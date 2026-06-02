Bike tyre replacement : टू-व्हीलर गाडीचे टायर किती दिवसांनी बदलावेत? मोठं नुकसान होण्याआधीच जाणून घ्या

टू व्हीलर गाडी सुरक्षित आणि स्मूथ चालण्यासाठी टायरची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असते. अनेकदा आपण इंजिन ऑइल किंवा इतर भागांकडे लक्ष देतो, पण रस्त्याशी थेट जोडलेल्या टायरकडे दुर्लक्ष होते. मोठ्या अपघातापासून किंवा आर्थिक नुकसानापासून वाचण्यासाठी टायर कधी बदलावा हे समजून घेणे गरजेचे आहे..तुमच्या दुचाकीचा टायर नेमका किती दिवस टिकेल हे तुम्ही गाडी कशी आणि कुठे चालवता यावर अवलंबून असते. सर्वसाधारणपणे रोजच्या प्रवासासाठी वापरला जाणारा टायर ३ ते ५ वर्षे किंवा २०,००० ते ३०,००० किलोमीटर धावल्यानंतर बदलणे आवश्यक मानले जाते. जर तुम्ही रोज खराब, खडबडीत रस्त्यांवरून प्रवास करत असाल, तर हा कालावधी आणखी कमी होऊ शकतो. टायर जुना झाला की रबर कडक होते आणि रस्त्यावरील ग्रीप सैल पडू लागते..'थ्रेड वेअर इंडिकेटर'ची चेतावणीसगळी माहिती एकदम समोर येत नाही कारण कंपन्या टायरमध्येच एक छुपे संकेतचिन्ह देतात. टायरच्या खाचांमध्ये एक छोटा उंचवटा असतो ज्याला TWI (Tread Wear Indicator) म्हणतात. जेव्हा टायर घासून या इंडिकेटरच्या पातळीला येतो, तेव्हा समजून जावे की टायरची एक्सपायरी डेट संपली आहे. भारतीय नियमांनुसार, टायरच्या थ्रेडची खोली १.६ मिमी पेक्षा कमी झाल्यास तो टायर त्वरित बदलणे कायदेशीर आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बंधनकारक असते..अनेकदा गाडी कमी चालते आणि टायर जास्त घासलेला दिसत नाही, तरीही तो बदलावा लागतो. रबर या पदार्थाला नैसर्गिकरित्या वय असते. ५ वर्षांपेक्षा जुन्या टायरमध्ये लहान तडे जाऊ लागतात ज्याला ड्राय रॉट म्हणतात. याशिवाय सतत कमी किंवा जास्त हवेच्या दाबावर गाडी चालवल्यास टायर एकाच बाजूने जास्त घासतो. यामुळे अचानक टायर फाटण्याचा किंवा पंक्चर होण्याचा धोका वाढतो..टायर वेळेत न बदलल्यास पाऊस किंवा ओल्या रस्त्यावर गाडी घसरण्याचा मोठा धोका असतो. अचानक ब्रेक लावल्यास टायर साथ सोडतात आणि मोठा अपघात होऊ शकतो. खराब टायरमुळे इंजिनवर ताण पडतो आणि गाडीचे मायलेजही कमी होते. म्हणूनच मोठा आर्थिक फटका किंवा शारीरिक इजा होण्याआधीच टायरवरील मॅन्युफॅक्चरिंग डेट म्हणजेच खरेदीचे वर्ष तपासा आणि सुरक्षित प्रवासासाठी वेळेत नवा टायर बसवून घ्या.