Whatsapp Data Leak Reason : जगभरात २ अब्जाहून अधिक लोक दररोज व्हॉट्सअॅपवर चॅट करतात. कौटुंबिक गप्पा, प्रेमसंवाद, व्यवसायिक गोपनीयता सर्व काही या अॅपवर सुरक्षित वाटतं. पण खरंच तसं आहे का? एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनमुळे संदेश सुरक्षित असले तरी, लाखो चॅट्स लीक होण्यामागे लपलेली कारणं तुम्हाला थक्क करून सोडतील. तुम्हीही नकळतपणे ही चूक करत असाल तर, आजच सावध व्हा.ऑटो बॅकअपऑटो बॅकअप सुरू करणं ही सर्वांत मोठी चूक आहे.. बहुतेक जण चॅट हटू नये म्हणून गुगल ड्राइव्ह किंवा आयक्लॉडवर बॅकअप घेतात. पण हे बॅकअप पूर्णपणे एन्क्रिप्टेड नसतात. हॅकरने तुमच्या ईमेल खात्यात घुसखोरी केली तर, वर्षानुवर्षांचे चॅट, फोटो, व्हिडिओ त्याच्या हाती लागतात. अलीकडे भारतात अनेक सेलिब्रिटींचे चॅट लीक झाले, कारण बॅकअप अनसेफ होते. उपाय एवढाच की बॅकअप बंद करा किंवा पासवर्डने संरक्षित करा.व्हॉट्सअॅप वेबव्हॉट्सअॅप वेबचा विसर पडणे ही दुसरी भयानक चूक आहे. दुसऱ्याच्या कॉम्प्यूटरवर QR कोड स्कॅन केला आणि लॉगआउट विसरलात? ती व्यक्ती तुमचे चॅट दूरून वाचू शकते. 'लिंक्ड डिव्हाइसेस'मध्ये जा, अनोळखी डिव्हाइस दिसले तर लगेच लॉगआउट करा. एका क्लिकने सुरक्षितता परत मिळवा.स्क्रीनशॉटचा धोकातिसरी धोक्याची गोष्ट म्हणजे स्क्रीनशॉटचा धोका. तुमचा मित्र किंवा जोडीदार चॅटचा स्क्रीनशॉट घेऊन व्हायरल करू शकतो. व्हॉट्सअॅपला याबाबत काही करता येत नाही. विश्वासार्ह व्यक्तीजवळच मोबाईल वापरायला द्या. 'व्ह्यू वन्स' फीचर वापरा फोटो एकदाच दिसेल, त्यामुळे जर कुणाचा स्क्रीनशॉट काढून व्हायरल करायचा प्लॅन असेल तर तो फेल होईल.पेगासससारखे स्पायवेअरसर्वांत भयानक म्हणजे पेगासससारखे स्पायवेअर..अज्ञात लिंकवर क्लिक केलत. फोनमध्ये व्हायरस घुसला तर चॅट थेट चोरीला जातात. डिलीट केलेले मेसेजही सायबर तज्ञ रिकव्हर करतात. फोन अनोळखी व्यक्तीला देऊ नका, फक्त अधिकृत स्टोअरमधून अॅप्स डाउनलोड करा. व्हॉट्सअॅप सुरक्षित आहे, पण तुम्ही आणि तुमची पर्सनल लाइफ सुरक्षित आहे. आजच सेटिंग्ज तपासा, बॅकअप मॅनेज करा, लिंक्ड डिव्हाइसेस क्लिअर करा. खाजगी चॅट खाजगीच राहू द्या.