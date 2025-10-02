चक्क 200MP कॅमेरा, 6500mAh बॅटरी 90W चार्जिंग; भारतात 'या' तारखेला लाँच होणार Vivo V60e स्मार्टफोन, किंमत फक्त...

Vivo V60e price : भारतीय स्मार्टफोन बाजारात एक नवीन तुफान येणार आहे.. विवो कंपनीने 'V60e' मॉडेलची झलक दाखवत सांगितले की हे फोन लवकरच भारतात दाखल होणार आहे. चीनमधील X300 सीरीजच्या यशानंतर आता V60e ने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. स्टायलिश डिझाइन, टॉप क्लास फीचर्स आणि परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम अनुभव देणारा हा फोन युवा वर्गाला खास आकर्षित करेल. विवोच्या OriginOS 6 अपडेटसह एकत्रित लाँचमुळे हे स्मार्टफोन अधिक रोमांचक ठरले आहे..कॅमेरा आणि बॅटरीV60e चा मुख्य आकर्षण म्हणजे मागच्या बाजूला असलेला 200 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा. हा कॅमेरा क्रिस्प पोर्ट्रेट्स आणि डिटेल्ड शॉट्ससाठी परफेक्ट आहे..सूर्यास्ताच्या रंगांपासून रस्त्यावरील छोट्या छोट्या गोष्टींपर्यंत सर्व कॅप्चर करेल. समोरच्या 50 मेगापिक्सेल वाइड एंगल सेल्फी कॅमेराने ग्रुप फोटो किंवा व्लॉगिंग आणखी मजेदार होईल. जास्त वापरासाठी 6500 mAh ची दमदार बॅटरी आहे जी फोनच्या वक्राकार फ्रेममध्ये स्लिमपणे बसवली आहे. 90W फास्ट चार्जिंगमुळे फक्त काही मिनिटांत फुल चार्ज मिळेल..दिवभर चालणारी ही बॅटरी तुम्हाला कधीच थांबणार नाही. .काय आहे भारतात आलेलं YouTube Premium Lite? फक्त 89 रुपयांत इतके सारे भन्नाट फायदे; व्हिडिओ बघण्याची मजा होणार डबल.डिझाइन आणि डिस्प्लेविवोची सिग्नेचर स्टाइल घेऊन V60e मध्ये क्वाडकर्व्ह्ड AMOLED डिस्प्ले आहे जो इमर्सिव्ह व्ह्यूइंग अनुभव देतो. IP68 आणि IP69 रेटिंगमुळे पाणी आणि धूळपासून संपूर्ण संरक्षण मिळते पर्पल आणि गोल्ड रंगांच्या पर्यायांसह हा फोन टिकाऊपणा आणि लुकचा अप्रतिम मेळ साधतो.सॉफ्टवेअर आणि AIहा फोन अँड्रॉइड 15 आधारित Funtouch OS वर चालेल ज्यात 3 मोठे OS अपडेट्स आणि 5 वर्षांचे सिक्युरिटी पॅचेस मिळतील. विवोने AI चे कमाल फीचर्स जोडले आहेत Gemini AI, AI कॅप्शन्स आणि AI इमेज एक्सपँडर यामुळे फोटो एडिटिंग किंवा व्हिडिओ क्रिएशन सोपे होईल..Car-Bike Offers : दसरा-दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर ऑफर मिस करू नका! 'या' 5 दुचाकी अन् चारचाकी गाड्यांवर मिळतोय बंपर डिस्काउंट.OriginOS 6 प्रिव्ह्यूV60e च्या लाँचसोबतच विवोने भारतात OriginOS 6 चे प्रिव्ह्यू प्रोग्राम सुरू केले आहे. २९ सप्टेंबरपासून हे अपडेट पहिले Vivo X200 Pro आणि iQOO 13 युजर्सपर्यंत पोहोचेल नंतर इतर डिव्हाइसेसना मिळेल. येणाऱ्या X300 सीरीजमध्ये हे प्रीलोडेड असेल जे स्मूथ आणि प्रीमियम UI देईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.