विज्ञान-तंत्र

Photos : अमेरिका-इस्रायल हल्ल्यांमुळे इराणमध्ये हाहाकार! अंतराळातून काढलेली छायाचित्रे सांगतात सत्य, नासाने जारी केले धक्कादायक 10 फोटो

iran israel war photos from space : तेहरानवर अमेरिका-इस्रायल हल्ल्यांमुळे तेल केंद्रे जळली, काळा विषारी धूर ६७ किमी पसरला. काळा पाऊस आणि डोळे-घसा जळण्याच्या तक्रारी; सामान्य लोकांचे आरोग्य धोक्यात
US Israel Iran Oil Strikes, Tehran Smoke Plume, Toxic Black Rain satellite photos

US Israel Iran Oil Strikes, Tehran Smoke Plume, Toxic Black Rain satellite photos

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

तेहरानच्या आकाशात काळा धूर पसरला आहे. अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या हल्ल्यांमुळे इराणची तेल साठवणूक केंद्रे आणि रिफायनरी जळू लागली. रविवारी सकाळी संपूर्ण शहर धुराने भरून गेले. हा धूर इतका दाट आहे की उपग्रहांमधूनही तो स्पष्ट दिसतो.

Loading content, please wait...
america
War
israel
Space Station
Iran
photo
Photographs
satellite
NASA

Related Stories

No stories found.