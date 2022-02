PF ट्रान्सफर करायचाय पण, UAN माहित नाही? जाणून घ्या प्रक्रिया

तुम्ही नुकताच तुमचा जॉब बदलला आहे का? अशा वेळी तुम्हाला जुन्या पीएफ खात्यामध्ये जमा रक्कम नवीन पीएफ खात्यामध्ये ट्रान्सफर (PF Transfer) करायचे असेल. आता फार्म भरण्याचा काळ गेला. आता सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पार पडते. तुम्ही घरबसल्या काही मिनिटांमध्ये पीएफ खात्यामध्ये डेट ऑफ एग्जिट (Date Of Exit) भरू शकता. त्यामुळे पीएफ ट्रांसफर (PF Transfer Online) ऑनलाईन करू शकतो. त्यासोबतच तुम्ही पीएफ ट्रान्सफर(PF Transfer Online) करू शकते आहे. (Want to transfer PF but UAN not included Learn the process)

हेही वाचा: "व्हॅलेंटाईन डे" ला लग्नगाठ बांधण्यासाठी प्रेमीयुगुल सज्ज

UAN नंबर माहित असणे गरजेचे

पीएफ संबधीत कोणत्याही ऑनलाईन सुविधेचा लाभ घेण्याचा फायदा UAN (Universal Account No) माहित असेल आहे. यासोबतच सक्रिय UAN असणे देखील आवश्यक आहे. परंतु जर तुम्हाला UAN माहित नसेल, तर तुम्ही खाली दिलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करून तुमचा UAN जाणून घेऊ शकता.

युएएन नंबर जाणून घेण्यासाठी स्टेप-बाय स्टेप पध्दत (Step-by-Step Process to get UAN No):