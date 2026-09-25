विज्ञान-तंत्र

तुमचा फोन बनू शकतो VF MPV 7 च्या कौटुंबिक प्रवासाचा समन्वयक

व्हिनफास्ट VF MPV 7 मधील प्रवास गाडीत बसण्यापूर्वीच सुरू होऊ शकतो. स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटीच्या मदतीने वाहनाची माहिती तपासणे, प्रवासाची तयारी करणे आणि प्रवासादरम्यान वाहनाशी जोडलेले राहणे शक्य होते.
the VinFast VF MPV 7

the VinFast VF MPV 7

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रवासाला निघण्यापूर्वी काही नेहमीचे आणि कधीकधी त्रासदायक प्रश्न समोर येतात : गाडी कुठे पार्क केली आहे? किती चार्ज शिल्लक आहे? निघण्यापूर्वी चार्जिंगची गरज आहे का?

VF MPV 7 मध्ये व्हिनफास्ट स्मार्टफोन ॲपच्या माध्यमातून वाहनाची माहिती दूरस्थपणे तपासता येते. कनेक्टेड-कार सिस्टिमच्या मदतीने वाहनाचे लोकेशन आणि स्थिती तपासता येते. तसेच वाहनाच्या ऑपरेशनशी संबंधित सूचना, घुसखोरीच्या सूचना आणि सॉफ्टवेअर अपडेट्सची माहितीही मिळते.

गाडी मोठ्या आणि गर्दीच्या ठिकाणी पार्क केली असेल, तर ही सुविधा विशेष उपयोगी ठरू शकते. अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, विमानतळावरील पार्किंग किंवा शॉपिंग सेंटरमध्ये स्वतःची गाडी शोधणे हे एक छोटे मिशन ठरू शकते. फोनवरून झटपट माहिती तपासल्याने संपूर्ण पार्किंग परिसरात पुन्हा फिरण्याची गरज न पडता VF MPV 7 शोधण्यास मदत होऊ शकते.

हीच कनेक्टिव्हिटी पुढील प्रवासाची तयारी करण्यासाठीही उपयोगी ठरते. निघण्यापूर्वी वाहनाची स्थिती तपासल्याने आधी चार्जिंग करायचे की थेट प्रवासाला निघायचे, हे कुटुंब ठरवू शकते. विशेषतः लांबचा प्रवास नियोजित असेल, तेव्हा याचा फायदा होतो.

चार्जिंगची गरज भासणार असेल, तर बॅटरी कमी होण्यापूर्वीच त्याचा विचार करता येतो. त्यामुळे प्रवासाचे नियोजन करणे सोपे होते. दिवसाच्या मध्यात अचानक थांबण्याऐवजी आधीच मार्गात चार्जिंगचा समावेश करता येतो.

गाडी पार्क केल्यानंतरही डिजिटल कनेक्टिव्हिटी थांबत नाही. VF MPV 7 मध्ये ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स आणि FOTA म्हणजेच फर्मवेअर-ओव्हर-द-एअर अपडेट्सची सुविधाही आहे. त्यामुळे सॉफ्टवेअर अपडेटसाठी प्रत्येक वेळी सर्व्हिस सेंटरला जाण्याची गरज न पडता वाहनाला सॉफ्टवेअर अपडेट्स मिळू शकतात.

ही सुविधा सध्या लोक ज्या पद्धतीने आपल्या फोनचे अपडेट्स पार्श्वभूमीत स्वीकारतात, त्यासारखी आहे. मालक प्रत्यक्ष ड्रायव्हिंग सीटवर बसल्यावरच गाडीशी संपर्क होतो असे नाही; वाहन सतत कनेक्टेड राहते.

आणि कुटुंब गाडीत बसल्यानंतर VF MPV 7 मध्ये गोष्टी सोप्या ठेवण्याचा आणखी एक मार्ग आहे.

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