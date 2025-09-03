विज्ञान-तंत्र

Vikram-32 : काय आहे Vikram 32-Bit प्रोसेसर? ज्याने वाढवलं चीन-अमेरिकेचं टेन्शन, केंद्रीय IT मंत्रींनी PM मोदींना दिलं गिफ्ट

Vikram-32 Chip Information : विक्रम-32 ही भारताची पहिली स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर चिप असून अंतराळ मोहिमांसाठी इस्रोने विकसित केली आहे.
India Unveils Vikram 32 Bit Chip at Semicon India 2025
भारताने सेमिकॉन इंडिया 2025 मध्ये स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एक नवा अध्याय रचला. इस्रोच्या सेमिकॉन्डक्टर प्रयोगशाळेने (एससीएल) विकसित केलेली भारताची पहिली स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर चिप ‘विक्रम-32’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सादर केली. ही चिप भारताच्या सेमिकॉन्डक्टर स्वावलंबनाच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

