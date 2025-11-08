This Whatsapp feature stop working : जगभरातील लाखो स्मार्टफोन युजर्ससाठी व्हॉट्सअॅप हे दैनंदिन जीवनातील अविभाज्य भाग बनले आहे. चॅटिंग, व्हिडीओ कॉल, पेमेंट्स ते महत्त्वाची कागदपत्रे शेअर करणे सगळेच या अॅपवर अवलंबून आहे. पण आता मेटा कंपनीने एक धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. १५ जानेवारी २०२६ पासून व्हॉट्सअॅपवर चॅटजीपीटी आणि पर्प्लेक्सिटी एआयसारखे थर्ड पार्टी एआय चॅटबॉट्स पूर्णपणे बंद होणार आहेत. याचा थेट परिणाम ५ कोटींहून अधिक वापरकर्त्यांवर होईल, विशेषतः व्यावसायिक आणि दैनंदिन चॅटिंग करणाऱ्यांवर....मेटाच्या नव्या धोरणानुसार व्हॉट्सअॅप बिझनेस एपीआयवर सामान्य एआय चॅटबॉट्सचा वापर थांबवला जाईल. कंपनीचे म्हणणे आहे की, प्लॅटफॉर्मवरील वाढता मेसेज ट्रॅफिक आणि सिस्टमवरील ताण कमी करण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे. सध्या चॅटजीपीटीसारखे बोट्स व्यावसायिकांना ग्राहकसेवा, प्रश्नोत्तर आणि अगदी फास्ट उत्तरांसाठी मदत करतात. पण आता हे सगळ थांबणार आहे. OpenAIने (चॅटजीपीटीची मालक कंपनी) याबाबत ब्लॉग पोस्टमध्ये स्पष्ट केले की, मेटाच्या नियमांचा आदर करताना वापरकर्त्यांचा डेटा सुरक्षित राहील यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत..Security Warning : तुमचा फोन आहे धोक्यात! सरकारने 'या' 4 कंपनीचे मोबाईल वापरणाऱ्यांना दिला इशारा; पटकन करा 'हे' काम नाहीतर....मात्र चॅटजीपीटी वापरणाऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. तुम्ही तुमचे चॅट आणि डेटा गमावण्याची गरज नाही. ओपनएआयने सोपी पद्धत सांगितली आहे.. तुमचा व्हॉट्सअॅप नंबर चॅटजीपीटी खात्याशी लिंक करा. असे केल्याने १५ जानेवारीनंतरही तुम्ही चॅटजीपीटीच्या वेब किंवा अॅपवर जुने चॅट्स पाहू शकता. सध्या व्हॉट्सअॅप थेट निर्यात पर्याय देत नाही, पण ही लिंकिंग पद्धत तुमचा डेटा सुरक्षित ठेवेल..Zudio Sale : झुडियो स्पेशल विंटर सेल 'या' तारखेपासून सुरू; 70% पर्यंत डिस्काउंट, नव्या कलेक्शनमध्ये काय काय स्वस्त? पाहा.हा बदल फक्त भारतातच नव्हे, जगभरातील वापरकर्त्यांवर परिणाम करेल. व्यावसायिकांना आता पर्यायी एआय प्लॅटफॉर्म शोधावे लागतील. मेटा मात्र आपल्या मूळ एआय फीचर्सवर भर देणार असल्याचे सांगते. पण प्रश्न उरतो तुमचे आवडते चॅटबॉट गेले तर दैनंदिन कामे कशी सोपी होणार? त्यामुळे आजच सावध व्हा आणि १५ जानेवारीपूर्वी आपला डेटा लिंक करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.