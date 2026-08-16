विज्ञान-तंत्र

Phone Charging Tips: Airplane Mode ON करून फोन चार्ज केला तर काय होतं? जाणून घ्या

Smartphone Charging Habits: फोन Airplane Mode वर टाकून चार्ज केल्याने चार्जिंगदरम्यान होणारा अनावश्यक पॉवर वापर आणि उष्णता कमी होण्यास कशी मदत होते, जाणून घ्या यामागचं विज्ञान.
Smart Phone Charging Tips

Smart Phone Charging Tips

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

मोबाईल फोन लवकर चार्ज व्हावा आणि चार्जिंगदरम्यान बॅटरीवर कमी ताण यावा, यासाठी काही सोप्या गोष्टी करता येतात. त्यापैकी एक म्हणजे फोन चार्जिंगला लावताना Airplane Mode सुरू करणे. हा पर्याय सुरू केल्यावर फोनचे मोबाइल नेटवर्क, Wi-Fi आणि Bluetooth सारखे वायरलेस कनेक्शन बंद होतात. त्यामुळे फोनला सतत सिग्नल शोधण्याची गरज राहत नाही.

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