AI Airplanes : जेव्हा AI उडवेल विमान, तेव्हा काय होईल? पाहा कसं बदलू शकतं हवाई यात्रेचं जग

जेव्हा हे एआय विमान धावपट्टीवरून धावू लागेल, तेव्हा कॉकपिटमध्ये कोणताही मानवी आवाज नसेल. एका अदृश्य, अत्यंत तीक्ष्ण आणि कधीही न थकणाऱ्या 'डिजिटल मेंदू'च्या हाती विमानाचा कंट्रोल असेल. .प्रवाशांना सुरुवातीला विमानाचा मुख्य चालक माणूस नाही या विचाराने धाकधूक वाटेल पण विमान हवेत झेपावताच एक अद्भूत शांतता आणि सुरक्षिततेचा अनुभव येईल. हा प्रवास मानवी चुकांच्या पलीकडचा असेल..वादळांना चकवा देणारी अचूक नजरविमान आकाशात हजारो फूट उंचावर असताना खरी जादू सुरू होईल. एआय प्रणाली हजारो मैल दूर असलेल्या हवामानाचा, वादळांचा आणि हवेच्या दाबाचा सेकंदाच्या शंभराव्या भागात अभ्यास करेल. .जर पुढे खराब हवामान असेल, तर हे विमान प्रवाशांना एकही झटका न बसू देता स्वतःहून मार्ग बदलेल. आकाशातील इतर विमानांशी थेट संवाद साधून हे विमान सर्वात सुरक्षित आणि सरळ मार्ग निवडेल..वेळेची बचत आणि इंधनाचा सुवर्णमध्यप्रवासाच्या मध्य टप्प्यात एआय विमानाची खरी कार्यक्षमता समोर येईल. विमानाचा वेग आणि उंची किती असावी, जेणेकरून इंधन कमीत कमी खर्च होईल, याचा अचूक हिशोब एआय सतत करत राहील. .यामुळे Flight Delay होने हा प्रकार भूतकाळात जमा होईल. हवेतील ट्रॅफिक मॅनेजमेंट इतके चोख असेल की, विमानांना लँडिंगसाठी विमानतळावर घिरट्या घालत थांबावे लागणार नाही; थेट आणि वेळेवर लँडिंग होईल..विमान जेव्हा जमिनीच्या दिशेने उतरेल तेव्हा प्रवाशांना जाणवेल की त्यांचा जेटलॅग किंवा थकवा गायब झालेला असेल. कारण एआय केवळ विमान उडवणार नाही, तर केबिनमधील ऑक्सिजन, प्रकाश आणि तापमान प्रवाशांच्या आरोग्यानुसार नियंत्रित करेल. .लँडिंग अत्यंत गुळगुळीत आणि अचूक असेल. ही फक्त पायलट विरहित सफर नसेल, तर हवाई वाहतुकीचा चेहरामोहरा बदलून टाकणारा एक ऐतिहासिक अनुभव असेल.