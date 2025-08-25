Vi Recharge : फक्त 1 रुपयांत जिंका 4999 वाला रिचार्ज; 'या' बड्या कंपनीची जबरदस्त ऑफर, यूजर्सचा फायदाच फायदा

व्होडाफोन-आयडिया (Vi) ने ग्राहकांसाठी आकर्षक ऑफर आणली आहे. फक्त 1 रुपयात 4999 रुपयांचा वार्षिक रिचार्ज प्लॅन जिंकण्याची संधी आहेते कसे नेमकी काय ऑफर आहे, वाचा सविस्तर...व्होडाफोन-आयडिया (Vi) ने आपल्या करोडो ग्राहकांसाठी एक आकर्षक ऑफर आणली आहे जी संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय ठरली आहे. कंपनीने नुकतीच अनेक मोठ्या शहरांमध्ये 5G सेवा सुरू केली असून आता ग्राहकांना फक्त 1 रुपयात 4999 रुपयांचा प्रीमियम रिचार्ज प्लॅन जिंकण्याची संधी दिली आहे. ही ऑफर 31 ऑगस्ट 2025 पर्यंत उपलब्ध आहे जी ग्राहकांना Vi अॅपद्वारे मिळवता येईल..काय आहे ही ऑफर?Vi च्या अधिकृत ब्लॉगनुसार ग्राहकांना Vi अॅपमधील ‘गॅलेक्सी शूटर्स’ गेम खेळून डायमंड गोळा करावी लागतील. या गेममध्ये ड्रोन पाडून डायमंड मिळवावी लागतात.25 डायमंड गोळा करणाऱ्या 300 विजेत्यांना 50 रुपयांचे Amazon गिफ्ट व्हाउचर मिळेल.75 डायमंड जिंकणाऱ्या 30 विजेत्यांना 1 रुपयात 10GB डेटा आणि Vi Movies & TV अॅपद्वारे 16 OTT प्लॅटफॉर्मचा अॅक्सेस मिळेल.150 डायमंड जिंकणाऱ्या 30 विजेत्यांना 1 रुपयात 50GB डेटा पॅक (28 दिवस वैधता) मिळेलतर 300 डायमंड जिंकणाऱ्या 15 भाग्यवान विजेत्यांना 1 रुपयात 4999 रुपयांचा वार्षिक प्लॅन मिळेल..Online Gaming Bill News : मोठी बातमी! राष्ट्रपती मुर्मू यांनी ‘ऑनलाइन गेमिंग’ विधेयकाला दिली मंजुरी.4999 रुपयांच्या प्लॅनचा भन्नाट फायदाहा प्लॅन 365 दिवसांच्या वैधतेसह येतो ज्यामध्ये अमर्यादित कॉलिंग, दररोज 2GB हायस्पीड डेटा, 100 मोफत एसएमएस आणि संपूर्ण वर्षासाठी Amazon Prime सबस्क्रिप्शनचा लाभ मिळेल. याशिवाय Vi Movies & TV अॅपद्वारे 16 OTT प्लॅटफॉर्मवर मनोरंजनाचा आनंद घेता येईल.लवकरच देशभरात 5GVi ने अनेक शहरांमध्ये 5G सेवा सुरू केली असून लवकरच देशातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये हा विस्तार होणार आहे. ही ऑफर आणि 5G सेवेच्या जोरावर Vi ने ग्राहकांच्या मनात पुन्हा एकदा उत्साह निर्माण केला आहे..Whatsapp Call Feature : इंटरनेट, नेटवर्क नसतानाही व्हॉट्सअॅप कॉल करता येणार, ते कसे? पाहा एका क्लिकवर.FAQsWhat is the Vodafone Idea 1 Rupee Offer?व्होडाफोन आयडियाची 1 रुपयाची ऑफर काय आहे?ही ऑफर Vi अॅपमधील गॅलेक्सी शूटर्स गेम खेळून 1 रुपयात 4999 रुपयांचा वार्षिक रिचार्ज प्लॅन जिंकण्याची संधी देते.How can users participate in the Galaxy Shooters game?गॅलेक्सी शूटर्स गेममध्ये वापरकर्ते कसे सहभागी होऊ शकतात?वापरकर्त्यांनी Vi अॅप डाउनलोड करावे, गेम लाँच करावा आणि ड्रोन पाडून रत्ने गोळा करावीत.What are the benefits of the 4999 Rupee recharge plan?4999 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनचे फायदे काय आहेत?यात 365 दिवस वैधता, अमर्यादित कॉलिंग, दररोज 2GB डेटा, 100 एसएमएस आणि अमेझॉन प्राइमसह 16 OTT प्लॅटफॉर्मचा अॅक्सेस मिळतो.Until when is the 1 Rupee Offer valid?1 रुपयाची ऑफर कधीपर्यंत वैध आहे?ही ऑफर 31 ऑगस्ट 2025 पर्यंत उपलब्ध आहे.Who can win the Amazon Gift Voucher in this offer?या ऑफरमध्ये अमेझॉन गिफ्ट व्हाउचर कोण जिंकू शकते?25 रत्ने गोळा करणारे 300 विजेते 50 रुपयांचे अमेझॉन गिफ्ट व्हाउचर जिंकू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.