Vi Recharge : फक्त 1 रुपयांत जिंका 4999 वाला रिचार्ज; 'या' बड्या कंपनीची जबरदस्त ऑफर, यूजर्सचा फायदाच फायदा

Vi Recharge diamond collecting game 4999 recharge offer : एका बड्या कंपनीने जबरदस्त रीचार्ज ऑफर आणलीये. फक्त 1 रुपयात 4999 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन जिंकण्याची संधी आहे
Win 4999 Vodafone Idea Recharge Plan for 1 Rupee in Galaxy Shooters Game
Win 4999 Vodafone Idea Recharge Plan for 1 Rupee in Galaxy Shooters Game esakal
व्होडाफोन-आयडिया (Vi) ने आपल्या करोडो ग्राहकांसाठी एक आकर्षक ऑफर आणली आहे जी संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय ठरली आहे. कंपनीने नुकतीच अनेक मोठ्या शहरांमध्ये 5G सेवा सुरू केली असून आता ग्राहकांना फक्त 1 रुपयात 4999 रुपयांचा प्रीमियम रिचार्ज प्लॅन जिंकण्याची संधी दिली आहे. ही ऑफर 31 ऑगस्ट 2025 पर्यंत उपलब्ध आहे जी ग्राहकांना Vi अॅपद्वारे मिळवता येईल.

