विज्ञान-तंत्र

UPES-Google Cloudची मोठी भागीदारी! विद्यार्थ्यांसाठी सुरू होणार अत्याधुनिक AI Campus

प्रगत क्लाउड तंत्रज्ञान, उद्योग-संलग्न शिक्षण आणि जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून एआय-फर्स्ट शिक्षणाला बळ देणारा उपक्रम
AI Campus initiative launched by UPES with google

AI Campus initiative launched by UPES with google

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

जून २०२६: भविष्याभिमुख शिक्षणासाठी भारतातील अग्रगण्य बहुविषयक विद्यापीठांपैकी एक असलेल्या यूपीईएसने आज गुगल क्लाउडसोबत धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली. या भागीदारीअंतर्गत विद्यापीठ ‘एआय कॅम्पस’ सुरू करणार आहे.

हा एक परिवर्तनशील उपक्रम असून, अभियांत्रिकी, संगणक विज्ञान, व्यवस्थापन, विधी, डिझाइन, आरोग्य विज्ञान, लिबरल स्टडीज आणि मीडिया यांसारख्या विविध विषयांमध्ये अध्यापन, अध्ययन, संशोधन आणि नवोपक्रमासोबत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), क्लाउड तंत्रज्ञान आणि बुद्धिमान स्वयंचलन यांचे एकत्रीकरण करण्याचा त्याचा उद्देश आहे.

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