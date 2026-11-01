विज्ञान-तंत्र

Recharge Plan: स्वस्त रिचार्ज प्लान फक्त १७९ रुपयांपासून सुरू! वर्षभर कॉलिंगची सुविधा...पाहा आणखी काय मिळणार?

TRAI च्या नियमांनुसार Vi ने आणले खिशाला परवडणारे स्वस्त कॉलिंग प्लान्स; महिन्याभरापासून ते वर्षभराची व्हॅलिडिटी! जाणून घ्या किंमत आणि फायद्यांची सविस्तर माहिती...
Vi Launches 6 New Affordable Recharge Plans with Up to 365 Days Validity

Vi Launches 6 New Affordable Recharge Plans with Up to 365 Days Validity

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Vi New Recharge Plans 2026: खासगी क्षेत्रातील प्रमुख टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडियाने (Vi) भारतीय बाजारात ग्राहकांसाठी अगदी खिशाला परवडणारे नवीन रिचार्ज प्लान लाँच केले आहेत. टेलिकॉम रेग्युलेटर 'ट्राय' (TRAI) च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत, एअरटेलनंतर आता Vi ने देखील फक्त कॉलिंगची सुविधा देणारे (Voice-Only Plans) नवीन प्लान सादर केले आहेत.

अनेक मोबाइल वापरकर्त्यांना इंटरनेट डेटाची गरज नसते, अशा ग्राहकांसाठी हे प्लान अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत. Vi ने एकूण ६ नवीन रिचार्ज प्लान लाँच केले असून, याची सुरुवातीची किंमत फक्त १७९ रुपयांपासून सुरू होते आणि यामध्ये वर्षभराची (३६५ दिवस) वैधता देणारा प्लान देखील समाविष्ट आहे. वोडाफोन-आइडियाच्या या नवीन रिचार्ज प्लान्सची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे-

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