एकच झलक, सबसे अलग! Vivo V60e स्मार्टफोन भारतात लॉन्च; दमदार फीचर्स, Fully AI मोबाईल, किंमत फक्त 2...

Vivo V60e Price : व्हिवोने भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन व्हिवो V60e लॉन्च केला आहे, जो V60 सिरीजमधील एक शानदार पर्याय आहे. मीडियाटेक प्रोसेसर, 200 मेगापिक्सल कॅमेरा आणि 6500mAh बॅटरीसह हा फोन तरुणाईला भुरळ घालणार आहे. हा फोन नोबल गोल्ड आणि एलिट पर्पल या दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे..Vivo V60e ची किंमत8GB रॅम + 128GB स्टोरेजसाठी 29,999 रुपये, 8GB रॅम + 256GB स्टोरेजसाठी 31,999 रुपये आणि 12GB रॅम + 256GB स्टोरेजसाठी 33,999 रुपये आहे. सध्या हा फोन प्रीबुकिंगसाठी उपलब्ध आहे..Zudio Offers : झुडिओत खरेदीला जाताय? मग अजिबात करू नका 'या' तीन चुका..नाहीतर स्वतःचं डबल नुकसान करून घ्याल.हा फोन 6.77 इंचाच्या क्वाड कर्व्हड AMOLED डिस्प्लेसह येतो ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आहे. 1600 निट्स ब्राइटनेस आणि डायमंड शील्ड ग्लास प्रोटेक्शनमुळे स्क्रीन अधिक टिकाऊ आणि आकर्षक आहे. मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7360 टर्बो प्रोसेसर आणि FuntouchOS 15 (अँड्रॉइड 15 आधारित) यामुळे फोन सुपर फास्ट आहे. यात 6500mAh ची बॅटरी असून 90W फास्ट चार्जिंग आहे ज्यामुळे फोन झटपट चार्ज होतो..Instagram मध्ये आलं Map फीचर; मित्रपरिवारासोबत शेअर करू शकाल लाईव्ह लोकेशन, कसं वापराल हे फीचर? एकदा बघाच...कॅमेरायात 200 मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा आहे, जो ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS) आणि 30x झूमसह येतो. याशिवाय 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड लेन्स आणि ऑरा लाइट आहे. सेल्फीसाठी 50 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा AI फीचर्ससह आहे..बिग बिलियन डे सेल संपताच येतोय दिवाळी Big Bang Sale; फ्लिपकार्टवर डिस्काउंट पाऊस, 'या' तारखेला सुरुवात..ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.भारतात पहिल्यांदाच AI फेस्टिवल पोर्ट्रेट, AI फोर सीझन पोर्ट्रेट आणि इमेज एक्सपँडर सारखे फीचर्स यात आहेत. याशिवाय AI कॅप्शन्स, AI इरेज 3.0 आणि AI स्मार्ट कॉल असिस्टंट यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत..IP68 + IP69 रेटिंगमुळे हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित आहे. NFC, IR ब्लास्टर आणि 360 डिग्री अँटेनासह कनेक्टिव्हिटीही उत्तम आहे..FAQsWhat is the price of Vivo V60e in India? / व्हिवो V60e ची भारतातील किंमत काय आहे?व्हिवो V60e ची किंमत 8GB+128GB साठी 29,999 रुपये, 8GB+256GB साठी 31,999 रुपये आणि 12GB+256GB साठी 33,999 रुपये आहे.What are the key features of Vivo V60e? / व्हिवो V60e ची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?यात 200 मेगापिक्सल कॅमेरा, 6.77-इंच AMOLED डिस्प्ले, 6,500mAh बॅटरी, 90W फास्ट चार्जिंग आणि AI वैशिष्ट्ये आहेत.Which processor powers the Vivo V60e? / व्हिवो V60e मध्ये कोणता प्रोसेसर आहे?हा फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7360-टर्बो प्रोसेसरने चालतो.Does Vivo V60e support fast charging? / व्हिवो V60e फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो का?उत्तर: होय, यात 90W फास्ट चार्जिंगसह 6,500mAh बॅटरी आहे.What are the camera specifications of Vivo V60e? / व्हिवो V60e चे कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स काय आहेत?यात 200 मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड लेन्स आणि 50 मेगापिक्सल सेल्फी कॅमेरा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.