VIDEO : अवघ्या २४ तासांत भयंकर चक्रीवादळ! हिंदी महासागरात होरासियो Category 5 वादळ, होणार गंभीर परिणाम, डोळे फिरवणारा व्हिडिओ व्हायरल

Cyclone Viral Video : भारतीय महासागरात 'होरासियो'ने थैमान घातले आहे. हे चक्रीवादळ अवघ्या एका दिवसात इतके जबरदस्त झाले की ते २०२६ चे जगातील सर्वात ताकदवान चक्रीवादळ ठरले आहे. २४ फेब्रुवारीला मादागास्करच्या पूर्वेला समुद्रात हे वादळ दिसू लागले. उपग्रहांच्या फोटोंमध्ये फक्त चार सेकंदांत वादळाच्या मध्यभागी गोलाकार, शांत डोळा तयार झाला आहे. हा डोळा म्हणजे वादळाची शांत जागा, पण आजूबाजूला २५७ किलोमीटर प्रति तास वेगाने वारे फिरत आहेत. इतक्या जोरदार वाऱ्याने झाडे मूळापासून उचकटून पडतात, खिडक्या फुटतात आणि मोठा नुकसान होऊ शकते..वादळ इतके का वेगाने तीव्र झाले?कारण खालील समुद्राचे पाणी २८ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त गरम होते. गरम पाणी हे चक्रीवादळांसाठी इंधनासारखे असते. जितके जास्त गरम पाणी, तितके वादळ अधिक वेगाने आणि शक्तिशाली होते. हवामान बदलामुळे समुद्राचे तापमान वाढत आहे. शास्त्रज्ञ सांगतात की, मानवी हस्तक्षेपामुळे पृथ्वी गरम होत असल्याने अशी तीव्र वादळे लवकर तयार होत आहेत आणि त्यांची ताकदही वाढत आहे..पण आनंदाची बातमी ही आहे की होरासियो भारताकडे, मॉरिशसकडे किंवा कोणत्याही जमिनीकडे येत नाही. ते पूर्णपणे समुद्राच्या मधोमध, दुर्गम भागात आहे. आता ते दक्षिणेकडे सरकत थंड पाण्यात जाऊन हळूहळू कमकुवत होत आहे. भारताच्या हवामान विभागाने उपग्रहांद्वारे त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. आपल्या किनाऱ्यांना अजिबात धोका नाही. मात्र ही घटना एक मोठे इशारा आहे. होरासियोला आपल्याला धोका नसला तरी हवामान बदलामुळे अशी भीषण चक्रीवादळे येण्याची शक्यता वाढत आहे..भविष्यात अशी वादळे आपल्या भागात येऊ शकतात. म्हणूनच आता वेळ आहे आपण आत्तापासूनच सतर्क होण्याची.. झाडे लावा, वीज वाचवा, स्वच्छ ऊर्जेचा वापर करा. छोट्या छोट्या स्टेप्सनी आपण सर्वांनी मिळून हवामान बदल थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले तरच आपण आणि आपली पुढची पिढी सुरक्षित राहील. निसर्ग किती प्रचंड शक्तिशाली आहे हे होरासियोने दाखवून दिले. आता आपली बारी आहे जबाबदारीने वागण्याची...