतील. .येझदी आणि BSA च्या दिसायला अत्यंत सुंदर आणि धाडसी डिझाइनसह आम्ही या सेगमेंटमध्ये एक वेगळी छाप पाडण्यासाठी सज्ज आहोत. येझदी 350 आणि BSA 650 च्या माध्यमातून आम्ही भारतीय स्क्रॅम्बलर नेमकी कशी असू शकते, याची व्याख्याच मांडली आहे. नवीन येझदी तिच्या खास रूपामुळे तुमची पहिली पसंती ठरेल अशा प्रकारे तयार केली आहे. एक अशी खरी स्क्रॅम्बलर, जी दिसायला आणि कार्यक्षमतेमध्ये अतिशय वेगवान आणि दमदार आहे, असं त्यांनी सांगितलं..क्लासिक लीजेंड्सचे सह-संस्थापक बोमन इराणी म्हणाले,"येझदी नेहमीच अशा रायडर्सची राहिली आहे ज्यांना स्टाईलची आवड आहे आणि ज्यांना ठराविक चौकटीत अडकून राहायला आवडत नाही. मी या गाड्यांच्या सानिध्यात लहानाचा मोठा झालो आणि स्क्रॅम्बलरचा पूर्ण प्रवास मी जवळून पाहिला आहे. जेव्हा मी येझदीचा विचार करतो, तेव्हा मला स्क्रॅम्बलरच आठवते. प्रत्येक राइडमध्ये एक प्रकारची मजा आणि मस्ती असते, जी नेहमीच येझदीच्या अनुभवाचा भाग राहिली आहे. पहिल्या येझदी स्क्रॅम्बलरने भारतात या बाईक्सची ओळख निर्माण केली, तर नवीन मॉडेलमुळे आता स्क्रॅम्बलरची क्षमता आणखी वाढली आहे." .स्क्रॅम्बलर्स हे कंपन्यांनी बनवण्यापूर्वी रायडर्सनी स्वतः तयार केले होते. 1940 आणि 50 च्या दशकातील हाताने बदललेल्या BSA पासून ते त्यानंतरच्या दशकात भारतीय रस्त्यांनुसार बदललेल्या येझदीपर्यंत हा प्रवास आहे. येझदीने 2022 मध्ये भारतातील पहिली मेनस्ट्रीम फॅक्टरी-कस्टम स्क्रॅम्बलर आणून हा प्रकार पुन्हा जिवंत केला. डिझाइनपेक्षा केवळ उपयुक्ततेवर भर देणाऱ्या मार्केटमध्ये ही बाईक वेगळी ठरली. आजची सुरुवात हेच वचन पुढे नेत आहेत; वजनाला हलकी, जबरदस्त टॉर्क असलेली आणि तत्पर प्रतिसाद देणारी, अशा स्क्रॅम्बलरच्या मूळ गरजा लक्षात घेऊन या दोन नवीन बाईक्स तयार केल्या आहेत. प्रमुख वैशिष्ट्ये:येझदी-सर्वात हलके पण सर्वात शक्तिशाली इंजिन: नवीन 350cc लिक्विड-कूल्ड 'कतार' पॉवरट्रेनसह, येझदीला या श्रेणीतील सर्वात हलके पण कंपनीचे आजवरचे सर्वात शक्तिशाली इंजिन मिळाले आहे.फॅक्टरी कस्टम लूक: 174 किग्रॅ वजनाची ही भारतातील सर्वात हलकी स्क्रॅम्बलर आहे. येझदीचे डिझाइन तिच्या हलक्या इंजिनला साजेसे आणि 'फॅक्टरी-कस्टम' लूक देणारे आहे. क्लासिक स्क्रॅम्बलरचे वळणदार डिझाइन, पुढचा उंच भाग आणि लहान रिअर फेंडर यामुळे तिला एक दमदार लूक मिळतो. यातील प्रीमियम फिनिश, खास लंबवर्तुळाकार साइड पॅनल्स आणि '69'चे ग्राफिक्स हे येझदीची सुरुवात आणि रॅलींमधील तिच्या ऐतिहासिक वारशाची आठवण करून देतात..'30-30-30': भारतीय रस्त्यांसाठी अगदी योग्य: येझदीला 30 bhp पॉवर, 30 Nm टॉर्क आणि 30 km/l मायलेज देण्यासाठी उत्तमरित्या तयार केले आहे. ऑन-रोडिंग आणि सॉफ्ट-रोडिंगसाठी हा एका 'खऱ्या' स्क्रॅम्बलरचा जबरदस्त परफॉर्मन्स-मिक्स आहे. सर्वात कूल स्क्रॅम्बलर: आडव्या आकाराचे रेडिएटर आणि मध्यभागी असलेला एक्झॉस्ट यामुळे उष्णता कमी होण्यास मदत होते. यामुळे रायडरच्या आरामासाठी ही मोटारसायकल सर्वात थंड चालणाऱ्या स्क्रॅम्बलरपैकी एक ठरते.खरीखुरी स्क्रॅम्बलर: शरीराचे संतुलित वजन, सर्वात कमी व्हीलबेस, ट्यून केलेले गिअर्स आणि लो व मिड-रेंजमध्ये मिळणारा टॉर्क यामुळे ही बाईक उत्कृष्ट थ्रोटल रिस्पॉन्स, वेगवान पिक-अप आणि वळणांवर अतिशय अचूक हाताळणी देते.भक्कम हाताळणी: स्क्रॅम्बलरसाठी खास असलेले स्पोक व्हील्स, सेमी-नॅबी टायर्स आणि या श्रेणीतील सर्वोत्तम ब्रेकिंग सिस्टममुळे रस्त्यावर मजबूत पकड आणि उत्तम नियंत्रण मिळते, ज्यामुळे ही मोटारसायकल चालवताना जड न वाटता पूर्ण आत्मविश्वास देते..ही कोणासाठी आहे: अशा रायडर्ससाठी जे आपल्या आवडीनुसार चालतात, चपळ आहेत आणि क्षणात दिशा बदलण्याची तयारी ठेवतात; ज्यांना स्वतःची एक वेगळी ओळख असलेली मोटारसायकल आवडते आणि जी रस्ता जिथे वळेल तिथे जाण्यासाठी सदैव तयार असते.या रंगांमध्ये उपलब्ध: रॅली ब्लू, ओजी यलो, लेगसी ब्लॅक, रोग रेड..BSA:जगातील सुरुवातीच्या स्क्रॅम्बलर ब्रँड्सपैकी एक असलेल्या BSA मोटरसायकलने, युके मधील रायडर्सच्या उत्तम प्रतिसादानंतर, आता आपली 'स्क्रॅम्बलर 650' भारतात प्रस्तुत केली आहे. या सेगमेंटमधील भारतातील एकमेव 650cc सिंगल-सिलेंडर इंजिन असलेली ही स्क्रॅम्बलर, केवळ 4,000 rpm वर 45 bhp पॉवर आणि 55 Nm टॉर्क देते; याचा शक्तिशाली लो आणि मिड-रेंज टॉर्क या गाडीला एक अस्सल स्क्रॅम्बलरची ओळख मिळवून देतो. गोल्ड स्टार कॅटालिना आणि A10 स्पिटफायर यांसारख्या BSA च्या प्रसिद्ध स्क्रॅम्बलर्सपासून प्रेरित होऊन ही गाडी तयार केली आहे. आकर्षक आकाराची क्रोम फिनिश असलेली टाकी, सपाट आणि रिब असलेली सीट, खास '65' चे ओव्हल साइड पॅनल्स आणि उघडा दिसणारा सबफ्रेम यामुळे या गाडीला एक अस्सल आणि जबरदस्त लूक मिळतो. भारतासाठी केलेले विशेष बदल विविध परिस्थितींमध्ये अधिक चांगले नियंत्रण आणि आराम सुनिश्चित करतात..असे रायडर जे त्यांनी स्वतः न बनवलेले नियम पाळत नाहीत. हे कोणत्याही बंडखोरीतून नाही, तर केवळ यासाठी की त्यांना कधी कोणाच्या परवानगीची गरजच भासली नाही. या रंगांमध्ये उपलब्ध: व्हिक्टर यलो, थंडर ग्रे, रेव्हेन ब्लॅक. दोन्ही मोटरसायकल्सना क्लासिक लेजेंड्सच्या उद्योगातील पहिल्या 'ओनरशिप अॅश्युरन्स प्रोग्राम'चा आधार आहे. ज्यामध्ये 4-वर्ष/50,000-किमी स्टँडर्ड वॉरंटी, 6 वर्षांपर्यंत वाढीव वॉरंटी, 8 वर्षांपर्यंत रोडसाइड असिस् 