'सर्व्हर डाउन', 'धान्य संपले' अशी कारणं विसरा! खिशात राहणार तुमचं 'रेशन कार्ड'! 'इथे' सुरू झालीये खास सुविधा; घरबसल्या करता येणार तक्रार

केंद्र सरकारच्या 'डिजिटल इंडिया' अभियानांतर्गत उमंग अॅपने आणखी एक मोठी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. आता 'मेरा रेशन' या विशेष सेवेद्वारे तुमचे रेशन कार्ड पूर्णपणे डिजिटल झाले आहे. कागदी रेशन कार्ड घरी ठेवण्याची गरज संपली. फक्त मोबाईलवरून घरबसल्या रेशनची सर्व माहिती मिळवा, जवळचे दुकान शोधा आणि पारदर्शक व्यवहार करा..उमंग अॅपमध्ये उपलब्ध 'मेरा रेशन' सेवेच्या माध्यमातून तुम्ही तुमच्या रेशन कार्डची संपूर्ण डिटेल्स पाहू शकता. यात तुम्हाला प्रति व्यक्ती मिळणारे गहू, तांदूळ, इतर धान्य यांचा हक्क किती आहे, हे सहज तपासता येईल. गेल्या सहा महिन्यांतील व्यवहारांचा इतिहास, कधी किती रेशन घेतले याची सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे 'एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड' योजनेअंतर्गत देशाच्या कोणत्याही भागात स्थलांतर केले तरी जवळच्या फेअर प्राईस शॉपवरून रेशन घेता येईल. कामासाठी इतर राज्यात गेलेले मजूर, विद्यार्थी किंवा कुटुंबीयांसाठी ही सेवा फार उपयुक्त ठरत आहे..पाहा स्टेप-बाय-स्टेप गाइड.या सेवेचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे रेशन दुकानदारांच्या चुकीच्या वागणुकीला आळा बसतो. पूर्वी "सर्व्हर डाउन", "धान्य संपले" अशा सबबी सांगून रेशन नाकारले जायचे. आता उमंग अॅपवर रिअल टाइम स्टॉक तपासता येतो. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण झाल्यानंतर लगेच मोबाईलवर संदेश येतो, ज्यामुळे फसवणुकीची शक्यता जवळपास शून्य होते. तसेच दुकानदाराविरुद्ध तक्रार नोंदवणेही सोपे झाले आहे..सेवा कशी सुरू कराल?गूगल प्ले स्टोअर किंवा अॅपल अॅप स्टोअरवरून उमंग अॅप डाउनलोड करा.मोबाईल नंबरने रजिस्टर करून ४ अंकी MPIN सेट करा.होम पेजवरील सर्च बारमध्ये 'मेरा रेशन' टाइप करा.'व्ह्यू रेशन कार्ड डिटेल्स', 'जवळच्या रेशन शॉप्स' इत्यादी पर्याय निवडा.रेशन कार्ड नंबर किंवा आधार कार्डच्या मदतीने डिटेल्स एंटर करा.ही सेवा NFSA अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी पूर्णपणे विनामूल्य आणि सुरक्षित आहे. सरकारच्या या डिजिटल पाऊलामुळे लाखो नागरिकांना पारदर्शक आणि सोयीस्कर रेशन वितरण मिळत आहे. आता रेशन घेण्यासाठी रांगा किंवा कागदपत्रांचा त्रास नाही फक्त उमंग अॅप पुरेसे आहे.