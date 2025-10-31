आता तुमचा WhatsApp बॅकअप १००% सुरक्षित! एन्क्रिप्शन झालं आणखी सोपं

आपल्यापैकी अनेक जण आपल्या WhatsApp चॅटमध्ये अनेक वर्षांच्या मौल्यवान आठवणी जपतात - फोटो, भावना व्यक्त करणाऱ्या व्हॉइस नोट्स आणि महत्त्वाची संभाषणे. त्यामुळे तुमचा फोन हरवला किंवा तुम्हाला नवीन डिव्हाइसवर ट्रान्सफर करायचे असेल, तर त्यांचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..WhatsApp हे पहिले खाजगी मेसेजिंग ॲप होते जे तुमच्या चॅट बॅकअपसाठी एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्शन देते, जेणेकरून तुमचे जुने मेसेज तुमच्याकडे राहू शकतील. आज, आम्ही पासकी-एन्क्रिप्ट केलेले बॅकअप सादर करून तुमच्या चॅट बॅकअपसाठी अतिरिक्त सुरक्षा सेट करणे पूर्वीपेक्षा सोपे करत आहोत..Whatsapp वर आता अजिबात होणार नाही फसवणूक; आलं एकदम स्ट्राँग सेफ्टी फीचर..आत्ताच पाहा कसं सुरू करायचं, तेही एका क्लिकवर.पासकी तुम्हाला पासवर्ड किंवा ६४-अंकी कठीण एन्क्रिप्शन की लक्षात ठेवण्याऐवजी तुमचे चॅट बॅकअप एन्क्रिप्ट करण्यासाठी तुमचे फिंगरप्रिंट, चेहरा किंवा स्क्रीन लॉक कोड वापरू देतील. आता, फक्त एका टॅपने किंवा एका नजरेत, WhatsApp वरील तुमची वैयक्तिक चॅट आणि कॉल यांचे संरक्षण करणारी तीच सुरक्षा तुमच्या चॅट बॅकअपवर लागू केली जाते, जेणेकरून ते नेहमीच सुरक्षित, ॲक्सेस करण्यायोग्य आणि खाजगी राहतील..Whatsapp बनले कलरफूल! नव्या फीचरने जिंकली लाखो मने..तुम्हीही वापरा एका क्लिकवर.हे आगामी आठवडे आणि महिन्यांमध्ये हळूहळू रोल आउट केले जाईल. सुरुवात करण्यासाठी, सेटिंग > चॅट > चॅट बॅकअप > एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्शनने सुरक्षित यावर जा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.