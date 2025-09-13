विज्ञान-तंत्र

Red object in galaxy : अवकाशात दिसले रहस्यमयी लाल ठिपके, पृथ्वीवर होणार गंभीर परिणाम? नेमका विषय काय, जाणून घ्या..

जेम्स वेब टेलिस्कोपने अवकाशात रहस्यमयी लाल ठिपके शोधले, जे गॅलक्सींच्या निर्मितीचे रहस्य उलगडू शकतात
Saisimran Ghashi
Updated on
Summary

  • जेम्स वेब टेलिस्कोपने शोधलेले लाल ठिपके गॅलक्सींच्या उत्पत्तीचे रहस्य उलगडू शकतात.

  • हे 'ब्लॅक होल स्टार्स' सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल्सच्या प्रारंभिक टप्प्याचे प्रतिनिधित्व करू शकतात.

  • संशोधकांनी २०२४ मध्ये ४५०० गॅलक्सींचे स्पेक्ट्रा विश्लेषण करून नवीन सिद्धांत मांडले.

नासाच्या जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपने (JWST) अवकाशात काही असामान्य लाल ठिपके शोधले आहेत जे जगाच्या सुरुवातीच्या काळातील गॅलक्सींच्या निर्मितीचे रहस्य उलगडू शकतात. या ठिपक्यांना 'ब्लॅक होल स्टार्स' म्हणून ओळखले जात आहे जे पारंपरिक ताऱ्यांपेक्षा खूप वेगळे आहेत. पेन स्टेट आणि मॅक्स प्लँक इन्स्टिट्यूटसह आंतरराष्ट्रीय संशोधकांनी या ठिपक्यांचा अभ्यास केला आणि त्यांचे निष्कर्ष 'Astronomy & Astrophysics' मध्ये प्रकाशित झाले.

