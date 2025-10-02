विज्ञान-तंत्र

चक्क 200MP कॅमेरा, 6500mAh बॅटरी 90W चार्जिंग; भारतात 'या' तारखेला लाँच होणार Vivo V60e स्मार्टफोन, किंमत फक्त...

Vivo V60e launch : विवो V60e लवकरच भारतात लाँच होणार आहे, याबद्दल जाणून घ्या सविस्तर
Vivo V60e price features

Vivo V60e price features

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Vivo V60e price : भारतीय स्मार्टफोन बाजारात एक नवीन तुफान येणार आहे.. विवो कंपनीने 'V60e' मॉडेलची झलक दाखवत सांगितले की हे फोन लवकरच भारतात दाखल होणार आहे. चीनमधील X300 सीरीजच्या यशानंतर आता V60e ने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. स्टायलिश डिझाइन, टॉप क्लास फीचर्स आणि परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम अनुभव देणारा हा फोन युवा वर्गाला खास आकर्षित करेल. विवोच्या OriginOS 6 अपडेटसह एकत्रित लाँचमुळे हे स्मार्टफोन अधिक रोमांचक ठरले आहे.

Loading content, please wait...
mobile
New 5G Mobile
Mobile Phone
Smartphone Launch
New mobile launches in India
Budget smartphones India
Samsung smartphone offers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com