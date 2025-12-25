विज्ञान-तंत्र

Utkarsh Amitabh : रात्री बसून दिल्लीच्या मुलाने AI वरून कमावले अडीच कोटी; एका तासाला होते 18 हजार कमाई, काय आहे ही ट्रिक?

Who is Utkarsh Amitabh : रात्री AI शिकवून २.६ कोटी कमावले. दिल्लीच्या उत्कर्ष अमिताभची प्रेरणादायी कहाणी जाणून घ्या घ्या सविस्तर
Utkarsh Amitabh, a 34-year-old Indian-origin entrepreneur and CEO of Network Capital, works part-time training advanced AI models for micro1, earning $200 per hour driven by intellectual curiosity.

Saisimran Ghashi
आजकाल साइड हस्टल म्हणजे फक्त पैसे कमवण्यासाठी असते असं वाटतं, पण दिल्लीचा ३४ वर्षीय उद्योजक उत्कर्ष अमिताभ यांनी वेगळाच मार्ग निवडला. स्वतःची यशस्वी कंपनी चालवताना चांगलं शिक्षण आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या दिग्गज कंपनीत नोकरीचा अनुभव असूनही त्यांनी रात्रीच्या वेळी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडेल्सना प्रशिक्षण देण्याचं काम सुरू केलं. आणि यातून त्यांनी अवघ्या एका वर्षात सुमारे २.६ कोटी रुपये कमावले..प्रति तास तब्बल १८,००० रुपये

delhi
artificial intelligence

