Utkarsh Amitabh : रात्री बसून दिल्लीच्या मुलाने AI वरून कमावले अडीच कोटी; एका तासाला होते 18 हजार कमाई, काय आहे ही ट्रिक?

आजकाल साइड हस्टल म्हणजे फक्त पैसे कमवण्यासाठी असते असं वाटतं, पण दिल्लीचा ३४ वर्षीय उद्योजक उत्कर्ष अमिताभ यांनी वेगळाच मार्ग निवडला. स्वतःची यशस्वी कंपनी चालवताना चांगलं शिक्षण आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या दिग्गज कंपनीत नोकरीचा अनुभव असूनही त्यांनी रात्रीच्या वेळी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडेल्सना प्रशिक्षण देण्याचं काम सुरू केलं. आणि यातून त्यांनी अवघ्या एका वर्षात सुमारे २.६ कोटी रुपये कमावले..प्रति तास तब्बल १८,००० रुपये.उत्कर्ष सध्या यूकेमध्ये राहतात आणि 'मायक्रो1 ' नावाच्या डेटा लेबलिंग स्टार्टअपसोबत फ्रीलान्सिंग करतात. हे काम त्यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये सुरू केलं. पैशाची गरज नव्हती, तर खोल स्वारस्य होतं. ते म्हणतात, "मी नवीन नोकरी शोधत नव्हतो, पण हे काम माझ्या संशोधन आणि आवडींशी जुळतं होतं." त्यांचं काम सोपं नाही अवघड व्यवसायिक समस्या देऊन AI ची चाचणी घेणं, कुठे चूक होतेय ते शोधणं आणि प्रॉम्प्ट सुधारून मॉडेलला शिकवणं. यासाठी प्रचंड एकाग्रता आणि संयम लागतो..उत्कर्ष यांचा पार्श्वभूमी जबरदस्त आहे. दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, ऑक्सफर्डमधून नैतिक तत्त्वज्ञानात पदव्युत्तर, मायक्रोसॉफ्टमध्ये सहा वर्षे क्लाउड आणि AI भागीदारीत काम. आज ते 'नेटवर्क कॅपिटल'चे संस्थापक आणि सीईओ आहेत एक जागतिक मार्गदर्शन प्लॅटफॉर्म आहे. तरीही रात्री मुलगी झोपल्यावर साडेतीन तास हे काम करतात. ते म्हणतात, "AI सुधारतं तेव्हा मानवी विचारसरणीही तीक्ष्ण होते. हे काम तुम्हाला थकवत नाही, उलट मनोरंजक वाटत".पैसे दुय्यम आहेत असं उत्कर्ष स्पष्ट करतात. मुख्य म्हणजे बौद्धिक समाधान आणि योग्य मोबदला. मायक्रो1 ही २०२२ मध्ये स्थापन झालेली कंपनी आहे, ज्याचं मूल्यांकन ५०० दशलक्ष डॉलर्स आहे. जगभरात २० लाखांहून अधिक तज्ञांचं नेटवर्क आहे, जे मोठ्या AI लॅब्स आणि कंपन्यांसाठी मॉडेल्स सुधारतात. उत्कर्षची कहाणी दाखवते की, आवड असली की यश आणि कमाई आपोआप येते. AI च्या जगात अशा संधी वाढतायत तुम्हीही तयार आहात का या नवनवीन गोष्टी स्वतः तयार करण्यासाठी.