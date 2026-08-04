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भारतात लाँच होणार Vivo S2! मिड-बजेटमध्ये प्रीमियम फीचर्स! 7050mAh बॅटरीसह 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग! किंमत फक्त...

Vivo S-Series Returns: Samsung आणि OnePlus ला थेट टक्कर! तब्बल 7 वर्षांनंतर 'S' सीरिज पुन्हा बाजारात; सफायर ब्लू आणि सिल्क व्हाईटसह 3 आकर्षक रंगांत उपलब्ध..
7 Years Later...Vivo S-Series Returns!

7 Years Later...Vivo S-Series Returns!

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Vivo S2 Launch: स्मार्टफोन कंपनी 'व्हिवो' (Vivo) भारतात आपली अत्यंत लोकप्रिय 'S सीरिज' तब्बल 7 वर्षांनंतर पुन्हा लाँच करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. या सीरिजअंतर्गत Vivo S2 हा मिड-बजेट स्मार्टफोन 6 ऑगस्टला भारतीय बाजारात अधिकृतपणे लाँच केला जाणार आहे.

लाँचिंगपूर्वीच कंपनीने या फोनची डिझाईन आणि काही मुख्य फीचर्स कन्फर्म केले असून, आता या फोनची संभाव्य किंमतही समोर आली आहे.

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