Phone Charging Tips: Airplane Mode ON करून फोन चार्ज केला तर काय होतं? जाणून घ्या

मोबाईल फोन लवकर चार्ज व्हावा आणि चार्जिंगदरम्यान बॅटरीवर कमी ताण यावा, यासाठी काही सोप्या गोष्टी करता येतात. त्यापैकी एक म्हणजे फोन चार्जिंगला लावताना Airplane Mode सुरू करणे. हा पर्याय सुरू केल्यावर फोनचे मोबाइल नेटवर्क, Wi-Fi आणि Bluetooth सारखे वायरलेस कनेक्शन बंद होतात. त्यामुळे फोनला सतत सिग्नल शोधण्याची गरज राहत नाही..चार्जिंग थोडं जलद होऊ शकतंAirplane Modeमध्ये नेटवर्कशी संबंधित अनेक प्रक्रिया थांबतात. त्यामुळे फोनचा काही वीज वापर कमी होतो आणि चार्जिंगची प्रक्रिया थोडी वेगाने पूर्ण होऊ शकते.बॅकग्राउंडमधील काम कमी होतेइंटरनेट कनेक्शन बंद असल्यामुळे अनेक अॅप्सची सिंकिंग, नोटिफिकेशन्स आणि इतर ऑनलाइन प्रक्रिया कमी होतात. यामुळे चार्ज होताना बॅटरीचा अनावश्यक वापर टाळला जातो..फोन कमी गरम होण्यास मदतचार्जिंगसोबत फोनमध्ये अनेक प्रक्रिया सुरू असतील तर उष्णता वाढू शकते. Airplane Modeमुळे काही वायरलेस प्रक्रिया बंद राहत असल्याने अतिरिक्त उष्णता कमी होण्यास मदत होऊ शकते.बॅटरीवरचा ताण कमी होतोफोन चार्ज होत असताना त्याचा वापर कमी केल्यास बॅटरीवरचा भारही कमी राहतो. विशेषतः गेमिंग, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग किंवा सतत इंटरनेट वापरणे टाळल्यास फायदा होऊ शकतो..शांतपणे चार्जिंग करता येतेAirplane Modeमध्ये कॉल, मेसेज आणि अनेक नेटवर्क नोटिफिकेशन्स येत नसल्यामुळे फोन चार्जिंगदरम्यान बाजूला ठेवता येतो. त्यामुळे चार्जिंगसोबत फोनचा अनावश्यक वापरही कमी होतो..मात्र, Airplane Mode हा बॅटरीचे आयुष्य वाढवण्याचा जादुई उपाय नाही. फोनची बॅटरी दीर्घकाळ चांगली ठेवण्यासाठी योग्य चार्जिंग सवयी आणि अतिउष्णता टाळणे अधिक महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.