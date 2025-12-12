Year End : गुगलवर सर्च झालेल्या सगळ्यांत वाईट गोष्टी कोणत्या? 2025 वर्षातील धक्कादायक रिपोर्ट लिक

Google Search 2025 : २०२५ सालात भारतात गुगलवर सर्च झालेल्या वाईट किंवा गंभीर गोष्टींमध्ये प्रामुख्याने आरोग्यविषयक लक्षणे आणि काही राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बातम्या यांचा समावेश होता, ज्याबद्दल लोकांनी खूप माहिती शोधली. भारतीयांनी गुगलवर सर्वाधिक सर्च केलेल्या गंभीर आणि चिंताजनक गोष्टी कोणत्या आहेत चला पाहूया सविस्तर... आरोग्यविषयक लक्षणेभारतीयांनी डॉक्टरांकडे जाण्यापूर्वी अनेक आरोग्य समस्या गुगलवर शोधल्या. यामध्ये खालील लक्षणांचा समावेश होताताप (Fever)डोकेदुखी (Headache)छातीत दुखणे (Chest pain)पोटाचे विकार/पोटदुखी (Stomach problems/pain)हातपाय सुन्न होणे (Numbness in limbs).Year End : गुगलवर रात्रीच्या वेळेस सर्वांत जास्त काय सर्च झाले? 2025 च्या धक्कादायक रेकॉर्डने जग हादरलं.राष्ट्रीय घटना आणि कायदे 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor): ही एक प्रमुख राष्ट्रीय घटना होती ज्याने संपूर्ण देशाला एकत्र केले आणि त्याबद्दल खूप सर्च झाले.'वक्फ बिल काय आहे' (What is Waqf Bill): या कायद्याबद्दल नागरिकांमध्ये जागरूकता होती आणि त्याचा अर्थ सर्वाधिक शोधल्या गेलेल्या प्रश्नांपैकी एक होता..Viral : किती खाणेरडापणा! 19 मिनिट 30 सेकंद व्हिडिओचा पार्ट 2 व्हायरल? शेअर होतीये लिंक; पोलिसांची वॉर्निंग.निधनजुबीन गर्ग (Zubeen Garg): आसामचे प्रसिद्ध गायक आणि संगीतकार जुबीन गर्ग यांच्या निधनानंतर त्यांच्या चाहत्यांनी त्यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी आणि त्यांच्याबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सर्च केले. एकंदरीत २०२५ मध्ये भारतीयांची सर्वांत जास्त उत्सुकता आरोग्यविषयक चिंता, राष्ट्रीय घडामोडी आणि दुःखद घटनांभोवती फिरत राहिली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.