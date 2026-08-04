भारतात लाँच होणार Vivo S2! मिड-बजेटमध्ये प्रीमियम फीचर्स! 7050mAh बॅटरीसह 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग! किंमत फक्त...

Vivo S2 Launch: स्मार्टफोन कंपनी 'व्हिवो' (Vivo) भारतात आपली अत्यंत लोकप्रिय 'S सीरिज' तब्बल 7 वर्षांनंतर पुन्हा लाँच करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. या सीरिजअंतर्गत Vivo S2 हा मिड-बजेट स्मार्टफोन 6 ऑगस्टला भारतीय बाजारात अधिकृतपणे लाँच केला जाणार आहे.लाँचिंगपूर्वीच कंपनीने या फोनची डिझाईन आणि काही मुख्य फीचर्स कन्फर्म केले असून, आता या फोनची संभाव्य किंमतही समोर आली आहे..संभाव्य किंमत किती असणार ?रिपोर्ट्सनुसार, Vivo S2 भारतामध्ये 40,000 ते 45,000 रुपयांच्या प्राइस रेंजमध्ये लाँच केला जाऊ शकतो. तर या फोनच्या बॉक्सवर छापील एमआरपी (MRP) 66,999 रुपये असण्याची शक्यता आहे.या सेगमेंटमध्ये या फोनची थेट स्पर्धा सॅमसंग गॅलक्सी A57, वनप्लस नॉर्ड 6 आणि नथिंग फोन (4a) प्रो यांसारख्या फोन्सशी असेल..iPhone 18 Pro खरेदी करायचाय? सप्टेंबरमध्ये होणार लॉन्च; घेण्याआधी हे वाचा, किमतीबाबत मोठी अपडेट समोर.Vivo S2 चे दमदार फीचर्स व स्पेसिफिकेशन्स-डिस्प्ले: 6.83 इंचचा 1.5K 3D कर्व्हड AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 3,000 निट्सची पिक ब्राइटनेस.प्रोसेसर: मीडियाटेक डायमेंसिटी 7360-टर्बो (MediaTek Dimensity 7360-Turbo) चिपसेट.बॅटरी व चार्जिंग: तब्बल 7,050mAh ची पॉवरफुल बॅटरी आणि जलद चार्जिंग सपोर्ट..कॅमेरा सेटअप: मागे 50MP चा मुख्य कॅमेरा (Sony IMX852 सेन्सर), तर फ्रंटला 32MP चा सेल्फी कॅमेरा. विशेष म्हणजे, फ्रंट आणि बॅक दोन्ही कॅमेऱ्यांतून 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करता येईल.कलर ऑप्शन्स: सफायर ब्लू (Sapphire Blue), सिल्क व्हाईट (Silk White) आणि रिगल ब्रॉन्झ (Regal Bronze).ऑपरेटिंग सिस्टीम: अँड्रॉइड 16 वर आधारित 'OriginOS 6'..Flipkart वरून आता ऑर्डर करू शकता गरमागरम जेवण; झोमॅटो अन् स्विगीला टक्कर, फूड डिलिव्हरी सर्विस होतेय सुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.