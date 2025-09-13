Red object in galaxy : अवकाशात दिसले रहस्यमयी लाल ठिपके, पृथ्वीवर होणार गंभीर परिणाम? नेमका विषय काय, जाणून घ्या..

जेम्स वेब टेलिस्कोपने शोधलेले लाल ठिपके गॅलक्सींच्या उत्पत्तीचे रहस्य उलगडू शकतात.हे 'ब्लॅक होल स्टार्स' सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल्सच्या प्रारंभिक टप्प्याचे प्रतिनिधित्व करू शकतात.संशोधकांनी २०२४ मध्ये ४५०० गॅलक्सींचे स्पेक्ट्रा विश्लेषण करून नवीन सिद्धांत मांडले..नासाच्या जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपने (JWST) अवकाशात काही असामान्य लाल ठिपके शोधले आहेत जे जगाच्या सुरुवातीच्या काळातील गॅलक्सींच्या निर्मितीचे रहस्य उलगडू शकतात. या ठिपक्यांना 'ब्लॅक होल स्टार्स' म्हणून ओळखले जात आहे जे पारंपरिक ताऱ्यांपेक्षा खूप वेगळे आहेत. पेन स्टेट आणि मॅक्स प्लँक इन्स्टिट्यूटसह आंतरराष्ट्रीय संशोधकांनी या ठिपक्यांचा अभ्यास केला आणि त्यांचे निष्कर्ष 'Astronomy & Astrophysics' मध्ये प्रकाशित झाले..हे लाल ठिपके बिग बँगनंतर अवघ्या ५०० ते ७०० दशलक्ष वर्षांनी अस्तित्वात होते ज्यामुळे संशोधकांना आश्चर्य वाटले आहे. यापैकी एका मोठ्या ठिपक्याला 'द क्लिफ' असे नाव देण्यात आले आहे ज्याचे गुणधर्म सध्याच्या सिद्धांतांना आव्हान देतात. या ठिपक्यांचे प्रकाश विश्लेषण केल्यावर असे दिसले की त्यांच्याभोवती थंड वायू आहे जो कमी द्रव्यमानाच्या ताऱ्यांच्या वातावरणासारखा आहे न की गरम वायूसारखा जो ब्लॅक होल्सशी संबंधित असतो..Samsung Galaxy S24 Ultra मोबाईलवर चक्क 70 हजारचा डिस्काउंट; प्रीमियम ऑफर पाहा एका क्लिकवर.संशोधकांचा अंदाज आहे की हे ठिपके खरे तर 'ब्लॅक होल स्टार्स' असू शकतात. विशाल गॅसचे गोळे केंद्रस्थानी असलेले सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल आहे. हे ब्लॅक होल्स मोठ्या प्रमाणात पदार्थ शोषून प्रकाश उत्सर्जित करतात. पेन स्टेटचे प्राध्यापक जोएल लेजा म्हणतात, "हे ब्लॅक होल स्टार्स गॅलक्सींच्या केंद्रस्थानी असलेल्या सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल्सच्या निर्मितीचा प्रारंभिक टप्पा असू शकतात.".सुरू होतोय Instamart Quick India Movement सेल; चक्क 90% पर्यंत डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.या शोधासाठी संशोधकांनी २०२४ मध्ये ६० तासांचे निरीक्षण करून ४५०० दूरच्या गॅलक्सींचे स्पेक्ट्रा गोळा केले. या लाल ठिपक्यांचे गुणधर्म पारंपरिक गॅलक्सींपेक्षा खूप वेगळे आहेत ज्यामुळे नवीन सिद्धांत मांडावे लागले. लेजा पुढे म्हणाल्या, "हा सध्याचा सर्वोत्तम अंदाज आहे पण विश्व अजूनही आश्चर्यांनी भरलेले आहे. आम्ही फक्त त्याच्या संकेतांचा मागोवा घेऊ शकतो. "हा शोध गॅलक्सींच्या उत्पत्ती आणि ब्लॅक होल्सच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेला नवीन दिशा देऊ शकतो. संशोधक आता या वस्तूंच्या वायू घनतेचा आणि उर्जेचा पुढील अभ्यास करणार आहेत..FAQsWhat are the 'little red dots' discovered by the Webb Telescope?जेम्स वेब टेलिस्कोपने शोधलेले 'लाल ठिपके' काय आहेत?हे लाल ठिपके अवकाशातील असामान्य वस्तू आहेत, ज्या 'ब्लॅक होल स्टार्स' असू शकतात, ज्यांचा उर्जास्रोत सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल आहे.How do these red dots challenge existing theories?हे लाल ठिपके विद्यमान सिद्धांतांना कसे आव्हान देतात?हे ठिपके बिग बँगनंतर अवघ्या ५००-७०० दशलक्ष वर्षांनी अस्तित्वात होते, जे गॅलक्सींच्या निर्मितीच्या पारंपरिक सिद्धांतांशी जुळत नाहीत.What are 'black hole stars' according to the research?संशोधनानुसार 'ब्लॅक होल स्टार्स' म्हणजे काय?ब्लॅक होल स्टार्स हे विशाल थंड वायूचे गोले आहेत, ज्यांच्या केंद्रस्थानी सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल पदार्थ शोषून प्रकाश उत्सर्जित करते.Why is the object named 'The Cliff' significant?'द क्लिफ' नावाची वस्तू का महत्त्वाची आहे?'द क्लिफ' चे असामान्य गुणधर्म विद्यमान मॉडेल्सना आव्हान देतात, ज्यामुळे नवीन सिद्धांत मांडावे लागले.What are the future plans for studying these objects?या वस्तूंच्या अभ्यासासाठी भविष्यातील योजना काय आहेत?संशोधक या ठिपक्यांच्या वायू घनता आणि उर्जा उत्पादनाचा पुढील अभ्यास करून त्यांचा सिद्धांत तपासणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.