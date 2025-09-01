विज्ञान-तंत्र

Car Launch 2025 : सप्टेंबर महिना कार प्रेमींसाठी एकदम खास! 'या' 5 गाड्यांची होणार धडाकेबाज एन्ट्री

Best New SUV and EV Launching September 2025 : सप्टेंबर 2025 मध्ये मारुती सुझुकी, महिंद्रा, टाटा, सिट्रोएन, व्हिनफास्ट आणि व्होल्व्हो नव्या SUV आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसह भारतीय बाजारात धडाकेबाज प्रवेश करत आहेत.
Car Launch September 2025
Car Launch September 2025esakal
Saisimran Ghashi
Updated on

September Car Launch 2025 : सप्टेंबर 2025 भारतीय ऑटोमोबाईल मार्केटसाठी रोमांचक ठरणार आहे. मारुती सुझुकी, महिंद्रा, टाटा, सिट्रोएन, व्हिनफास्ट आणि व्होल्व्होसारख्या आघाडीच्या ब्रँड्स नव्या SUV आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसह (EV) बाजारात धडाकेबाज प्रवेश करत आहेत.

Loading content, please wait...
car
electric car
Car Launch

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com