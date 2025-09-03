Vikram-32 : काय आहे Vikram 32-Bit प्रोसेसर? ज्याने वाढवलं चीन-अमेरिकेचं टेन्शन, केंद्रीय IT मंत्रींनी PM मोदींना दिलं गिफ्ट

भारतासाठी आनंदाची बातमी आहेआपण सेमिकॉन इंडिया 2025 हे स्वदेशी तंत्रज्ञान आणले आहेचला तर मग जाणून घेऊया याबद्दल सविस्तर माहिती.भारताने सेमिकॉन इंडिया 2025 मध्ये स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एक नवा अध्याय रचला. इस्रोच्या सेमिकॉन्डक्टर प्रयोगशाळेने (एससीएल) विकसित केलेली भारताची पहिली स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर चिप ‘विक्रम-32’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सादर केली. ही चिप भारताच्या सेमिकॉन्डक्टर स्वावलंबनाच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. .विक्रम-32 चिप अंतराळ यानांसाठी खास डिझाइन केलेली असून ती अत्यंत कठीण परिस्थितीतही काम करते. पीएसएलव्ही C60 मोहिमेदरम्यान या चिपच्या सुरुवातीच्या बॅचने अंतराळात यशस्वी कामगिरी करून भविष्यातील मोहिमांसाठी तिची विश्वासार्हता सिद्ध केली. मार्च 2021 मध्ये सुरू झालेल्या इंडिया सेमिकॉन्डक्टर मिशननंतर अवघ्या साडेतीन वर्षांत भारताने चिप निर्मितीच्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली आहे. पंजाबमधील मोहाली येथील एससीएलच्या 180 नॅनोमीटर सीएमओएस सुविधेत या चिपचे उत्पादन आणि पॅकेजिंग झाले..Whatsapp New Feature : व्हॉट्सअॅपमध्ये झाली कलरफुल फीचरची एन्ट्री; कसं वापरायचं? पहा एका क्लिकवर.विक्रम-32 ची वैशिष्ट्येही चिप 32-बिट डिझाइनवर आधारित असून खूपच अवघड गणितीय प्रश्न आणि मोठ्या प्रमाणात मेमरी हाताळण्यास सक्षम आहे. अंतराळातील अति तापमान आणि कठीण परिस्थितीतही ती तितक्याच कार्यक्षमतेने काम करते. उपग्रह आणि अंतराळ यान प्रक्षेपणासाठी आवश्यक असलेल्या अवघड सूचनांचे ती सहजतेने पालन करते. याशिवाय संरक्षण, हवाई, ऑटोमोटिव्ह आणि ऊर्जा क्षेत्रातही तिचा उपयोग होऊ शकतो ज्यामुळे ती महत्त्वाची ठरते..Amazon Great Indian Festival Sale 2025 : मिळणार 80% पर्यंत सूट, 'या' दिवसापासून अमेझॉन सेल डिस्काउंट ऑफर्सचा तडका.भारताची सेमिकॉन्डक्टर क्षेत्रातील प्रगतीसेमिकॉन इंडिया 2025 मध्ये मंत्री वैष्णव यांनी भारताच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. देशात पाच नवीन सेमिकॉन्डक्टर युनिट्सचे बांधकाम सुरू आहे तर सहा राज्यांत 1.60 लाख कोटींहून अधिक गुंतवणुकीसह 10 मोठे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. डिझाइन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजनेंतर्गत 23 हून अधिक स्टार्टअप्सना पाठबळ मिळाले आहे. तीन दिवसीय सेमिकॉन इंडिया परिषद भारतात मजबूत, लवचिक आणि शाश्वत सेमिकॉन्डक्टर इकोसिस्टम विकसित करण्यावर केंद्रित आहे. विक्रम 32 चिपमुळे भारताने जागतिक स्पर्धात्मकतेच्या नव्या युगात झेप घेतली आहे..FAQs What is the Vikram-32 chip? / विक्रम-३२ चिप म्हणजे काय?विक्रम-३२ ही इस्रोने विकसित केलेली भारताची पहिली स्वदेशी ३२-बिट प्रोसेसर चिप आहे, जी अंतराळ यानांसाठी डिझाइन केली असून संरक्षण, ऑटोमोटिव्ह आणि ऊर्जा क्षेत्रातही उपयोगी आहे.Who developed the Vikram-32 chip? / विक्रम-३२ चिप कोणी विकसित केली?भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) सेमिकॉन्डक्टर प्रयोगशाळेने (एससीएल) पंजाबमधील मोहाली येथे ही चिप विकसित केली.Where was the Vikram-32 chip presented? / विक्रम-३२ चिप कुठे सादर केली गेली?सेमिकॉन इंडिया २०२५ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ही चिप सादर केली.What is the significance of the Vikram-32 chip? / विक्रम-३२ चिपचे महत्त्व काय आहे?ही चिप भारताच्या सेमिकॉन्डक्टर स्वावलंबनाचा टप्पा दर्शवते आणि अंतराळ, संरक्षण, तसेच इतर रणनीतिक क्षेत्रांत भारताची ताकद वाढवते.How was the Vikram-32 chip tested? / विक्रम-३२ चिपची चाचणी कशी झाली?पीएसएलव्ही-सी६० मोहिमेदरम्यान अंतराळात यशस्वी चाचणी करून तिची विश्वासार्हता सिद्ध झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.