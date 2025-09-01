Car Launch 2025 : सप्टेंबर महिना कार प्रेमींसाठी एकदम खास! 'या' 5 गाड्यांची होणार धडाकेबाज एन्ट्री

September Car Launch 2025 : सप्टेंबर 2025 भारतीय ऑटोमोबाईल मार्केटसाठी रोमांचक ठरणार आहे. मारुती सुझुकी, महिंद्रा, टाटा, सिट्रोएन, व्हिनफास्ट आणि व्होल्व्होसारख्या आघाडीच्या ब्रँड्स नव्या SUV आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसह (EV) बाजारात धडाकेबाज प्रवेश करत आहेत..मारुती सुझुकी एस्कुडो (3 सप्टेंबर)मारुती सुझुकी आपली नवीन मिड साईज SUV 'एस्कुडो' 3 सप्टेंबरला लाँच करणार आहे. ही गाडी ब्रेझा आणि ग्रँड विटाराच्या मधल्या सेगमेंटमध्ये येईल. पेट्रोल, हायब्रिड आणि CNG पर्यायांसह येणारी ही SUV पॅनोरॅमिक सनरूफ, लेव्हल 2 ADAS, पॉवर टेलगेट आणि Dolby Atmos ऑडिओसारख्या फीचर्सनी सज्ज असेल..Password Hack : तुमचा पासवर्ड लीक झालाय असं वाटतंय का? चुटकीसरशी माहिती करा एका क्लिकवर.सिट्रोएन बासाल्ट X (5 सप्टेंबर)सिट्रोएन आपली कूपे शैलीतील बासाल्ट SUV ची सुधारित आवृत्ती 'बासाल्ट X' 5 सप्टेंबरला सादर करेल. नव्या रंग पर्यायांसह, आकर्षक इंटिरिअर आणि 1.2 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिनसह ही गाडी ग्राहकांना भुरळ घालेल..Yogesh Alekari Video : जगसफारीचे स्वप्न भंगले! मुंबईच्या बाईकरची गाडी लंडनमधून गेली चोरीला, इमोशनल व्हिडिओ केला शेयर.व्हिनफास्ट VF6 आणि VF7 (6 सप्टेंबर)व्हिनफास्ट भारतीय बाजारात 6 सप्टेंबरला दोन इलेक्ट्रिक SUV, VF6 आणि VF7 लाँच करेल. VF6 मध्ये 59.6 kWh बॅटरी (480 किमी रेंज) आणि VF7 मध्ये 70.8 kWh बॅटरी (431-450 किमी रेंज) असेल. VF7 FWD (204 hp) आणि AWD (350 hp) पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल.महिंद्रा थार फेसलिफ्ट (सप्टेंबर अखेर)महिंद्रा आपली आयकॉनिक थार SUV ची फेसलिफ्ट आवृत्ती सप्टेंबरच्या मिडपासून शेवटपर्यंत लाँच करेल. नवे बम्पर, अलॉय व्हील्स आणि ट्रिपल स्क्रीन डॅशबोर्डसह सुधारित इंटिरिअर ही गाडी अधिक आकर्षक बनवेल..Discount Offer : चक्क 12500 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळतोय 43 इंची LED Smart TV, कुठे सुरुय ऑफर एकदा बघाच.व्होल्व्हो EX30 EVव्होल्व्हो आपली सर्वात परवडणारी इलेक्ट्रिक SUV EX30 मध्य सप्टेंबरला सादर करेल. 69 kWh बॅटरी, 272 hp मोटर आणि 474 किमी रेंजसह ही गाडी प्रीमियम आणि पर्यावरणपूरक इंटिरिअरने युक्त असेल.टाटा सिएरा EV (16 सप्टेंबर)टाटा मोटर्स 16 सप्टेंबरला रेट्रो शैलीतील सिएरा EV लाँच करेल. 25-30 लाख रुपये किंमतीच्या या SUV मध्ये अनोखी शैली आणि इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानाचा संगम असेल..FAQs Which car brands are launching new vehicles in September 2025?सप्टेंबर 2025 मध्ये कोणते कार ब्रँड्स नवीन वाहने लाँच करत आहेत?मारुती सुझुकी, महिंद्रा, टाटा, सिट्रोएन, व्हिनफास्ट आणि व्होल्व्हो सप्टेंबर 2025 मध्ये नवीन SUV आणि इलेक्ट्रिक वाहने लाँच करत आहेत.What types of vehicles are being introduced this month?या महिन्यात कोणत्या प्रकारची वाहने सादर होत आहेत?या महिन्यात मिड-साईज SUV, कूपे-शैलीतील SUV आणि इलेक्ट्रिक SUV यांचा समावेश आहे, ज्यात पेट्रोल, हायब्रिड आणि CNG पर्याय उपलब्ध आहेत.What are the key features of the Maruti Suzuki Escudo?मारुती सुझुकी एस्कुडोची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?एस्कुडोमध्ये पॅनोरॅमिक सनरूफ, लेव्हल-2 ADAS, पॉवर टेलगेट आणि Dolby Atmos ऑडिओ यांसारखी आधुनिक वैशिष्ट्ये असतील.When is the Volvo EX30 EV launching, and what is its range?व्होल्व्हो EX30 EV कधी लाँच होत आहे आणि त्याची रेंज किती आहे?व्होल्व्हो EX30 EV मध्य-सप्टेंबरला लाँच होईल, आणि त्याची WLTP रेंज 474 किमी आहे.What is the expected price range for the Tata Sierra EV?टाटा सिएरा EV ची अपेक्षित किंमत श्रेणी किती आहे?टाटा सिएरा EV ची किंमत 25 ते 30 लाख रुपये असण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.