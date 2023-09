बंगळुरु : भारताच्या महत्वाकांक्षी चांद्रयान ३ मोहिमेतून चंद्रावर सॉफ्ट लँडिंग केलेल्या विक्रमचे 3D फोटो इस्रोनं प्रसिद्ध केले आहेत. हे फोटो लाल, निळ्या रंगांच्या शेडमध्ये आहेत. चंद्रावरचा विक्रम लँडरचा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वावर खास 3D चष्मातून हे अनुभवता येणार आहे. (Vikram Lander 3D photos ISRO Tweeted need to experience it with special 3D glasses)