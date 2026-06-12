UPES-Google Cloudची मोठी भागीदारी! विद्यार्थ्यांसाठी सुरू होणार अत्याधुनिक AI Campus

जून २०२६: भविष्याभिमुख शिक्षणासाठी भारतातील अग्रगण्य बहुविषयक विद्यापीठांपैकी एक असलेल्या यूपीईएसने आज गुगल क्लाउडसोबत धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली. या भागीदारीअंतर्गत विद्यापीठ ‘एआय कॅम्पस’ सुरू करणार आहे. हा एक परिवर्तनशील उपक्रम असून, अभियांत्रिकी, संगणक विज्ञान, व्यवस्थापन, विधी, डिझाइन, आरोग्य विज्ञान, लिबरल स्टडीज आणि मीडिया यांसारख्या विविध विषयांमध्ये अध्यापन, अध्ययन, संशोधन आणि नवोपक्रमासोबत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), क्लाउड तंत्रज्ञान आणि बुद्धिमान स्वयंचलन यांचे एकत्रीकरण करण्याचा त्याचा उद्देश आहे..हा उपक्रम यूपीईएसच्या ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ टुमॉरो’ या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असून, ‘एआय-फर्स्ट युनिव्हर्सिटी’ बनण्याच्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. यूपीईएसमध्ये एआयला शैक्षणिक परिसंस्थेच्या केंद्रस्थानी स्थान दिले जात आहे. अभ्यासक्रम निर्मिती, अध्यापन पद्धती, संशोधन, नवोपक्रम आणि उद्योग सहभाग अशा संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रियेत एआयचे एकत्रीकरण केले जात आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना वेगाने बदलणाऱ्या जगासाठी सक्षम बनवता येईल. प्रगत तांत्रिक पायाभूत सुविधा, उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम, अनुभवाधारित शिक्षण आणि जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आणि प्राध्यापकांना एआय-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी तयार करण्याच्या दिशेने हे सहकार्य महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे..Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा.या उपक्रमांतर्गत यूपीईएस संपूर्ण विद्यापीठ परिसरात गुगल वर्कस्पेस फॉर एज्युकेशन प्लस लागू करणार असून, त्याचा लाभ १९,००० हून अधिक विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि कर्मचारी घेतील. यामुळे अध्यापन, संशोधन, सहकार्य आणि नवोपक्रमासाठी मजबूत डिजिटल पाया तयार होईल. याशिवाय, १०,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांना जेमिनी एंटरप्राइज फॉर एज्युकेशनची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, ज्यामुळे ते त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात प्रगत जनरेटिव्ह एआय क्षमतांचा उपयोग करू शकतील. जेमिनी एंटरप्राइजच्या माध्यमातून एआय-आधारित संशोधन सहाय्यक, स्मार्ट शिक्षण साधने, स्वयंचलित कार्यप्रवाह आणि प्रगत शैक्षणिक सहाय्य प्रणाली विकसित करणे शक्य होईल. यामुळे विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना जगभरातील उद्योगांमध्ये वेगाने बदल घडवून आणणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळेल..या भागीदारीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे उद्योग-संलग्न बी.टेक. कार्यक्रम, ज्यामध्ये गुगल क्लाउडच्या सहकार्याने विकसित चार वर्षांचा एकात्मिक अभ्यासक्रम असेल. या कार्यक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना क्लाउड कॉम्प्युटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा व्यावहारिक अनुभव मिळेल. तसेच विद्यार्थ्यांना चार गुगल क्लाउड प्रमाणपत्रे, GEAR क्रेडेन्शियल्स आणि डीपमाइंड एआय अभ्यासक्रमातील विशेष मॉड्यूल्सही प्राप्त होतील..Smart Prepaid Meter : लाईटबिल भरण्याची कटकट संपवा! ५०० रुपयांच्या रिचार्जवर किती दिवस चालतो स्मार्ट प्रीपेड मीटर? 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पिन काढत नाही? आत्ताच पाहा होऊ शकतं किती मोठं नुकसान.या सहकार्याच्या माध्यमातून यूपीईएस एआयसाठी सज्ज अशा नव्या पिढीतील पदवीधरांना तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे, जे तंत्रज्ञान-आधारित जगात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये, दृष्टीकोन आणि व्यावहारिक अनुभवाने सुसज्ज असतील. प्रगत एआय साधने, उद्योगमान्य प्रमाणपत्रे, अनुभवाधारित शिक्षण आणि सखोल उद्योग सहभाग यांचा संगम घडवून आणत हा उपक्रम विद्यार्थ्यांना नवोपक्रम, अत्याधुनिक संशोधन, उद्योजकता आणि भविष्यातील कार्यविश्वात अर्थपूर्ण योगदान देण्यासाठी सक्षम करेल..एआय कॅम्पसच्या शुभारंभासह यूपीईएस आपल्या जागतिक तंत्रज्ञान भागीदारीचे जाळे अधिक विस्तारत असून, एआय-सक्षम भविष्याकरिता नवोपक्रमक, उद्योजक, संशोधक आणि तंत्रज्ञान नेत्यांची पुढील पिढी घडविण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या विद्यापीठ म्हणून आपले स्थान अधिक मजबूत करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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