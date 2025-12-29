iPhone 17 पहिल्यांदाच मिळतोय इतका स्वस्त; हजारो रुपयांचा डिस्काउंट, iPhone 16 अन् MacBook वरही जबरदस्त सूट..'इथे' सुरुय ऑफर

Apple Days Sale 2025 : नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी अॅपल prप्रेमींना मोठी भेट दिली आहे. विजय सेल्सने 'अॅपल डेज सेल' सुरू केला आहे, ज्यात आयफोन 17 सिरीजपासून ते आयफोन 16 पर्यंतच्या मॉडेल्सवर जबरदस्त डिस्काउंट मिळत आहेत. हा सेल 28 डिसेंबरपासून सुरू झाला असून 4 जानेवारी 2026 पर्यंत चालेल. तुम्ही विजय सेल्सच्या ऑफलाइन स्टोअर्स किंवा ऑनलाइन वेबसाइटवरून या ऑफर्सचा लाभ घेऊ शकता..या सेलची खासियत म्हणजे आयफोन 17 आता आतापर्यंतच्या सर्वात कमी किमतीत उपलब्ध आहे. आयफोन 17 चा 256 GB व्हेरिएंट फक्त 82,900 रुपयांपासून सुरू होतो. निवडक बँक कार्ड्सवर 4000 रुपयांपर्यंत इन्स्टंट डिस्काउंट मिळाल्यास प्रभावी किंमत 78,900 रुपयांपर्यंत येते. त्यातच जुन्या फोनच्या एक्सचेंजवर 9,000 रुपयांपर्यंत जास्त फायदा आणि MyVS लॉयल्टी पॉइंट्सचा बोनस मिळतो. प्रीमियम चाहत्यांसाठी आयफोन 17 Pro (256 GB) 121,490 रुपये तर Pro max 134,490 रुपयांच्या खास किमतीत मिळेल..General Knowledge : मोबाईलच्या चार्जिंग पोर्टजवळ लहान छिद्र का दिलेलं असतं? हा मायक्रोफोन नाही..99 टक्के लोकांना माहिती नाही कारण.आयफोन 16 आणि जुन्या मॉडेल्सवरही मोठ्या प्रमाणात सूट मिळत आहे. आयफोन 16 चा 128 GB व्हेरिएंट 60,990 रुपयांपासून उपलब्ध, बँक ऑफरनंतर 57,990 रुपयांपर्यंत कमी होतो. आयफोन 16 plus, 16eआणि आयफोन 15 वरही आकर्षक डील्स आहेत. एक्सचेंज योजनेत 9000 रुपयांपर्यंत फायदा मिळू शकतो.फक्त आयफोनच नव्हे, तर हा सेल पूर्ण अॅपल इकोसिस्टमवर आहे. आयपॅड, मॅकबुक, अॅपल वॉच, एअरपॉड्स आणि अॅक्सेसरीजवरही खास ऑफर्स आहेत..Type-C Port Uses : मोबाईलचा Type-C पोर्ट फक्त चार्जिंगसाठी नाही; 'हे' आहेत 10 भन्नाट उपयोग, 99 टक्के लोकांना आजही नाही माहिती.निवडक बँक कार्ड्सवर 10,000 रुपयांपर्यंत सूट, नो-कॉस्ट EMI आणि डेमो युनिट्सवर जास्त बचत होईल. प्रोटेक्ट+ प्लॅनवर 20% डिस्काउंटही मिळतो. नवीन वर्षात नवीन अॅपल डिव्हाइस घेण्याची ही उत्तम संधी आहे. विजय सेल्सच्या 160+ स्टोअर्स किंवा www.vijaysales.com वर जा आणि या लिमिटेड ऑफर्सचा फायदा घ्या. स्टॉक मर्यादित आहे, त्यामुळे लगेच खरेदी करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.