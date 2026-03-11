Photos : अमेरिका-इस्रायल हल्ल्यांमुळे इराणमध्ये हाहाकार! अंतराळातून काढलेली छायाचित्रे सांगतात सत्य, नासाने जारी केले धक्कादायक 10 फोटो

तेहरानच्या आकाशात काळा धूर पसरला आहे. अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या हल्ल्यांमुळे इराणची तेल साठवणूक केंद्रे आणि रिफायनरी जळू लागली. रविवारी सकाळी संपूर्ण शहर धुराने भरून गेले. हा धूर इतका दाट आहे की उपग्रहांमधूनही तो स्पष्ट दिसतो..नासाच्या MODIS उपग्रहाने ९ मार्चला घेतलेल्या छायाचित्रात दिसते की तेहरानवरून ६७ किलोमीटर लांबीचा काळा धुराचा पट्टा पसरला आहे. शनिवारी रात्री इस्रायलने शाहरण फ्यूएल डेपो, शाहर रे रिफायनरी आणि करजमधील फार्दिस डेपो यांसारख्या ठिकाणांवर हल्ले केले. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या व्हिडिओमध्ये आग आणि मशरूमसारखा धूर दिसतो. हे इराणच्या तेल सुविधांवर पहिलेच थेट हल्ले आहेत..Gas Cylinder बूक केलाय? 'या' नंबरवर पाठवा 'हा' मेसेज; एका मिनिटात कळेल कधी होणार डिलिव्हरी, घरबसल्या मिळवा गॅस.याआधीचे हल्ले मुख्यतः इराणच्या नेत्यांवर, सुरक्षा दलांवर, पोलीस ठाण्यांवर आणि क्षेपणास्त्र कारखान्यांवर होते. उद्देश होता इराणचे अणु कार्यक्रम आणि क्षेपणास्त्र क्षमता नष्ट करणे. पण आता तेल केंद्रे लक्ष्य झाल्याने परिस्थिती वेगळी आहे. तेहरान हे जवळपास एक कोटी लोकसंख्येचे शहर आहे. येथे घरं, दुकानं, रुग्णालयं आणि शाळा तेल केंद्रांच्या जवळपास आहेत. त्यामुळे हल्ल्यांचा फटका थेट सामान्य लोकांना बसतो..Electricity Bill Reducing Tips : उन्हाळ्यात वीज बिल कमी करायचय? वापरुन बघा 'या' 3 सोप्या ट्रिक्स; हळू हळू चालू लागेल मीटर.स्थानिक लोक सांगतात की, डोळे जळतायत, घसा खवखवतोय. हवेत विषारी रसायने मिसळली आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, अशा आगीतून SO2, NO2 सारखे धोकादायक वायू बाहेर पडतात. जास्त काळ याचा संपर्क आल्यास आरोग्याला गंभीर धोका आहे. सेन्टिनेल 5P उपग्रह डेटा दाखवतो की, हल्ल्यानंतर या वायूंची पातळी खूप वाढली. तेहरानबरोबरच इस्फहान (अणु क्षेपणास्त्र केंद्र) आणि बंदर अब्बास (नौदल ठिकाण) येथेही हे बदल दिसतात..पावसाळ्यात हे धूर पावसाबरोबर खाली येऊ शकतात. त्याला 'काळा पाऊस' म्हणतात. अॅसिड पाऊस होऊन जमीन आणि पाणी दूषित होण्याची भीती आहे. हा युद्ध फक्त बॉम्ब आणि गोळ्यांचे नाही, तर अदृश्य विषारी धुराचेही आहे. उपग्रहांमधून दिसणारा हा काळा ढग सांगतोय की, युद्धाचे खरे नुकसान आकाशातूनही दिसते. लोक कधी शुद्ध हवा श्वास घेतील हाच मोठा प्रश्न आता समोर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.