Laptop For Students: ऑनलाइन शिक्षण वाढले आहे, मुलांना लॅपटॉपची गरज आहे... कोणता घ्यावा?

Laptop For Students: सध्या ऑनलाइन शिक्षण पद्धती वाढली आहे त्यामुळे अगदी शाळेतल्या मुलांनाही लॅपटॉपची गरज भासते. त्यात दहावी बारावीच्या परिक्षाही संपल्या आहेत अशात मुलांना आपल्या पुढच्या शिक्षणासाठी लॅपटॉप लागेलच. पण लॅपटॉप खरेदी करायचा म्हटला की प्रश्न पडतो नक्की कोणता लॅपटॉप घ्यावा.

बाजारात अगदी 20 हजारापासून तर लाखों रुपयांपर्यंत लॅपटॉप उपलब्ध आहेत. पण अशात जो स्वस्त तो घेतला असं करुन चालत नाही. कारण प्रत्येका लॅपटॉपची आपली अशी वेगळी खाशीयत आहे आणि त्याचे वेगवेगळे फिचर्स आहेत.

तुमच्या मुलाच्या वयानुसार आणि मुळात शिक्षणानुसार कोणता लॅपटॉप घ्यावा हे ठरतं. सध्या बाजारात लॅपटॉप सोबत आणखीन एक गोष्ट इंट्रड्यूस झाली आहे जी आहे लॅपटॉप सारखीच पण त्यांना Chromebook असं म्हणतात. अनेकदा शाळा सुद्धा सध्या या क्रोमबूकलाच प्राधान्य देता आहेत.

अशात चला बघूया तुमच्या मुलासाठी कोणता लॅपटॉप बेस्ट ठरेल: (best laptop for your child)

प्राथमिक शाळेतल्या मुलांसाठी सर्वोत्तम लॅपटॉप

जर तुमचा मुलगा किंवा मुलगी प्राथमिक शाळेत जात असेल तर त्याला लागणारे अॅप्लिकेशन फारच कमी आहेत, जसे की

पॉवर पॉइंट

मायक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड

पेंट

गूगल मिट

त्यापल्याड त्यांना गेम खेळायला आणि कार्टून बघायला यूट्यूब लागेल इतकंच. हो पण एवढंच असलं तरीही त्या लॅपटॉप मध्ये किती GB data आहे हे मात्र बघून घ्या.

जसे की:

Amazon Fire HD 10 Kids Edition

Lenovo Chromebook Duet 3

Apple 10.2-inch iPad

Microsoft Surface Go 3

Google Pixelbook Go

माध्यमिक शाळेतील मुलांसाठी सर्वोत्तम लॅपटॉप

माध्यमिक शाळेतल्या मुलांचे बरेचसे काम हे वेब पोर्टल वरती असते. त्यांना ब्राऊझिंगची सर्वात जास्त गरज असते. अशात त्यांना जास्त बॅटरी बॅकअप असलेले लॅपटॉप जास्त गरजेचे आहेत. ते वापरणारे अॅप्लिकेशन म्हणजे

Gmail

Google Slides

Google Sheets

Google Classroom

यासाठी chormebook हा सुंदर पर्याय आहे जसे की,

HP Chromebook x360

Lenovo Flex 3 Chromebook

Lenovo 300e

Acer Aspire 5

Microsoft Surface Laptop GO 2

ज्युनियर कॉलेजच्या मुलांसाठी सर्वोत्तम लॅपटॉप

दहावी झालेल्या मुलांना बेसिक लॅपटॉप घेऊन काही फायदा नाही. त्यांना उत्तम ग्राफिक्स असलेला लॅपटॉप, high resolution चा लॅपटॉप गरजेचा आहे. त्यामुळे त्या पद्धतीचे लॅपटॉप गरजेचे आहेत

जसे की

Acer Chromebook Spin 514

Apple iPad Air

Acer Chromebook Spin 714

Dell XPS 13

कॉलेजच्या मुलांसाठी सर्वोत्तम लॅपटॉप

जर तुमचा मुलगा किंवा मुलगी कॉलेजमध्ये गेले आहेत म्हणून तुम्ही लॅपटॉप घेत असाल तर हा लॅपटॉप घेण्याआधी 10 वेळेस विचार करा. मुळात पैशाचं बजेट व्यवस्थित ठेवा. तुमच्या मुलाची फील्ड कोणती आहे? त्याला कोणते फिचर्स लागतात हे आधी समजून घ्या.

अनेकदा इंजिनियर, ग्राफिक्स डिझाइनर किंवा व्हिडिओ एडिटर यांना प्रॉपर ग्राफिक्स असलेले लॅपटॉप लागतात. त्यामुळे आपल्या मुलांना विचारूनच लॅपटॉप घ्या.

जसे की,