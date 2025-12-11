Whatsapp मध्ये आलं नवीन फीचर! जाहिरातीतून कमवू शकता लाखो रुपये

Whatsapp Ads Feature : जागतिक स्तरावर सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या मेसेजिंग अॅप व्हॉट्सअॅपने अखेर जाहिरातींचा मार्ग अवलंबला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भारतासह अनेक देशांतील युजर्सना अपडेट्स टॅबमध्ये स्टेटस आणि फॉलो केलेल्या चॅनेल्स दरम्यान प्रोमोशनल पोस्ट्स दिसू लागल्या आहेत. मेटाच्या मालकीच्या या प्लॅटफॉर्मने वर्षानुवर्षे जाहिरातींपासून दूर राहून युजर्सचे मन जिंकले होते, पण आता मोठ्या बदलाची सुरुवात झाली आहे..व्हॉट्सअॅपने शांतपणे अधिक युजर्ससाठी जाहिराती रोलआउट करण्यास सुरुवात केली आहे. अपडेट्स टॅबमधील स्टेटस आणि चॅनेल्स सेक्शनमध्ये ही स्पॉन्सर्ड कंटेंट मिसळलेली दिसत आहे. चांगली बाब म्हणजे पर्सनल चॅट्स आणि ग्रुप चॅट्स अजूनही पूर्णपणे जाहिरातीपासून लांब आहेत. तरीही मेटाच्या या निर्णयामुळे कंपनीच्या कमाई वाढवण्याच्या धोरणाचा स्पष्ट संकेत मिळतो आहे. कंपनीकया म्हणण्यानुसार या जाहिराती युजर्सना नवीन नोकरी किंवा व्यवसाय शोधण्यास आणि उत्पादने किंवा सेवांबाबत थेट संवाद साधण्यास मदत करतील..ITR Refund Delay : ITR रिफंडला का लागत आहे उशीर? खरं कारण काय अन् कधी मिळणार पैसे..सगळं जाणून घ्या एका क्लिकवर.महत्त्वाचे म्हणजे पर्सनल मेसेज, कॉल किंवा स्टेटसचा डेटा जाहिरातींसाठी वापरला जाणार नाही. सर्व काही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड राहील. जाहिराती युजरचे लोकेशन, डिव्हाइसची भाषा, फॉलो केलेली चॅनेल्स आणि इंटरॅक्शनवर आधारित दाखवल्या जातील.भारतात अनेक युजर्सनी याबाबत तक्रारी नोंदवल्या असून काहींना अॅपमध्ये नवीन जाहिरातची सूचना मिळाली आहे. मेटाने यापूर्वीच स्टेटसमध्ये जाहिराती येणार असल्याचे सांगितले होते आणि आता टप्प्याटप्प्याने हे विस्तारले जात आहे.युजर्ससाठी दिलासा म्हणजे जाहिरातींवर काही नियंत्रण ठेवता येईल. विशिष्ट जाहिरात लपवता येईल, रिपोर्ट करता येईल किंवा जाहिरात प्रेफरन्सेस बदलता येतील..19 minute 34 seconds व्हायरल व्हिडिओमधील धुस्तू सोनाली अन् सोफिक एसके कोण आहेत? दुसऱ्या व्हिडिओतून धक्कादायक माहिती समोर.स्टेटस जाहिरातीवर थ्री डॉट मेनू दाबून 'हाइड अॅड' (Hide Ads) निवडा. चॅनेल्समधील स्पॉन्सर्ड टॅगवर टॅप करून त्या मॅनेज करा.जाहिरात प्रेफरन्सेस कसे बदलाल?सेटिंग्स -- अकाउंट्स सेंटर -- अकाउंट सेटिंग्स --- अॅड प्रेफरन्सेसमध्ये जा आणि पाहिजे त्या प्रकारच्या जाहिराती नियंत्रित करा.व्हॉट्सअॅपचे तीन अब्जाहून अधिक युजर्स असल्याने ही जाहिराती मेटासाठी मोठी कमाईचा स्रोत ठरू शकतात. पण युजर्सच्या गोपनीयतेला धक्का न लावता हे संतुलन साधणे आव्हानात्मक असेल. तुम्हालाही जाहिराती दिसत असतील तर प्रेफरन्सेस तपासून पहा. आता व्हॉट्सअॅप थोडेसे कॉमर्शिअल झाले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.