Meta Brain : माणसाचा मेंदू कॉपी करत आहे Meta! बनवला 'डिजिटल ब्रेन'; जो पाहू अन् ऐकू शकतो, आता मशीन समजून घेणार तुमच्या भावना

मेटा कंपनीने मानवी मेंदूची डिजिटल नक्कल करणारे क्रांतिकारी 'ट्राईब v2' मॉडेल बनवले केले आहे. आता यंत्रे केवळ काम करणार नाहीत, तर तुमच्या भावना, प्रतिक्रिया आणि विचारांचीही झलक घेऊ शकतील..मार्क झुकरबर्गच्या मेटा कंपनीने तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एक नवा इतिहास घडवला आहे. 'ट्राईब v2' हे एक असे फाउंडेशन मॉडेल आहे, जे मानवी मेंदूचा 'डिजिटल आरसा' किंवा 'डिजिटल ट्विन' म्हणून काम करते. हे मॉडेल पाहण्याच्या, ऐकण्याच्या आणि भाषेच्या गोष्टींवर मेंदू कशी प्रतिक्रिया देतो हे अचूकपणे अंदाज लावू शकते. यामुळे न्यूरोसायन्स संशोधनात मोठा बदल घडणार आहे..आतापर्यंत शास्त्रज्ञांना मेंदूच्या क्रियांचा अभ्यास करण्यासाठी महागडी आणि वेळखाऊ fMRI स्कॅनिंग करावी लागत असे. एका रंगावर किंवा आवाजावर मेंदू कशी प्रतिक्रिया देतो हे समजून घेण्यासाठी अनेक लोकांना मशीनमध्ये बसवून तासन्तास रेकॉर्डिंग करावी लागे. नवीन प्रश्नासाठी पुन्हा नवीन स्कॅन..महिन्यांचे काम, प्रचंड खर्च आणि वेळ. पण आता ट्राईब v2 हे सगळे काही सेकंदात करेल..हे मॉडेल तीन मुख्य टप्प्यांत काम करते. पहिला फोटो, आवाज आणि मजकूर यांना डिजिटल स्वरूपात रूपांतरित करते. दुसऱ्या टप्प्यात मानवी मेंदू माहितीवर कशी प्रक्रिया करतो याचे पॅटर्न शोधते. आणि तिसऱ्या टप्प्यात एखादी गोष्ट पाहिल्यावर किंवा ऐकल्यावर मेंदूचा कोणता भाग सक्रिय होईल, हे सांगते. ७०० हून अधिक स्वयंसेवकांच्या ५०० तासांपेक्षा जास्त fMRI डेटावर प्रशिक्षित केलेल्या या मॉडेलने जुने तंत्रज्ञान मागे टाकले आहे. ते अनेकदा मूळ स्कॅनपेक्षाही अधिक स्पष्ट आणि अचूक अंदाज देते..मेटाने हे मॉडेल पूर्णपणे ओपन सोर्स केले आहे. कोड, पेपर आणि डेमो सर्वांसाठी उपलब्ध आहेत. यामुळे न्यूरोसायंटिस्ट, AI संशोधक आणि डॉक्टरांना मेंदूच्या रहस्यांचा अभ्यास वेगाने करता येईल. आता प्रयोगशाळेत महिने घेणारे काम सेकंदात होईल. भावना ओळखणारे, प्रतिक्रिया समजून घेणारे स्मार्ट यंत्रे बनवणे सोपे होईल.तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की, ट्राईब v2 जगाला 'महाबुद्धिमत्ता'च्या जवळ घेऊन जाईल. यंत्रांना केवळ डेटा प्रोसेस करणे नव्हे, तर मानवांसारखे जग समजून घेणे शक्य होईल..भावनिक बुद्धिमत्ता असलेल्या AI च्या नव्या युगाची ही सुरुवात आहे.हा शोध आरोग्य, शिक्षण आणि मनोरंजन क्षेत्रात क्रांती घडवेल. मेटाचे हे पाऊल तंत्रज्ञान आणि मानवी मेंदू यांच्यातील दरी कमी करणारे ठरेल. भविष्यात यंत्रे तुमच्या मनातील भावना समजून घेऊन अधिक चांगल्या प्रकारे मदत करतील. खरोखरच २०५० चे भविष्य जवळ आले आहे.