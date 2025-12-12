विज्ञान-तंत्र

Year End : गुगलवर सर्च झालेल्या सगळ्यांत वाईट गोष्टी कोणत्या? 2025 वर्षातील धक्कादायक रिपोर्ट लिक

Worst searches on google in 2025 : गुगल शोधण्यात आलेल्या वाईट गोष्टी कोणत्या आहेत माहितीये..चला मग जाणून घ्या सविस्तर
A collage of 2025's top Google search icons in India

Saisimran Ghashi
Updated on

Google Search 2025 : २०२५ सालात भारतात गुगलवर सर्च झालेल्या वाईट किंवा गंभीर गोष्टींमध्ये प्रामुख्याने आरोग्यविषयक लक्षणे आणि काही राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बातम्या यांचा समावेश होता, ज्याबद्दल लोकांनी खूप माहिती शोधली. भारतीयांनी गुगलवर सर्वाधिक सर्च केलेल्या गंभीर आणि चिंताजनक गोष्टी कोणत्या आहेत चला पाहूया सविस्तर..

