विज्ञान-तंत्र

iPhone 17 पहिल्यांदाच मिळतोय इतका स्वस्त; हजारो रुपयांचा डिस्काउंट, iPhone 16 अन् MacBook वरही जबरदस्त सूट..'इथे' सुरुय ऑफर

iPhone 17, iPhone 16 आणि MacBook वर अॅपल डेज सेलमध्ये बंपर डिस्काउंट मिळत आहे
Vijay Sales Apple Days Sale 2025: Dates and Availability,Best Deals

Vijay Sales Apple Days Sale 2025: Dates and Availability,Best Deals

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Apple Days Sale 2025 : नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी अॅपल prप्रेमींना मोठी भेट दिली आहे. विजय सेल्सने 'अॅपल डेज सेल' सुरू केला आहे, ज्यात आयफोन 17 सिरीजपासून ते आयफोन 16 पर्यंतच्या मॉडेल्सवर जबरदस्त डिस्काउंट मिळत आहेत. हा सेल 28 डिसेंबरपासून सुरू झाला असून 4 जानेवारी 2026 पर्यंत चालेल. तुम्ही विजय सेल्सच्या ऑफलाइन स्टोअर्स किंवा ऑनलाइन वेबसाइटवरून या ऑफर्सचा लाभ घेऊ शकता.

Loading content, please wait...
India
New year
iphone
sale
Discount
Discount Offer
Apple iphone
iphone new features
festival Discount
iPhone 17 features
Iphone 17
90% discount offers
iPhone Air design

Related Stories

No stories found.