Washing Machine Tips : क्षमतेपेक्षा जास्त कपडे भरल्यास खराब होऊ शकते वॉशिंग मशीन; एका वेळी किती कपडे धुवावेत? जाणून घ्या

Tech Tips : आपल्या घरातील वॉशिंग मशीन ही रोजच्या जगण्याचा एक महत्त्वाचा भाग बनली आहे. अनेकदा वेळ वाचवण्यासाठी किंवा आळसामुळे आपण एकाच फेरीत सगळे कपडे धुवून काढण्याचा प्रयत्न करतो. मशीनच्या टबमध्ये वरपर्यंत कपडे गच्च भरले जातात. पण हीच छोटीशी चूक मशीनच्या आयुष्याला खिळ घालते. जेव्हा टबमध्ये गरजेपेक्षा जास्त कपडे कोंबले जातात, तेव्हा मशीनच्या मोटरवर आणि फिरणाऱ्या भागांवर प्रचंड ताण पडतो..मशीनमध्ये जास्त कपडे भरल्याने सर्वात आधी फटका बसतो तो ड्रम आणि बेअरिंगला. कपडे ओले झाल्यावर त्यांचे वजन दुप्पट-तिप्पट होते. हे अवाढव्य वजन फिरवताना मशीनच्या मोटरला क्षमतेपेक्षा जास्त काम करावे लागते. यामुळे मोटर गरम होऊन जळण्याचा धोका वाढतो. इतकेच नाही तर, कपडे एकमेकांमध्ये इतके घट्ट अडकतात की त्यांना फिरण्यासाठी अजिबात जागा उरत नाही. परिणामी कपड्यांमधील मळ तसाच राहतो आणि धुतल्यानंतरही ते अस्वच्छच दिसतात..किती कपडे असावेत?आता मुख्य प्रश्न असा की, एका वेळी नक्की किती कपडे धुवावेत? यासाठी एक सोपा नियम आहे, ज्याला 'वन-हँड रूल' (One-Hand Rule) म्हणतात. मशीनमध्ये कपडे टाकल्यानंतर ड्रमच्या वरच्या भागात आणि कपड्यांच्या वर किमान एक हाताची वीत बसेल इतकी रिकामी जागा असली पाहिजे. साधारणपणे ड्रमचा फक्त ७० ते ७५ टक्के भागच कपड्यांनी भरावा. उर्वरित २५ टक्के जागा कपडे फिरण्यासाठी आणि पाण्याचा प्रवाह मोकळा राहण्यासाठी रिकामी ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे..जास्त कपडे भरल्याचा परिणाम फक्त मशीनवरच नाही, तर पाणी आणि डिटर्जंटवरही होतो. मशीनमध्ये योग्य प्रमाणात पाणी घेण्याची एक ठरलेली पद्धत असते. जर कपडे जास्त असतील तर डिटर्जंट पूर्णपणे विरघळत नाही. तो कपड्यांच्या घड्यांमध्ये किंवा मशीनच्या अंतर्गत भागांत साचून राहतो. यामुळे नंतर मशीनमधून दुर्गंधी येऊ लागते. तसेच पाण्याचा प्रवाह सुरळीत न झाल्याने मशीनला जास्त वेळ चालावे लागते ज्यामुळे विजेचे बिलही नाहक वाढते.