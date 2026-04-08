Photos : सनसेट-सनराईज पाहिला असेल, Earthset-Earthrise बघितला का? चंद्राच्या न दिसणाऱ्या भागात...नासाच्या यानाने टिपले अद्भुत फोटो

केप कॅनाव्हेराल, ता.७ (वृत्तसंस्था) : अमेरिकेची अवकाश संशोधन संस्था 'नासा'च्या चार अंतराळवीरांनी पृथ्वीवरून न दिसणाऱ्या चंद्राच्या भागाकडे झेप घेतली. या प्रवासात त्यांनी चंद्राच्या पृष्ठभागाचे असे भाग पाहिले, जे मानवाच्या डोळ्यांनी यापूर्वी कधीही पाहिले नव्हते. 'आर्टिमिस २' या मोहिमेने चंद्राभोवती सात तासांची ऐतिहासिक प्रदक्षिणा यशस्वीपणे पूर्ण केली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अंतराळवीरांशी थेट संवाद साधून त्यांचे अभिनंदन केले..भारतीय वेळेनुसार हा ऐतिहासिक टप्पा काल रात्री नऊ वाजून ४१ मिनिटांनी सुरू झाला पहाटे चार वाजून १४ मिनिटांनी ओरायन यान चंद्राच्या मागील भागातून प्रवास करताना मोहीम नियंत्रण कक्षेशी अंतराळवीरांचा संपर्क सुमारे ४० मिनिटे तुटला होता. १९७२ मधील 'अपोलो १७' मोहिमेनंतर मानव चंद्राच्या नजीक जाण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली. .या मोहिमेदरम्यान चंद्राचा जो भाग पृथ्वीवरून दिसत नाही त्या भागात 'ओरायन' काल पोहोचले, त्यावेळी अंतराळवीर रीड वाइजमन, व्हिक्टर ग्लोव्हर, ख्रिस्तिना कोच आणि कॅनडियन स्पेस एजन्सीचे जेरेमी हॅन्सन यांनी छायाचित्रे काढून चंद्राचे निरीक्षण केले, 'नासा'चे प्रशासक जेरेड आयॉकमन यांच्याशीही अंतराळवीरांनी संवाद साधला आणि सोशल मीडियावरील प्रश्नांची उत्तरे दिली..चंद्र न दिसणाऱ्या भागात...अंतराळवीरांनी तेथील विवरे, लाव्हाचे जुने प्रवाह आणि पृष्ठभागावरील भेगांची छायाचित्रे काढलीचंद्राच्या पृष्ठभागाचा रंग आणि पोत यातील बदलांचीही त्यांनी नोंद घेतली.अंतराळवीरांनी 'अर्थसेट" (पृथ्वी मावळणे) आणि 'अर्थराईज 'च्या (पृथ्वी उगवणे) विलोभनीय दृश्यांचा अनुभव घेतला.निरीक्षण कालावधी संपत असताना अंतराळवीरांनी सुमारे एक तास चाललेले सूर्यग्रहण पाहिलेअंधाऱ्याबाजूकडून दिसणाऱ्या सूर्याच्या प्रभामंडलाचा (कोरोना) अंतराळवीरांनी अभ्यास केलाप्रचंड वेगाने चंद्राच्या पृष्ठभागावर आदळणाऱ्या उल्कांमुळे निर्माण झालेले प्रकाशाचे सहा झोत त्यांनी अनुभवले३८ अब्ज वर्षापूर्वी ६४ किमी रुंदीच्या उल्कापातामुळे निर्माण झालेले 'ओरिएंटल बेसिन' पाहिले..नवा विक्रमपृथ्वीपासून सर्वाधिक अंतरापर्यंत प्रवास करण्याचा विक्रम 'आर्टिमिस २'ने प्रस्थापित केला. या मोहिमेने अपोलो १३ मोहिमेचा दोन लाख ४८ हजार ६५५ मैलांचा विक्रम मोडीत काढला. मानवी अंतराळ प्रवासातील एक नवा उच्चांक आहे.. विवराला 'कॅरोल' नावनव्या विक्रमाच्या ऐतिहासिक क्षणाचे स्मरण म्हणून आर्टिमिस-रच्या अंतराळवीरांनी चंद्रावरील एका विवराला 'कॅरोल' असे नाव देण्याची विनंती केली, या मोहिमेचे कमांडर रीड वाइजमन यांच्या पत्नीच्या स्मरणार्थ सुचविण्यात आले. कैरोल वाइसमन यांचे २०२० मध्ये कर्करोगाने निधन झाले.'नासा' व्या ओरायन अंतराळयानाने सोमवारी चंद्राभोवती प्रदक्षिणा घालत असताना टिपलेली काही छायाचित्रे प्रसिद्ध करण्यात आली. एका छायाचित्रात या आणि चंद्र तर शेवटच्या छायाचित्रात अंतराळवीरांना दिसलेले सूर्यग्रहण दिसत आहे..चंद्राकडे प्रयाण (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार)रात्री ९.४१: ओरायन यानाचा चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रात प्रवेश.११.२६ : अपोलो १३' यानाचा १९७२ मधील विक्रम 'आर्टिमिस २'ने मोडलापहाटे ४.१४: ओरायन यान चंद्राच्या मागीलभागातून प्रवास करताना मोहीम नियंत्रण कक्षेशी अंतराळवीरांचा संपर्क सुमारे ५० मिनिटे तुटला४.१७: पृथ्वी मावळताना औरायनच्या नजरेतून चंद्राच्या मागे गेली४.३२ : ओरायन यान चंद्राच्या सर्वांत जवळ पोहोचले४.३७ : पृथ्वीपासून यान सर्वांत दूर अंतरावर ५.००: पृथ्वी उगवताना म्हणजेच चंद्राच्यादुसऱ्या बाजूला पृथ्वी पुन्हा दिसु लागली. 'नासा 'च्या नियंत्रण कक्षाने अंतराळवीरांशी पुन्हा संपर्क प्रस्थापित केलासकाळी ६.०५ ते ७.०२: सूर्यग्रहणादरम्यान सूर्य अंतराळवीरांच्या नजरेपासून दूर चंद्राच्या मागे गेला७.५० : चंद्रापासून यान माघारी परतण्यास.