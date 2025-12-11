विज्ञान-तंत्र

Whatsapp मध्ये आलं नवीन फीचर! जाहिरातीतून कमवू शकता लाखो रुपये

Whatsapp Ads : मेटाचा मोठा निर्णय घेतलाय. व्हॉट्सअॅप अपडेट्स टॅबमध्ये जाहिराती सुरू करण्यात आल्या आहेत
WhatsApp users viewing sponsored ads appearing between regular Status updates and in followed Channels within the Updates tab.

WhatsApp users viewing sponsored ads appearing between regular Status updates and in followed Channels within the Updates tab.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Whatsapp Ads Feature : जागतिक स्तरावर सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या मेसेजिंग अॅप व्हॉट्सअॅपने अखेर जाहिरातींचा मार्ग अवलंबला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भारतासह अनेक देशांतील युजर्सना अपडेट्स टॅबमध्ये स्टेटस आणि फॉलो केलेल्या चॅनेल्स दरम्यान प्रोमोशनल पोस्ट्स दिसू लागल्या आहेत. मेटाच्या मालकीच्या या प्लॅटफॉर्मने वर्षानुवर्षे जाहिरातींपासून दूर राहून युजर्सचे मन जिंकले होते, पण आता मोठ्या बदलाची सुरुवात झाली आहे.

Loading content, please wait...
whatsapp
advertisements

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com